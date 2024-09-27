Окупанти завдали авіаударів по Харкову та Куп’янщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж
27 вересня, по обіді, російські окупаційні війська ФАБами обстріляли 2 села Куп'янського району на Харківщині. Також завдано удару по Харкову. Двоє людей постраждало
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні.
- 27 вересня близько 16:00 ворог завдав авіаударів по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухове поранення отримала 43-річна жінка.
- О 16:30 окупанти вдарили з тактичної авіації по с. Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовано влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. На щастя, без постраждалих. Попередньо, атаки по Купʼянщині були завдані ФАБ-250 з УМПК.
- Близько 17:00 російські військові вчергове завдали авіаудар по Харкову. Авіабомба влучила у відкриту місцевість у Київському районі. Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Вибухову травму отримав 73-річний чоловік. За уточненими даними, удар по місту був завданий УМПБ Д-30СН.
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треба вдарити.Невже не можна
переконати Штати та Европу в цьому?
Добре,що хоч 250 млрл центробанку
заморозили до моменту припинення війни.
Але половина доходів від продажу
нафти конвертується в лояльних
до режиму гебе країнах...
Не буде грошей на фінансування війни-
раша сама запропонує сісти за стіл
переговорів.