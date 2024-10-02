У Харкові триває рятувальна операція. Відомо про 8 постраждалих, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської авіабомби по багатоповерхівці в Харкові та закликав партнерів посилити допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба.

Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.

І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", - закликав Зеленський.

Нагадаємо пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували КАБами Харків.

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