Россияне ударили КАБом по частному дому в Харькове
Сегодня, 26 сентября, российские войска атаковали Харьков, зафиксировано попадание в частный жилой дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили КАБом по частному жилому дому в Харькове. На эту минуту - без пострадавших", - написал он.
До этого он сообщал, что оккупанты наносят удары, и призвал жителей Харькова и района находиться в укрытиях.
Кроме того, о взрывах в городе сообщал городской голова Игорь Терехов.
"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Возможны повторные пуски КАБов!" - говорится в сообщении.
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