В Черкассах задержан российский агент, который шпионил за локациями ПВО, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах. Он разведывал пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которая прикрывает воздушное пространство региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задача российского шпиона

По данным контрразведки СБУ, потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск.

Также оккупантов интересовали места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии.

Чтобы получить разведданные, ФСБ дистанционно завербовала 45-летнего безработного жителя Черкасс, который искал "быстрых денег" на Телеграмм-каналах.

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По заданию оккупантов фигурант объезжал регион, скрыто фиксировал локации украинских защитников, а также втемную выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров со своими знакомыми.

Полученные сведения он переносил на гугл-карты, чтобы потом вместе с соответствующими фото отправить российскому куратору.

Агентурный "отчет" рашисты планировали использовать для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону "в обход" ПВО.

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. Дополнительно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

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Подозрение агенту РФ

На месте задержания у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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