Россияне ударили КАБом по Харькову: Возник пожар, повреждены дома (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв - город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава ОВА Синегубов заявил о попадании на окраины города.

Терехов сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Синегубова, КАБ попал в частное здание в Киевском районе города.

Позже глава ОВА уточнил, что КАБ попал в открытую территорию Киевского района. Есть возгорание травы.

Мэр Терехов сообщил, что пострадали несколько частных домов, и есть угроза распространения огня на месте попадания.

Напомним, 26 сентября 2024 года войска РФ ударили по Харькову КАБами, в результате чего пострадали 4 человека.

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