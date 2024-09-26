Авіаудар по Харкову 24 вересня: кількість загиблих зросла до 5 людей

Кількість жертв внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня зросла до 5 осіб.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка — мешканка девʼятиповерхового будинку у Київському районі м. Харкова, куди влучив ФАБ-500 з УМПК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено.

Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.

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