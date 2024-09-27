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Новини Війна
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Росіяни вдарили КАБом по Харкову: Виникла пожежа, пошкоджено будинки (оновлено)

Росіяни вдарили по Харкову КАБами 27 вересня

Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух - місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Синєгубов заявив про влучання на околиці міста.

Терехов повідомив, що на місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

За даними Синєгубова, КАБ влучив у приватний будинок в Київському районі міста.

Згодом глава ОВА уточнив, що КАБ влучив у відкриту територію Київського району. Є загоряння трави.

Мер Терехов повідомив, що постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання.

Нагадаємо, 26 вересня 2024 року війська РФ вдарили по Харкову КАБами, внаслідок чого постраждали 4 особи.

Читайте: Росіяни вдарили КАБами по приватному будинку та лісовому масиву в Харкові: Відомо про чотирьох постраждалих (оновлено)

Автор: 

обстріл (28687) Харків (5634)


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27.09.2024 18:20 Відповісти
 
 