Викладачка вишу коригувала удари РФ по Харкову, - СБУ

У Харкові затримано викладачку університету, яка коригувала ракетні удари РФ по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спецслужба РФ дистанційно залучила жінку до співпраці влітку 2024 року.

Вона обходила Харків та прилеглі території міста, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

"Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової. Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис", - йдеться в повідомленні.

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СБУ затримала жінку у власному помешканні, під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Так, їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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