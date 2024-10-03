РУС
Россияне ударили КАБами по Харькову: попадание в многоэтажку, 10 пострадавших, среди них 3-летний ребенок (обновлено)

Російський обстріл Харкова 2 жовтня

Поздно вечером, 2 октября, российские захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Харьков.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительно удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", - написал мэр города.

Впоследствии Терехов сообщил, что удар одного из КАБов пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв - информация собирается.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову. По предварительным данным, есть разрушения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - написал чиновник.

Обновленная информация

Впоследствии глава ОВА Синегубов сообщил, что один из КАБов попал в жилой дом. Еще один КАБ – ударил по лесополосе.

"По предварительным данным, пострадали семь человек", - написал он.

На месте работают экстренные службы.

Позже Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 9. Среди них – 3-летняя девочка.

"Враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят по меньшей мере 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются", - написал чиновник.

По состоянию на 00:09 сообщается о десяти пострадавших.

Читайте также: Враг ударил КАБом по Киевскому району Харькова: повреждены гаражи и дома

обстрел (29023) Харьков (7718) КАБ (423)
+16
Щось нічим носії кабів наші знищувати не можуть, жодної користі від F-16 реально не видно.
02.10.2024 23:42 Ответить
+10
Рашисти вже роками навчились крити КАБами наші позиції на лінії фронту та таким чином просуватися.
Тепер вже рашисти безкарно накривають великі міста Кабами (Харків, Запоріжжя, Суми)...
І ніякої реакції з боку військово-політичного керівництва немає на це.
Повна імпотенція з їх сторони.
03.10.2024 00:27 Ответить
+8
Як там Курщина? Кого вона закрила?! Атаки кожної ночі і при тому зі сторони Курська
02.10.2024 23:28 Ответить
Напасти на територію росіян було потрібно ще рік назад.
03.10.2024 00:12 Ответить
явно вы работаете на ***********
03.10.2024 00:15 Ответить
У вас профдеформація через роботу ботом...
03.10.2024 00:20 Ответить
Тут рік назад сміялися,коли один покійний писав,що Кремінна вільна від орків, втекли. Так ні наказ був підтягнути логістику. Тягнуть до сьогодні. Що є Ф16,якось не помітно,особливо після трагедії.
03.10.2024 00:20 Ответить
Щось нічим носії кабів наші знищувати не можуть, жодної користі від F-16 реально не видно.
02.10.2024 23:42 Ответить
Вони набагато кращі за той радянський мотлох, на якому літали українські пілоти.
03.10.2024 00:14 Ответить
Згоден, але жодного збитого ними літака РФ, що роблять ті F-16, на які усі молились, де результати їх роботи?
03.10.2024 00:28 Ответить
а как собьют носитель самолёт если воможно отцепление самого каба происходит на высоте 5км, 5000м например, чем Вы его будете сбивать?
03.10.2024 06:41 Ответить
пишуть нема вже тих 16...
03.10.2024 14:06 Ответить
Якесь підозріле затишшя вже декаду, ні намкриш, ні блетгород, ні НПЗ ані літакосхованку НЕ турбують взагалі...
Невже їрмакака торгується за ціну капітуляції?
02.10.2024 23:51 Ответить
Краще не фантазувати. Думаю що роблять все можливе і понад можливе у армії.
03.10.2024 00:13 Ответить
Крым уже месяц живет спокойно.
03.10.2024 10:28 Ответить
Чому це лайно, яке кидає ці каби нічим не можна дістати, щось нам там давали союзники для ф-16, чи воно для чогось іншого…, як я мрію, що накрити всі аеродроми кацапські якоюсь балістикою, щоб одні вирви…
03.10.2024 00:19 Ответить
Це так і захиститись від них Україна не може зараз.
Люди реально депресують і зрозуміло чому.
03.10.2024 04:34 Ответить
Нетак далеко від мого дому гахнули..Перед цім у телеграмм каналах пишуть..У білгороді піднялась авіація..заходять на пускові..Тобто всі бачать як поруч авіація рашні наводить бомби на місто..Й це ніяк не збиваемо?..я не авіатор звісно..стрілок рядовий був..Але де ж прикриття міста від ближної авіації?..по місту луплять кожен день..ответкі е теж..але потім..Работи на попередження немае...взагалі..
03.10.2024 02:12 Ответить
Ракеты свои клепать нужно а не помощь просить. А у нас на 3 год войны потужный министр заявляет про то что мы услышим про ракеты в этом году. По кайфу
03.10.2024 03:58 Ответить
Ракеты нужно было клепать с 2014 года хотя бы. Но у нас же асфальт и проклятый барыга были - не на часі.
И хотя бы в 2022м спрятать КБ и заводы под землю, клепать дроны и примитивные дешевые ракеты, постепенно наращивая количество и характеристики. Но вместо этого готовились к контрнаступу. А когда люди на фронте начали заканчиваться, то тех. кто мог бы наклепать ракет и дронов, стали хватать на улицах и отправлять с автоматом защищать посадки. А все потому, что 73% решили, что хуже не будет. Так что жаловаться сейчас могут лишь те, кто не входит в 73%, и то не все.
03.10.2024 13:52 Ответить
Таке враження,що у нас заборона на збиття рашистських корит...КАБ летить максимум на 120 км,але скидати його потрібно з 14 000 метрів.Рашисти підлітають значно ближче,їх можна дістати навіть ракетами повітря-повітря з МіГ-29,не кажучи про F-16 або петріоти...
Таке враження,наче табу якесь...
03.10.2024 08:03 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clyvqjg0p8vo
03.10.2024 09:50 Ответить
Це не враження. Это народ готовят к сдаче территорий, чтобы сильно не бухтели.
03.10.2024 10:30 Ответить
Израиль отбомбився по кацапській базі Сирії в Хмейниме
https://t.me/newsil_tme/133725?single
03.10.2024 08:41 Ответить
Хакните этот глонасс если не можете уничтожить
03.10.2024 09:04 Ответить
 
 