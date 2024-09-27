Росіяни вдарили КАБом по Харкову: Виникла пожежа, пошкоджено будинки (оновлено)

Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух - місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Синєгубов заявив про влучання на околиці міста.

Терехов повідомив, що на місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За даними Синєгубова, КАБ влучив у приватний будинок в Київському районі міста.

Згодом глава ОВА уточнив, що КАБ влучив у відкриту територію Київського району. Є загоряння трави.

Мер Терехов повідомив, що постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання.

Нагадаємо, 26 вересня 2024 року війська РФ вдарили по Харкову КАБами, внаслідок чого постраждали 4 особи.

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