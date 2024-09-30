В Черкассах задержан российский агент, который шпионил за локациями ПВО, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Черкассах. Он разведывал пункты постоянной дислокации и боевые позиции подразделений противовоздушной обороны ВСУ, которая прикрывает воздушное пространство региона.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задача российского шпиона
По данным контрразведки СБУ, потенциальными целями врага были зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции и мобильно-огневые группы украинских войск.
Также оккупантов интересовали места базирования и система охраны подразделений Национальной гвардии.
Чтобы получить разведданные, ФСБ дистанционно завербовала 45-летнего безработного жителя Черкасс, который искал "быстрых денег" на Телеграмм-каналах.
По заданию оккупантов фигурант объезжал регион, скрыто фиксировал локации украинских защитников, а также втемную выспрашивал нужную информацию под видом бытовых разговоров со своими знакомыми.
Полученные сведения он переносил на гугл-карты, чтобы потом вместе с соответствующими фото отправить российскому куратору.
Агентурный "отчет" рашисты планировали использовать для подготовки новой серии ракетно-дроновых ударов по региону "в обход" ПВО.
Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта. Дополнительно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск.
Подозрение агенту РФ
На месте задержания у него обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с российской спецслужбой.
Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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як їх повинні бачити всі украінці , це моє особисте таке припущення 🙁