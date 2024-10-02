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Шпионили за ПВО и поджигали объекты "Укрзалізниці": В Днепре задержана супружеская пара агентов ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре двух агентов ФСБ РФ. Ими оказались 40-летний местный житель и его жена, передававшие врагу места размещения украинской ПВО и совершавшие поджоги на объектах "Укрзалізниці".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, супруги действовали в тандеме с четким распределением обязанностей в ходе выполнения вражеских задач.

Задачи российских агентов в Днепре

Так, например, женщина разведывала места базирования подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которые прикрывают город от ракетно-дронных атак рашистов.

СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів фсб

Прежде всего она пыталась обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций украинских войск.

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Во время разведывательных вылазок фигурантка осуществляла фото- и видеофиксацию военных объектов и обозначала их координаты на электронных картах.

Полученные сведения она передавала своему мужу, а дальше он мессенджером пересылал разведданные ФСБ.

Мужчина совершал поджоги релейных шкафов

Кроме этого днепрянин занимался поджогами. Задокументировано, что он сжег релейный шкаф на одной из главных линий железнодорожного сообщения в регионе. Процесс возгорания агент снял на камеру своего телефона для "отчета" перед российским куратором.

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В дальнейшем фигурант должен был продолжить серию поджогов на стратегически важных объектах "Укрзалізниці". Таким образом оккупанты надеялись нарушить транспортную логистику Сил обороны на восточном и южном направлениях фронта.

Контрразведчики СБУ задокументировали преступные действия супругов и задержали злоумышленников. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ РФ

Вербовка и задержание агентов ФСБ РФ

По данным следствия, фигуранты начали сотрудничать с российской спецслужбой в июне этого года. Сначала ФСБ дистанционно завербовала мужчину, который попал на ее "крючок", когда искал быстрого заработка на Телеграм-каналах.

Затем предатель привлек к преступной деятельности свою 36-летнюю жену.

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Для того, чтобы выполнить проверочное задание оккупантов, агенты расклеивали по городу провокационные листовки, где предлагали "легкие" деньги от рашистов.

Во время обыска у задержанных изъяты средства поджога, вражеские "агитки" и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а действия его жены квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, его сообщнице - 8 лет заключения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мобилизированный харьковчанин готовил ракетный удар РФ по своей бригаде и планировал побег к оккупантам. Его задержала СБУ. ФОТО

Автор: 

Днепр (4429) поджог (1078) СБУ (19939) шпионаж (1395)


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Топ комментарии
+25
було б краще як би вони разом висіли на гіляці зв шпіонаж, деверсії та зраду України !!!
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02.10.2024 10:23
+13
СБУ подяка, а подружжя на нари
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02.10.2024 10:22
+11
Чому їх не застрелили при затриманні?
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02.10.2024 10:28
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А вони разом будуть сидіти чи окремо?
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02.10.2024 10:16 Ответить
було б краще як би вони разом висіли на гіляці зв шпіонаж, деверсії та зраду України !!!
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02.10.2024 10:23 Ответить
СБУ подяка, а подружжя на нари
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02.10.2024 10:22 Ответить
на гіляку запроданців !!!
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02.10.2024 10:26 Ответить
Ну нічого , обміняють! А так будуть сидіти в комфортних умовах та ще й навідуватись будуть оонівці!
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02.10.2024 10:28 Ответить
не обміняють. ці одноразові "агенти" за 3 рублі русні і нах не потрібні. будуть кукурікати на пляшці пожиттєво.
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02.10.2024 11:22 Ответить
Чому їх не застрелили при затриманні?
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02.10.2024 10:28 Ответить
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02.10.2024 19:04 Ответить
Вихованці антимайданного колективу "95 кварталу" какая разница".
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02.10.2024 10:30 Ответить
А і правда, коли вушастий херпіду із посмішкою імбєцила розказував про " какая разніца как нахівається вуліца"- він же вирощував цих зрадників, через телевізор, як завжди гадив людям і державі.
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02.10.2024 10:55 Ответить
Війскові злочинці повинні висіти на сухій,міцній гіляці... .
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02.10.2024 11:02 Ответить
Поки в Дніпрі/Харкові/Кривому Розі буде 10% населення, які готові наводити ракети на своїх же сусідів, і їм нічого не робитимуть - то їм так і прилітатиме. Від русні в любому випадку може прилетіти. Але от якість і частота прильотів буде інша.
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03.10.2024 15:01 Ответить
 
 