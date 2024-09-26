Росіяни вдарили КАБами по приватному будинку та лісовому масиву в Харкові: Відомо про чотирьох постраждалих (оновлено)

Сьогодні, 26 вересня, російські війська атакували Харків, зафіксовано влучання у приватний житловий будинок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Харкові. На цю хвилину - без постраждалих", - написав він.

До цього він повідомляв, що окупанти завдають ударів, та закликав мешканців Харкова та району перебувати в укриттях.

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Крім того, про вибухи в місті повідомляв міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні! Можливі повторні пуски КАБів!" - йдеться в повідомленні.

Оновлена інформація

Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти влучили КАБом по приватному житловому будинку у Київському районі Харкова. А згодом повідомив, що ворог вдарив трьома КАБами.

Ще два удари, попередньо, - в лісовому масиві. Огляд триває.

Один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку.

За інформацією Терехова, попередню відомо про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями.

"Дві жінки постраждали від численних порізів склом, у чоловіка гостра реакція на стрес", - додав він пізніше.

О 17:33 Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих.

"На цю хвилину медики екстренки надали допомогу чотирьом постраждалим, з них двоє людей - отримали гостру реакцію на стрес. Ще дві жінки отримали поранення склом, одна з них - госпіталізована", - написав він.