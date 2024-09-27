РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 710 32

Оккупант исчезает в огне, выстрелив в упор в дрон-камикадзе, который лежит на земле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки оператора дрона-камикадзе с 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша в результате которой был ликвидирован оккупант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сначала атака сложилась для россиянина достаточно хорошо - ему удалось избежать прямого удара дрона. Кроме того, боеприпас дрона не сдетонировал. Далее оккупант подходит к беспилотнику, который лежит на земле, делает выстрел и исчезает в огне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) дроны (3974) 68 отдельная егерская бригада (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Премію Дарвіна однозначно .Кацапи еволюціонують в зворотному порядку ..з людини на мавпу
показать весь комментарий
27.09.2024 11:22
+15
Нічого дивного. Дивно було б якби кацап цього не зробив.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:22
+12
показать весь комментарий
27.09.2024 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Премію Дарвіна однозначно .Кацапи еволюціонують в зворотному порядку ..з людини на мавпу
показать весь комментарий
27.09.2024 11:22 Ответить
Премію Дарвіна дають тільки якщо поцієнт не встиг дати потомство. А ці роблять ********* як тільки "ягу" починають продавати в магазі. "Торопятся жить" (С)
показать весь комментарий
27.09.2024 11:24 Ответить
Так молодчара ж воєнний з русні - влучив же
показать весь комментарий
27.09.2024 11:30 Ответить
Не обижайте обезьян. А рашисты уже деградировали в новую формацию. Эту формацию массового отсутствия головного мозга при физических признаках его наличия еще десятилетиями будут изучать ведущие ученые всего мира.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:39 Ответить
Таких випадків вже настільки багато, що Пуйлу треба офіційно ввести Премію Дарвіна і орден Дарвіна, як одну з нагород Російської *********.
показать весь комментарий
27.09.2024 13:40 Ответить
А, теперь понятно, почему они собираются отменить преподавание теории эв
показать весь комментарий
27.09.2024 15:39 Ответить
Кошкама самаубілася
показать весь комментарий
27.09.2024 11:22 Ответить
Нічого дивного. Дивно було б якби кацап цього не зробив.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:22 Ответить
Треба було лопатою.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:23 Ответить
Або зверху сісти
показать весь комментарий
27.09.2024 11:25 Ответить
Це шоб одразу перевестися в ВКС? Лівою половинкою сраки побувати на Місяці?
показать весь комментарий
27.09.2024 11:26 Ответить
Рємбо
показать весь комментарий
27.09.2024 11:23 Ответить
Ну не покидати ж таку цяцьку
показать весь комментарий
27.09.2024 11:24 Ответить
А гарна ідея! Робити дрони у вигляді унітазів. Тоді кацапи не те шо не будуть відстрілюватися, а ще й бігтимуть за ним всім натовпом!
показать весь комментарий
27.09.2024 11:25 Ответить
Везуче стерво.Навіть після підриву скрізь дим видно що не падає,а відходить .Може обколотий і не відчуває поранень,х.з.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:28 Ответить
Те, шо він стоїть в першу секунду, ще не значить, шо він вижив. Навіть якщо не нахватав уламків, контузія і купа опіків хлібала, рук і іншого гарантовані.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:32 Ответить
Ну з цим не посперечаєшся.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:44 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2024 11:33 Ответить
Файно би подивитись до кінця....як це гімно здихає
показать весь комментарий
27.09.2024 11:40 Ответить
показать весь комментарий
27.09.2024 11:58 Ответить
Отак би вся каZапія в один момент зникла з планети Земля...
показать весь комментарий
27.09.2024 11:46 Ответить
On dumal chto iemu picu dostavili , nu ili coca-colu .....
показать весь комментарий
27.09.2024 11:48 Ответить
На жаль, на відео це видно, ця потвора не здохла.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:52 Ответить
Дрон здетонував сам.
показать весь комментарий
27.09.2024 11:59 Ответить
Цей флешмоб треба підтримати!
показать весь комментарий
27.09.2024 14:12 Ответить
Похоже эти черти обзавелись какими-то приблудами, чтобы сбивать дроны? На 0:03 машет рукой с какой-то палкой(а после прячет ее куда-то за пояс) и дрон приземляется. Или это мне просто показалось и он просто махнул рукой, а дрон упал по другой причине?
показать весь комментарий
27.09.2024 16:56 Ответить
ЭТО ПУТИНА ВНЕБРАЧНЫЙ СЫН )))
показать весь комментарий
28.09.2024 00:55 Ответить
який маладєц! підійшов ближче, шоп не пропустити шрапнелі
показать весь комментарий
28.09.2024 00:58 Ответить
а вогонь де?
показать весь комментарий
28.09.2024 02:20 Ответить
Цей до маслякова, готовий капітан команди.
показать весь комментарий
28.09.2024 05:23 Ответить
 
 