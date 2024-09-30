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Новости Фото Война
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В Черкассах задержан российский агент, который шпионил за локациями ПВО, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах. Он разведывал пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которая прикрывает воздушное пространство региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задача российского шпиона

По данным контрразведки СБУ, потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск.

Также оккупантов интересовали места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии.

Чтобы получить разведданные, ФСБ дистанционно завербовала 45-летнего безработного жителя Черкасс, который искал "быстрых денег" на Телеграмм-каналах.

СБУ затримала російського агента на Черкащині

Также смотрите: Отслеживал перемещение подразделений Сил обороны: В Винницкой области задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

По заданию оккупантов фигурант объезжал регион, скрыто фиксировал локации украинских защитников, а также втемную выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров со своими знакомыми.

Полученные сведения он переносил на гугл-карты, чтобы потом вместе с соответствующими фото отправить российскому куратору.

Агентурный "отчет" рашисты планировали использовать для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону "в обход" ПВО.

СБУ затримала російського агента на Черкащині

Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. Дополнительно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобилизированный харьковчанин готовил ракетный удар РФ по собственной бригаде и планировал побег к оккупантам. Его задержала СБУ. ФОТО

Подозрение агенту РФ

На месте задержания у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19934) Черкассы (846) шпионаж (1392)


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Кожного дня затримують цю гидоту! А де їх потім дівають?
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30.09.2024 10:17 Ответить
Розмножують і фарбують в зелене.
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30.09.2024 12:02 Ответить
Злапали чергову ''тюльку''. В ОПі цілий ''акваріум з акулами'' шпигунами фсб. Але ж їх не чіпають-вони ще не все здали кацапам!
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30.09.2024 10:18 Ответить
то шо, жлоби з ОПи самі повинні локації ППО відслідковувати?
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30.09.2024 10:50 Ответить
та зарийте його вже. набридлі ці заблюрені продажні пики.
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30.09.2024 10:24 Ответить
тєлєга значно ефективніша за рекрутінгові центри.
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30.09.2024 10:37 Ответить
Не потрібно закривати обличчя цих покидьків і зрадників , так
як їх повинні бачити всі украінці , це моє особисте таке припущення 🙁
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30.09.2024 11:04 Ответить
Навіщо блюрувати пики покидьків? Незрозуміло...
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30.09.2024 11:37 Ответить
З нього такий агент, як із собачого хвоста сито. І не соромно таку полову казати - агент. П'яний Васья раптом перетворився на агента. 007. Млять.
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01.10.2024 16:16 Ответить
 
 