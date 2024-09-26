Авиаудар по Харькову 24 сентября: количество погибших возросло до 5 человек
Количество жертв в результате российского удара управляемыми авиационными бомбами по Харькову 24 сентября возросло до 5 человек.
Об этом сообщил Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, в больнице умерла 72-летняя женщина - жительница девятиэтажного дома в Киевском районе г. Харькова, куда попал ФАБ-500 из УМПК", - говорится в сообщении.
Напомним, днем 24 сентября 2024 года россияне бомбили жилые районы Харькова. Впоследствии стало известно, что из-за ударов КАБами по Харькову 3 человека погибли, 34 ранены.
Ночью в пригороде Харькова снова были взрывы.
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