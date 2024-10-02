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У Харкові триває рятувальна операція. Відомо про 8 постраждалих, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської авіабомби по багатоповерхівці в Харкові та закликав партнерів посилити допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба.

Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.

І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", - закликав Зеленський.

Нагадаємо пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували КАБами Харків.

Читайте також: Викладачка вишу коригувала удари РФ по Харкову, - СБУ

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) обстріл (28732) Харків (5637)


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Ти скажи коли ми отримаємо засоби, які можуть ефективно збивати носії кабів, а то Харків, Запоріжжя інші міста, вся передова лінія укріплень разом з нашими військовими, безкарно стирається?
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03.10.2024 00:03 Відповісти
зелене піZдло !(((((
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03.10.2024 00:04 Відповісти
Салтівка? Київський і Шевченківський, наразі ця була інформація.
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03.10.2024 00:05 Відповісти
підар зелений, у харкові рятувальники без тебе, вбогого квартального скомороха, розберуться. на відміну від тебе, ублюдочного, вони професіонали у своїй справі. ти краще, зелений виродку, розкажи, що там з вугледаром!!
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03.10.2024 00:09 Відповісти
Цинічно звучить,що він знає що робити при тому НЕ знає які райони атакували. Перевірено. Не те що написав хтось від імені чиновника на посаді президента.
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03.10.2024 00:17 Відповісти
скорей всего ту информацию что нам рассказывали по новостям про ппо и ракеты и самолёты немного не отвечает действительности. Несмотря что до границы с рф от харькова 26км, и от Харькова до белгорода 53км, то вроде как бы расстояние не большое, и пво может достать самолёт. но самолёт носитель не сбрасывает с такого расстояния каб, самолёт носитель поднимается на высоту например 5км - 5000м и отцепляет каб, и т.к. каб имеет крылья он летит все эти 5000м и наводится по определённому направлению. И сбить самолёт носитель с такого расстояния не возможно, ракета до него не достанет, но сам каб на подлёте сбить можно, несмотря на то что у него может не быть двигателя ускорителя, локаторы его могут засеч. Тут можно сделать несколько вариантов:
- 1) самолёт носитель сбить в таком случае нельзя, т.к. он очень далеко.
- 2) каб можно сбить при подлёте, и возможно их сбивают, но не все.
- 3) Если будут сбивать всё что летит в Харьков, то со стороны запускающих будут больше агрится и будут запускать что то похуже и потяжелее и в большем количестве.
- 4) если всё будут сбивать что летит на Харьков, то те кто отправляет не смогут отчитаться руководству и возникнет неудобная ситуация, которая приведёт к более сильному обстрелу.
- 5) если всё будут сбивать что летит на Харьков, то люди забудут о войне в Харькове и он станет процветающим городом, а другие города будут разрушатся, и смотря на Харьков будут задаватся вопросами, а почему в Харькове так хорошо всё в прифронтовом городе, а у них нет,.
- 6) если всё будут сбивать что летит на Харьков,, то его перестанут показывать по телевизору, это может снизить помощь партнёров, т.к. когда говорят о помощи, то показывают Харьков.
- 7) если всё будут сбивать что летит на Харьков,, то будет тратится больше ракет на сбитие всего что в Харьков летит, это расходы.

Исходя из возможных вариантов, можно сделать следующие выводы:
если что-то летит в Харьков это видно в большинстве случаев на радаре, иногда во время 2 мировой войны использовали машину Энигма, и перехватывали сообщения немцев, союзники знали о большей части поставок и операций немцев, но не топили все корабли и не оповещали о всех операциях и наступлениях немцев, они делали математический расчёт и выборку, и вывели процент около 30%, чтобы не выдать то что Энигма работает и всё расшифровывает.
иногда во время 2 мировой войны стороны не офиц договаривались, о том куда будут наносится удары.
иногда люди искали золотую середину, и в таком случае создавалась ситуация когда противник мог отчитатся за содеянное, а принимающая сторона имела меньшие потери.
война имеет очень много тонкостей и в тени войны происходит много не явного, того чего вы не увидите.
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03.10.2024 06:37 Відповісти
А про Вугледар це падло нічого не хоче сказати? Про фронт, що сиплеться, про тисячі загиблих Українських воїнів? Мерзотник, піариться навіть на руїнах і смертях людей ... здрисьнув би кудись на гастролі і не дратував людей.
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03.10.2024 09:35 Відповісти
 
 