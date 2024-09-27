Оккупант исчезает в огне, выстрелив в упор в дрон-камикадзе, который лежит на земле. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись атаки оператора дрона-камикадзе с 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша в результате которой был ликвидирован оккупант.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала атака сложилась для россиянина достаточно хорошо - ему удалось избежать прямого удара дрона. Кроме того, боеприпас дрона не сдетонировал. Далее оккупант подходит к беспилотнику, который лежит на земле, делает выстрел и исчезает в огне.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО
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