Авіаудар по Харкову 24 вересня: кількість загиблих зросла до 5 людей
Кількість жертв внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по Харкову 24 вересня зросла до 5 осіб.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка — мешканка девʼятиповерхового будинку у Київському районі м. Харкова, куди влучив ФАБ-500 з УМПК", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вдень 24 вересня 2024 року росіяни бомбардували житлові райони Харкова. Згодом стало відомо, що через удари КАБами по Харкову 3 людини загинули, 34 поранено.
Вночі у передмісті Харкова знову лунали вибухи.
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