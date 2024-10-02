Шпионили за ПВО и поджигали объекты "Укрзалізниці": В Днепре задержана супружеская пара агентов ФСБ, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре двух агентов ФСБ РФ. Ими оказались 40-летний местный житель и его жена, передававшие врагу места размещения украинской ПВО и совершавшие поджоги на объектах "Укрзалізниці".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, супруги действовали в тандеме с четким распределением обязанностей в ходе выполнения вражеских задач.
Задачи российских агентов в Днепре
Так, например, женщина разведывала места базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которые прикрывают город от ракетно-дронных атак рашистов.
Прежде всего она пыталась обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских войск.
Во время разведывательных вылазок фигурантка осуществляла фото- и видеофиксацию военных объектов и обозначала их координаты на электронных картах.
Полученные сведения она передавала своему мужу, а дальше он мессенджером пересылал разведданные ФСБ.
Мужчина совершал поджоги релейных шкафов
Кроме этого днепрянин занимался поджогами. Задокументировано, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Процесс возгорания агент снял на камеру своего телефона для "отчета" перед российским куратором.
В дальнейшем фигурант должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах "Укрзалізниці". Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.
Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия супругов и задержали злоумышленников. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.
Вербовка и задержание агентов ФСБ РФ
По данным следствия, фигуранты начали сотрудничать с российской спецслужбой в июне этого года. Сначала ФСБ дистанционно завербовала мужчину, который попал на ее "крючок", когда искал быстрого заработка на Телеграм-каналах.
Затем предатель привлек к преступной деятельности свою 36-летнюю жену.
Для того, чтобы выполнить проверочное задание оккупантов, агенты расклеивали по городу провокационные листовки, где предлагали "легкие" деньги от рашистов.
Во время обыска у задержанных изъяты средства поджога, вражеские "агитки" и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а действия его жены квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, его сообщнице - 8 лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль