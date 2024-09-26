Россияне ударили КАБом по частному дому в Харькове

Сегодня, 26 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в частный жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили КАБом по частному жилому дому в Харькове. На эту минуту - без пострадавших", - написал он.

До этого он сообщал, что оккупанты наносят удары, и призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.

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Кроме того, о взрывах в городе сообщал городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!" - говорится в сообщении.