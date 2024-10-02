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Шпигували за ППО та підпалювали об’єкти "Укрзалізниці": У Дніпрі затримано подружжя агентів ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ РФ. Ними виявилися 40-річний місцевий житель та його дружина, які передавали ворогу локації української ППО та вчиняли підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подружжя діяло в тандемі з чітким розподілом обов'язків під час виконання ворожих завдань.

Завдання російських агентів у Дніпрі

Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак рашистів.

СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів фсб

Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій українських військ.

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Під час розвідувальних вилазок фігурантка здійснювала фото- та відеофіксацію військових об’єктів і позначала їх координати на електронних картах.

Отримані відомості вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав розвіддані ФСБ.

Чоловік вчиняв підпали релейних шаф

Окрім цього дніпрянин займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для "звіту" перед російським куратором.

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Надалі фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах "Укрзалізниці". Таким чином окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зловмисників. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ РФ

Вербування та затримання агентів ФСБ РФ

За даними слідства, фігуранти почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року. Спочатку ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, який потрапив на її "гачок", коли шукав швидкого заробітку на Телеграм-каналах.

Потім зрадник залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Черкасах затримано російського агента, який шпигував за локаціями ППО, - СБУ. ФОТО

Для того, щоб виконати перевірочне завдання окупантів, агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші від рашистів.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі "агітки" та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років ув'язнення.

Також читайте: Затримано неповнолітнього агента РФ, який підпалив позашляховик ЗСУ в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3285) підпал (680) СБУ (12867) шпигунство (1001)


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Топ коментарі
+25
було б краще як би вони разом висіли на гіляці зв шпіонаж, деверсії та зраду України !!!
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02.10.2024 10:23
+13
СБУ подяка, а подружжя на нари
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02.10.2024 10:22
+11
Чому їх не застрелили при затриманні?
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02.10.2024 10:28
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А вони разом будуть сидіти чи окремо?
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02.10.2024 10:16 Відповісти
було б краще як би вони разом висіли на гіляці зв шпіонаж, деверсії та зраду України !!!
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02.10.2024 10:23 Відповісти
СБУ подяка, а подружжя на нари
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02.10.2024 10:22 Відповісти
на гіляку запроданців !!!
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02.10.2024 10:26 Відповісти
Ну нічого , обміняють! А так будуть сидіти в комфортних умовах та ще й навідуватись будуть оонівці!
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02.10.2024 10:28 Відповісти
не обміняють. ці одноразові "агенти" за 3 рублі русні і нах не потрібні. будуть кукурікати на пляшці пожиттєво.
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02.10.2024 11:22 Відповісти
Чому їх не застрелили при затриманні?
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02.10.2024 10:28 Відповісти
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02.10.2024 19:04 Відповісти
Вихованці антимайданного колективу "95 кварталу" какая разница".
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02.10.2024 10:30 Відповісти
А і правда, коли вушастий херпіду із посмішкою імбєцила розказував про " какая разніца как нахівається вуліца"- він же вирощував цих зрадників, через телевізор, як завжди гадив людям і державі.
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02.10.2024 10:55 Відповісти
Війскові злочинці повинні висіти на сухій,міцній гіляці... .
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02.10.2024 11:02 Відповісти
Поки в Дніпрі/Харкові/Кривому Розі буде 10% населення, які готові наводити ракети на своїх же сусідів, і їм нічого не робитимуть - то їм так і прилітатиме. Від русні в любому випадку може прилетіти. Але от якість і частота прильотів буде інша.
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03.10.2024 15:01 Відповісти
 
 