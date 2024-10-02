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Викладачка вишу коригувала удари РФ по Харкову, - СБУ

СБУ затримала викладачку харківського вишу, яка коригувала ракетні удари РФ

У Харкові затримано викладачку університету, яка коригувала ракетні удари РФ по місту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Спецслужба РФ дистанційно залучила жінку до співпраці влітку 2024 року.

Вона обходила Харків та прилеглі території міста, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

"Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової. Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис", - йдеться в повідомленні.

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СБУ затримала жінку у власному помешканні, під час обшуку вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Так, їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

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Автор: 

СБУ (12867) Харків (5637)


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Топ коментарі
+18
ну звідки ж ця мразота береться!!! Це ж твоє місто!!! Бл..ть, ну не розумію((
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02.10.2024 16:09
+16
Стільки людей через неї загинуло і всього 8 років. Що за закони такі під час війни?
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02.10.2024 16:34
+12
Однокурсник колишній розказував колись - у них десь на прикордонні Харківщини, у 2014 році, "чорт" один вивісив на воротях у себе російський прапор та плакат: "Путин! Ждём!" Попередили раз..... Промовчав.. Попередили вдруге - вже категоричніше... "Послав нах.." На третій раз - поламали прапора, порвали плакат і почали *******... Підходить поліцейський патруль Побачили порваний прапор і стали "посилено" курить, розвернувшишь спинами... Через хвилин десять їх покликали:
- Хлопці! Тут людина сильно хотіла в "русский мир". Бігла, впала та забилася... Викличте "Швидку"..."
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02.10.2024 16:47
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ну звідки ж ця мразота береться!!! Це ж твоє місто!!! Бл..ть, ну не розумію((
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02.10.2024 16:09 Відповісти
Угу. Це навіть не психіатрія. Щось інше. "Русскій мір" в тій кінцівці, якою їсть та бачить.
==========
Абсолютно впевнений.

Треба пару раз взяти таких зрадників і демонстративно посадити на кіл. І викласти в інтернет.

Щоб боялися гниди.
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02.10.2024 16:15 Відповісти
Однокурсник колишній розказував колись - у них десь на прикордонні Харківщини, у 2014 році, "чорт" один вивісив на воротях у себе російський прапор та плакат: "Путин! Ждём!" Попередили раз..... Промовчав.. Попередили вдруге - вже категоричніше... "Послав нах.." На третій раз - поламали прапора, порвали плакат і почали *******... Підходить поліцейський патруль Побачили порваний прапор і стали "посилено" курить, розвернувшишь спинами... Через хвилин десять їх покликали:
- Хлопці! Тут людина сильно хотіла в "русский мир". Бігла, впала та забилася... Викличте "Швидку"..."
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02.10.2024 16:47 Відповісти
А ми ще дивуємося з москалів....
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02.10.2024 16:09 Відповісти
так вона і є мацкалька.
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02.10.2024 16:10 Відповісти
Там личинки москалів ще з царських часів! А під час Голодомору, туди завезли туєву хучу отих малоймущих з Уралу, які взагалі НІКОЛИ нашу землю за "свою" навіть і не мали! Після розпаду совка там був самий великий оплот скацапщених і відверто про-рашенських сил і колаборантів. До речі, подивіться на всих отих авакових та "свободівців" з тих теренів - це ж були(та і за раз є!) самі люті пристосуванці, які мімікрували від про-рашистських організацій до про-українських після 2014-го, а потім, вже перед і після виборів 19-го вони всі мігрували під ЗЕ. Там українського дуже мало залишилось бо його цілеспрямовано викорінювали. Залишились тільки невеликі залишки в невеликих містах та селах.
Знаю не з чиїх там слів, а з свого життєвого досвіду, бо сам звідти.
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02.10.2024 16:37 Відповісти
SOS _________
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02.10.2024 18:23 Відповісти
Ну, людоньки, ми ж не акваріумні рибки! Росіян, зросійщеної пошести та ждунів на Харьківщині завжди вистачало. У 2014-му, дивлячись новини, я вважала, що Харків раніше стане ХНР, аніж Донецьк та Луганськ, - стільки там було сволоти на мітингах. Але все ж таки треба віддати своє Авакову (хоча я не є його прихильницею аж ані разу), бо він приїхав з Київу зі своїми хлопцями, ті поклали увесь той "Оплот" пиками у асфальт, і Харків залишився українським.
А ще у Харкові мусив проходити з'їзд, де Янукович повинен був офіціально наголосити боротьбу проти "бандерівців" та запрохати путіна ввести війська. Але Гепе подзвонив ненавидимий сьогодні Коломойський та "зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися". І все - Харків не дав ані майданчика, ані масовки, ідея вмерла, Янукович втік до Ростова, а Харків знов таки залишився українським.
Розумію, що з тих пор багато чого змінилося і багато хто змінився, але не треба забувати тих, хто вчасно, хоч і тимчасово, ставав на бік добра. ІМХО.
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02.10.2024 19:47 Відповісти
Про авакова краще мовчіть! То його бізнесова вотчина і він там відстоював СВОЇ шкурні інтереси! Оце і весь його патріотизм. Він спочатку, коли було вигідно йому, став на сторону Майдана, але потім, коли йому перестало подобатись жити по закону, він пішов проти України і здав, натурально здав, владу і Порошенко в лапи ***** і його куклі - ЗЕбілу. І як на мене, то авакян - це перший колаборант. Просто він втік за кордон(в Італію, по слухам) і з баблом, що нацарював вже при ЗЕбуїні(йому дали 2 роки на це!) він зараз живе приспівуючи. Але треба розуміти, що таке явище, як аваков - страшніше за кацапа, бо б'є ззаду, в спину і готове зрадити в будь який час.
Але він не скацапщений, а просто подонок по-життю.
Скацапщені і личинки кацапів - там їх тьма і вони майже не відрізняються менталітетом від москалів - зависливі, жадібні, ліниві і тупо не хочуть нічого чути про державу та її інтереси. Зараз їх там добре "навчають" ті ж кацапи своїми бомбами і ракетами. Але їх там ще дохєра і "ждунів" там мінімум половина.
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02.10.2024 22:59 Відповісти
Так і Беня в той час відстоював свої шкурні інтереси, і ніхто навіть не вагається це признавати. І ціну обом ми добре знаємо.
Важливе інше - дякуючи цим тимчасовим попутчикам Харьків все ще український. І Дніпро українське. А могло б бути все зовсім навпаки, і все до того йшло.
Тому, які б ми не мали почуття для цих істот, але в цій гамі має бути і подяка. Хоча б за те, що в найчорніші дні їхні інтереси на короткий час співпали з інтересами України. І цей короткий час допоміг Україні залишитися на мапі. Ось я про що...
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03.10.2024 00:17 Відповісти
Подяка за що? За ЗЕ? За повернення мєнтів і витіснення поліції з МВС? Подяка за підрив довіри до влади і зневіру людей у правильності європейського шляху? За це ми їх повинні дякувати?
Тоді вже й Гітлера треба дякувати за...гарні автобани та "видатний устрій" державних інституцій - якби не він, то може б і цього не було б в Німеччині. Так?
Нас завжди губила оця половинчастість, вона і зараз нас згубить - не можна прощати подонка тільки за те, що він щось колись зробив таке(заради своїх інтересів), що співпало з державними інтересами.
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03.10.2024 11:22 Відповісти
Тяжко спілкуватись з тим, хто робить вигляд, що не розуміє, про що мова. Це, як з шулером "кулю" писати - з якої б карти не зайшов, а козира в рукаві та крапленого туза не переграти...

Моя остання спроба нормального діалогу: Зе, менти, влада - то все було потім. За участю "мудрого наріду", но зараз про інше! Бо для того, щоб взагалі було то "ПОТІМ", потрібні були БТР, заправлені Беніним бензином, потрібно було, щоб велетенська Харківська область не стала ХНР, щоб взагалі Янукович здриснув, а не легітимізувався и не став "Лукашенко-0", а Україна не стала Білоруссю-0. Бо якби не менти Авакова, що стали на бік Майдана (хоч би і тільки у Харкові, але не тільки), і не Беня, що напіддав Янеку, то ми б у 2014-му мали справу з військом путіна, яке було б не "їхтамнетами" та "заблукальцями", а офіційно залученими до допомоги офіційним президентом України, та ніякого Зе, ніякої зневіри и т.п. просто б не було!!! Бо ще тоді не було б України!!!

Автобани Гітлера та "видатний устрій" - то все було зручне, їм досі користується Німеччина. ******* Німеччина! Але зручні прилади не врятували Німеччину від божевілля, а світ - від Німеччини. А ось своєчасне втручання Авакова та Бені Україну врятувало у 2014 році!

І так: подяка! За 8 років можливости все зрозуміти, підготуватися, нарастити та зміцнішати! Не змогли? Так! Аваков і Беня в тому винні? Частково теж так, навіть не сперечаюся! Але я пам'ятаю ці страшні дні у березні 2014-го, коли Харків був на волосинці від поглинання його "Оплотом"! І як аплодували "мєнтам Авакова", коли ці накачані орки ваялися пиками у асфальт! І я пам'ятаю те захоплення зухвалим Бенею, що викатив прейскурант призів за ворожу техніку.
Беню я знала особисто, знала, яка він сволота, але у ці дні він був героєм!
А потім було "потім"...
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03.10.2024 14:01 Відповісти
Ну й самка собаки ж ти, коригиня!
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02.10.2024 16:09 Відповісти
👍
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02.10.2024 16:42 Відповісти
Підробіток на крові
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02.10.2024 16:11 Відповісти
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02.10.2024 22:03 Відповісти
До 8 -ми ? 😳 та пожиттєво таким с…м
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02.10.2024 16:13 Відповісти
👍
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02.10.2024 16:43 Відповісти
Оце ж такі собаки все життя фальсифікували вибори,бо сиділи в комісіях, вчителя,а Зеленський їм по 4 к наобіцяв,а ці барани вуха розвісили
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02.10.2024 16:15 Відповісти
А як з тими хто злив цілу операцію наступу ЗСУ?! Чи така велика риба не по зубах, безпечніше різну дрібноту ловити.
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02.10.2024 16:18 Відповісти
треба ж так ненавидіти Україну і все, що пов'язане з нею!
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02.10.2024 16:33 Відповісти
Стільки людей через неї загинуло і всього 8 років. Що за закони такі під час війни?
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02.10.2024 16:34 Відповісти
Кожен виборець свинуковича - колаборант.
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02.10.2024 16:38 Відповісти
Это месть за обещанные 4000 долларов зарплаты
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02.10.2024 16:39 Відповісти
"Вкушений рускім миром» це реальний психологічний стан. Я в цьому переконався на власному досвіді тут в Америці від людей з України. Просто жах що в цих людей в головах! І продовжують сидячи в оплачених державою квартирах на повному державному забезпеченні
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02.10.2024 16:42 Відповісти
цікаве коло Вашого спілкування - люди сидять в оплачених державою квартирах на повному забезпеченні. не підкажете - вякому це місті чи штаті і як можна так влаштуватися (я - пенсіонер єслі шо).
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02.10.2024 20:37 Відповісти
Підстилка кацапська. Масова вбивця.
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02.10.2024 16:54 Відповісти
Завжди говорю. Треба цій жирній свиноматці засунути йорша в її жирну щєль. Зав'язати руки за спиною і пустити по мінному полю бігати.
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02.10.2024 17:05 Відповісти
А мені "подобається" інкримінована їй стаття -"несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ" - результати цього поширення до уваги кадрів СБУ, рекомендованих на посади Гарантом, не беруться - в них вже всі родичі, сусіди, однокласники ..., за кордоном. Це моя думка така невесела ! Стаття до 8 років, дадуть (може) 5, через 2-3 вийде, - це в найгіршому випадку.
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02.10.2024 17:12 Відповісти
Має бути Харків ,але на це треба воля і час....
..... поки що є харьков а в ньому нащадки нквдистів і гепи та кацапята- ждуни.
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02.10.2024 17:42 Відповісти
Пора вводити розтріл
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02.10.2024 17:44 Відповісти
Там і область сєпарська.
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02.10.2024 17:50 Відповісти
А подружки в неї є ?
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02.10.2024 17:51 Відповісти
Хай відсидить 7 років і 10 місяців. А потім раптово здохне від інсульту... Тіло видати родичам. Хай ховають своїм коштом.
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02.10.2024 18:53 Відповісти
"Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми "

Чому не 888 років тюрми?
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02.10.2024 19:01 Відповісти
До 8-ми років! Таких на сухій гілляці вішати треба...
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02.10.2024 19:45 Відповісти
Небось не ниже доцента. В Америке все русскоговорящие агенты гэбэшного влияния имеют статус не ниже профессорского. Сволота, одним словом.
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02.10.2024 21:58 Відповісти
 
 