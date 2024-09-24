Мобілізований харків’янин готував ракетний удар РФ по власній бригаді та планував втечу до окупантів. Його затримала СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного агента РФ у Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про агента РФ відомо?

Як зазначається, ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

За вказівкою окупантів фігурант зрадник мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.

Планував втекти до РФ та долучитися до лав окупантів

Як наголошують у СБУ, в обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресорки, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.

"Для наведення вогню фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.

Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки", - йдеться у повідомленні.

За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти - створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.

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Затримання зрадника

"Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію", - додають у СБУ.

Крім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Що зраднику загрожує?

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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