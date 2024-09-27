РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10756 посетителей онлайн
Новости Война
2 281 1

Россияне ударили КАБом по Харькову: Возник пожар, повреждены дома (обновлено)

Росіяни вдарили по Харкову КАБами 27 вересня

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове был слышен взрыв - город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов - будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

Глава ОВА Синегубов заявил о попадании на окраины города.

Терехов сообщил, что на месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным Синегубова, КАБ попал в частное здание в Киевском районе города.

Позже глава ОВА уточнил, что КАБ попал в открытую территорию Киевского района. Есть возгорание травы.

Мэр Терехов сообщил, что пострадали несколько частных домов, и есть угроза распространения огня на месте попадания.

Напомним, 26 сентября 2024 года войска РФ ударили по Харькову КАБами, в результате чего пострадали 4 человека.

Читайте: Авиаудар по Харькову 24 сентября: количество погибших возросло до 5 человек

Автор: 

обстрел (27336) Харьков (7515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всьо,дохерувався,красти вже нічого.
показать весь комментарий
27.09.2024 18:20 Ответить
 
 