Росіяни вдарили КАБом по Харкову: Виникла пожежа, пошкоджено будинки (оновлено)
Російські окупаційні війська завдали удару по Харкову.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух - місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів - будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
Глава ОВА Синєгубов заявив про влучання на околиці міста.
Терехов повідомив, що на місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
За даними Синєгубова, КАБ влучив у приватний будинок в Київському районі міста.
Згодом глава ОВА уточнив, що КАБ влучив у відкриту територію Київського району. Є загоряння трави.
Мер Терехов повідомив, що постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання.
Нагадаємо, 26 вересня 2024 року війська РФ вдарили по Харкову КАБами, внаслідок чого постраждали 4 особи.
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