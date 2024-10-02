Шпигували за ППО та підпалювали об’єкти "Укрзалізниці": У Дніпрі затримано подружжя агентів ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ РФ. Ними виявилися 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали ворогу локації української ППО та вчиняли підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подружжя діяло в тандемі з чітким розподілом обов'язків під час виконання ворожих завдань.

Завдання російських агентів у Дніпрі

Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів.

Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ.

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Під час розвідувальних вилазок фігурантка здійснювала фото- та відеофіксацію військових об’єктів і позначала їх координати на електронних картах.

Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані ФСБ.

Чоловік вчиняв підпали релейних шаф

Окрім цього дніпрянин займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для "звіту" перед російським куратором.

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Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах "Укрзалізниці". Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зловмисників. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

Вербування та затримання агентів ФСБ РФ

За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на її "гачок", коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах.

Потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину.

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Для того, щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від рашистів.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі "агітки" та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років ув'язнення.

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