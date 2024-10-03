Россияне ударили КАБами по Харькову: попадание в многоэтажку, 10 пострадавших, среди них 3-летний ребенок (обновлено)

Поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал мэр города.

Впоследствии Терехов сообщил, что удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв - информация собирается.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. По предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - написал чиновник.

Обновленная информация

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил, что один из КАБов попал в жилой дом. Еще один КАБ – ударил по лесополосе.

"По предварительным данным, пострадали семь человек", - написал он.

На месте работают экстренные службы.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 9. Среди них – 3-летняя девочка.

"Враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят по меньшей мере 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", - написал чиновник.

По состоянию на 00:09 сообщается о десяти пострадавших.

