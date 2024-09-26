УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9752 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
633 0

Авіаудар по Харкову 24 вересня: кількість загиблих зросла до 5 людей

Удар по Харкову 24 вересня

Кількість жертв внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня зросла до 5 осіб.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка — мешканка девʼятиповерхового будинку у Київському районі м. Харкова, куди влучив ФАБ-500 з УМПК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено.

Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під завалами багатоповерхівки в Харкові, куди влучив КАБ, може бути тіло людини, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28657) Харків (5631) жертви (1800)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 