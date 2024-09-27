Россияне ударили КАБом по Харькову: Возник пожар, повреждены дома (обновлено)
Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В Харькове был слышен взрыв - город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.
Глава ОВА Синегубов заявил о попадании на окраины города.
Терехов сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
По данным Синегубова, КАБ попал в частное здание в Киевском районе города.
Позже глава ОВА уточнил, что КАБ попал в открытую территорию Киевского района. Есть возгорание травы.
Мэр Терехов сообщил, что пострадали несколько частных домов, и есть угроза распространения огня на месте попадания.
Напомним, 26 сентября 2024 года войска РФ ударили по Харькову КАБами, в результате чего пострадали 4 человека.
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