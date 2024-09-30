У Черкасах затримано російського агента, який шпигував за локаціями ППО, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Черкасах. Він розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, яка прикриває повітряний простір регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Завдання російського шпигуна

За даними контррозвідки СБУ, потенційними цілями ворога були зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції та мобільно-вогневі групи українських військ.

Також окупантів цікавили місця базування та система охорони підрозділів Національної гвардії.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ дистанційно завербувала 45-річного безробітного мешканця Черкас, який шукав "швидких грошей" на Телеграм-каналах.

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За завданням окупантів фігурант об’їжджав регіон, приховано фіксував локації українських захисників, а також втемну випитував потрібну інформацію під виглядом побутових розмов зі своїми знайомими.

Одержані відомості він переносив на гугл-карти, щоб потім разом з відповідними фото відправити російському куратору.

Агентурний "звіт" рашисти планували використати для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону "в обхід" ППО.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Додатково було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ.

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Підозра агенту РФ

На місці затримання у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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