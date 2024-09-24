УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 854 66

Мобілізований харків’янин готував ракетний удар РФ по власній бригаді та планував втечу до окупантів. Його затримала СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента РФ у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про агента РФ відомо?

Як зазначається, ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

мобілізований зрадник з Харкова

За вказівкою окупантів фігурант зрадник мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

Планував втекти до РФ та долучитися до лав окупантів

Як наголошують у СБУ, в обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресорки, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.

"Для наведення вогню фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.

Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки", - йдеться у повідомленні.

За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти - створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

Також читайте: Готували захоплення влади в Одесі: Знешкоджено оперативно-бойову групу ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримання зрадника

"Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію", - додають у СБУ.

Крім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Що зраднику загрожує?

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за локаціями українських військ: Затримано демобілізованого строковика ЗСУ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (12842) Харків (5623) шпигунство (996)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
Це той випадок коли хтось каже: - відправити на НУЛЬ.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
показати весь коментар
24.09.2024 10:27
+16
Результат бусифікації - а чого очікували?
показати весь коментар
24.09.2024 10:31
+16
чому здурів - він гнидою від народження був , кацапскій мір обожнював , мало таких- не думаю ((
показати весь коментар
24.09.2024 10:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окуїти
показати весь коментар
24.09.2024 10:19 Відповісти
Харків Гепу обрав після початку війни. І треба більше "бусифікувати" та ловити на вулицях
показати весь коментар
24.09.2024 14:11 Відповісти
В посадці рішенням тройки в утіль.
показати весь коментар
24.09.2024 10:20 Відповісти
Прізвище та ім'я - у студію!
показати весь коментар
24.09.2024 10:22 Відповісти
ось-ублюдський ублюдок...
показати весь коментар
24.09.2024 10:24 Відповісти
Ну це ж не Червінський , тому діє "таємниця слідства " та "презумпція невинності" поки інше не "доведено судом " , а там дивися за пару місяців обміняють на якусь курку що вирішила до Криму з1їздити у 2024 , про одну таку обміняну на днях вже писали ((
показати весь коментар
24.09.2024 10:45 Відповісти
Чим далі тим веселіше - нігуя собі - здурів за гроші
показати весь коментар
24.09.2024 10:24 Відповісти
чому здурів - він гнидою від народження був , кацапскій мір обожнював , мало таких- не думаю ((
показати весь коментар
24.09.2024 10:47 Відповісти
цього гівна сисисири навезли скрізь, українцям табори із голодомором, а у їхні хати кацапів...
показати весь коментар
24.09.2024 11:53 Відповісти
Такого лайна і навозити потреби не було , свого вище даху- одинадцятий рік війна , а вони на кацапів моляться .Нещодавно розповідали що під час служби священника за петельки тягали за те що не згадував у заздравній гундяя ((
показати весь коментар
24.09.2024 21:43 Відповісти
є причини, а є наслідки... Ви ж не стверджуватимете, що спочатку народились, а вже потім ваші батьки познайомились?
показати весь коментар
25.09.2024 10:31 Відповісти
Причини іще в недоімперї з куркою , совок був вже наслідком
показати весь коментар
25.09.2024 13:09 Відповісти
Його би спокійно обрали би мером Харкова
показати весь коментар
24.09.2024 14:13 Відповісти
Не знаю , я у Харкові не жив ((
показати весь коментар
24.09.2024 21:46 Відповісти
У 2022 ось таке падло добровільно мобілізувалося і всю казарму розстріляло . Де тут результати бусифікації , якщо воно зрадник від народження ?
показати весь коментар
24.09.2024 10:49 Відповісти
100% !! то для свіжозареєстрованих лаптєногих ботів методички. Навіть термін "бусифікація" припхався до нас з лапотної недоїмперії. На жаль, корисних ідіотів в нас більше ніж "жертв "бусифікації".
показати весь коментар
24.09.2024 12:21 Відповісти
Яка імперія? Чи у нас не бусифікують? Спустіться з небес, шоколад з Дніпра
показати весь коментар
24.09.2024 14:14 Відповісти
Ні, не так. Ті, хто воює, або ті, в кого хтось з близьких воює - ненавидять ухилянтів. А ухилянти ненавидять ТЦК. І є велика вірогідність, що згодом будуть ненавидіти тих, хто воює/воював.
показати весь коментар
24.09.2024 14:22 Відповісти
Я учасник бойових дій. 2014-2015-й рік, 128 ОГШБр. Ухилянтом людину може назвати тільки суд. Ті, хто зараз воюють, благають про демобілізацію. Бо жодна притомна людина не буде воювати вічно. Шоколад з Дніпра - ви трохи не володієте ситуацією. Відкрийте кордони і ви побачите кількість патріотів, які залишаться. Воєнкоматівських я сам не сприймаю
показати весь коментар
24.09.2024 14:30 Відповісти
ну послухайте, в кожного свої страхи. Хтось боїться бусифікації, а мій чоловік - ворожих лаптів у нашому домі та нашій країні. Тому ХТОСЬ ховається від бусиків, а він у березні 22-го пішов до військомату.
показати весь коментар
24.09.2024 14:53 Відповісти
Страхів немає. А вашому чоловіку раджу найняти адвоката. Бо рано чи пізно це закінчиться конфліктом. Всі воювати не можуть фізично і не будуть і слава богу. Хочете воювати "до талого" - воюйте. Ваше право. Тільки ваш чоловік засцить підійти до Киніцина або Колі Тищєнко. ось і вся правда життя. гамселити тих. хто не може дати відсіч
показати весь коментар
24.09.2024 15:44 Відповісти
так що, я дуууже НЕ трошки в курсі подій. І знаю як він, та й не тільки він ставиться до кремезних чоловіків, які розгулюють по місту з дівчачими собачками на мотузці.
показати весь коментар
24.09.2024 14:55 Відповісти
Кремезні чоловіки вам нічим не зовов'язані. Викидайте з голови "совок"
показати весь коментар
24.09.2024 15:45 Відповісти
чувачок,ти ,схоже,учасник ухилянтсько-ждунського сидіння в норі
показати весь коментар
25.09.2024 19:12 Відповісти
Тільки держава мене оцінила інкаше. А так - ваше право
показати весь коментар
26.09.2024 17:31 Відповісти
Так, підиримую, але це ще і результат десятилітнього накачування "95 кварталом" "русским миром" українців і "какой разницей". А ще їх кіностудія працювала на московію, знімаючи "сватів", про Голобородьку, де виствавляла українців і владу ідіотами і дурнями.
показати весь коментар
24.09.2024 10:54 Відповісти
Та ти шо??? То може в нас і овоча не було з ригами та мертвеччуками?
показати весь коментар
24.09.2024 11:47 Відповісти
То може ти підкажеш - як визначати гниду??? Бусифікацію вигадали ухилянти та дрищі та втикують це слово куди завгодно, бо дрищуть під себе поки хтось воює! Ані жє ні для вайни раділісь...
показати весь коментар
24.09.2024 11:44 Відповісти
... автор і ті два десятки,що налайкали його херню і є потенційними гнидами.
показати весь коментар
24.09.2024 12:59 Відповісти
Визиваю агонь на себя.Якби дали втікти-роспропаганда довго б смакувала втечу цього покидька.Свой срєди чужих і чужой срєді сваіх.Тепер цього кнура довічно годувати.
Загибель під час невдалої втечі-чудовий варіант.
показати весь коментар
24.09.2024 10:27 Відповісти
Це той випадок коли хтось каже: - відправити на НУЛЬ.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
показати весь коментар
24.09.2024 10:27 Відповісти
199% 👍
показати весь коментар
24.09.2024 10:52 Відповісти
Таких випадків буде більше, а бусифікація припиниться лише тоді, коли бусифіковані почнуть масово розстрілювати своїх командирів та лояльних до них.
показати весь коментар
24.09.2024 13:28 Відповісти
От до чого бусифікація призводить!
показати весь коментар
24.09.2024 10:28 Відповісти
Прі папиткє к беґству!!! ☠️☠️☠️
показати весь коментар
24.09.2024 10:29 Відповісти
Результат бусифікації - а чого очікували?
показати весь коментар
24.09.2024 10:31 Відповісти
Зрадників і до бусифікації було вдосталь
показати весь коментар
24.09.2024 10:34 Відповісти
Після цього дебілізму тецекунів - побільшало (
показати весь коментар
24.09.2024 10:38 Відповісти
тебе не кинули у бусік?? Як так?!
показати весь коментар
24.09.2024 12:18 Відповісти
Нещодавно мобілізований - це відпизжений і вкинутий до бусіка, в теперішних реаліях.. Від цього треба чекаті підняття патріотизму ?
показати весь коментар
24.09.2024 10:39 Відповісти
А малолітні дебіли які палять машини теж результат бусифікації?Ждуни і зрадники були і до мобілізації.
показати весь коментар
24.09.2024 10:46 Відповісти
Насильно зробити патріотом неможливо. "Только лаской" - як казав персонаж забороненого нинче письменника .
показати весь коментар
24.09.2024 10:50 Відповісти
100%
показати весь коментар
26.09.2024 07:20 Відповісти
Зі "свіженького":
"Учора на Фонтанській дорозі (Одеса) до поліції надійшов виклик про спалах дверей квартири. Виявилося, що квартира належить співробітнику військкомату, а підпалили її два 17-річні ........, яких пізніше затримали. Як повідомили самі затримані, невідомі люди із телеграма заплатили їм за це 10 тисяч гривень".
показати весь коментар
24.09.2024 11:22 Відповісти
Ну а що, як його було мобілозовано? Дійсний чоловік має допомагати своїй країні як може: бути волонтером, заключити контракт з МО та ремонтувати техніку. А не сидіти та чекакати, коли тебе засунуть у мобік.
показати весь коментар
25.09.2024 10:41 Відповісти
Ага , бусифікація винна, а нічого що в тому місті сєпарів немеряно. Спочатку ,коли ДРГ заходили, там воювало кількасот а всім іншим було паралельно. Харків весною 14 -го пам'ятаємо а що змінилося.
показати весь коментар
24.09.2024 10:42 Відповісти
Скільки цієї колоборанської паскуди ? за такі дії під час війни лише ліквідація виродка.Це пов'язане як провальної інформаційної політики так і влади яка застрягла в корупційних скандалах і людей які далекі від державних інтересів.
показати весь коментар
24.09.2024 10:44 Відповісти
"у затриманого вилучено мобільні телефони" - він користувався ними прямо на позиціях своєї бригади? Там усі з телефонами?
показати весь коментар
24.09.2024 10:47 Відповісти
А як би ще СБУ розвели його
показати весь коментар
24.09.2024 10:52 Відповісти
Шкода, що ним займається СБУ а не його колишні колеги з підрозділу.
Ми б тоді тут нічого про це не прочитали.
показати весь коментар
24.09.2024 10:56 Відповісти
Зрадника на гиляку , крапка )
показати весь коментар
24.09.2024 10:56 Відповісти
Обличча і особисті в студію. Країна повина знати своїх "героїв"
показати весь коментар
24.09.2024 11:17 Відповісти
так а що ви хотіли?

патріотів "було не шкода" тому ж самому хайповому Залужному, коли їх клали пачками в контрнаступах на мінних полях?

на так лишились переважно або просто невмотивовані, але приховані ватники і ждуни

воюйте тепер з ними, блд... відчуйте, так би мовити, різницю
показати весь коментар
24.09.2024 11:20 Відповісти
Боюся навіть подумати скільки було б колаборантів якби не вдала піар-компанія в перший рік, яка створила ілюзію перемоги через два тижні.
показати весь коментар
24.09.2024 11:36 Відповісти
І це в умовах коли Україна програвала війну. Під час катастрофи в Маріуполі.
показати весь коментар
24.09.2024 11:38 Відповісти
очікуваний результат. добровольцем в бусі поїхав чи вже в застінках ЦК мотивували?
показати весь коментар
24.09.2024 11:36 Відповісти
"...на вигляд 55-60 років..."
(з оголошення "Розшукується").
показати весь коментар
24.09.2024 11:45 Відповісти
мразота!!!
показати весь коментар
24.09.2024 12:13 Відповісти
Слава незламним ухилянтам!
показати весь коментар
24.09.2024 13:32 Відповісти
Обов'язково читати цю новину усім, хто кожен раз, коли дізнається про чергового злочинця чи ухилянта, волає на весь Інтернет: "На нуль його!!! На фронт!!!".
показати весь коментар
24.09.2024 17:23 Відповісти
Цього покидька треба за ноги та розірвати як жабу, щоб другим не повадно було.
показати весь коментар
25.09.2024 10:23 Відповісти
Падлюка! Довічне та жодна амністія після закінчення війни.
показати весь коментар
25.09.2024 10:33 Відповісти
Є старий і мудрий вислів: хто не з нами,той проти нас.Всі ці "нещасні" бусифіковані,ухилянти і ждуни всіх мастей....це вороги,які ПЕРШИМИ підуть служити русні. І будуть жорстокішими і безжальнішими до українців ніж всі тува,буряти,чечі,даги,кацапи разом узяті.
показати весь коментар
25.09.2024 19:15 Відповісти
Просто узнайте с какими ВУСами и образованием люди в окопах 56 бригады. Говорить, что нехватает специалистов в других военных областях - вранье. Увеличение числа мотивированных бойцов - вранье.
Организация такого процесса - преступление, ловят пешек....
показати весь коментар
26.09.2024 12:40 Відповісти
 
 