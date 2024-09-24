Мобілізований харків’янин готував ракетний удар РФ по власній бригаді та планував втечу до окупантів. Його затримала СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одного агента РФ у Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про агента РФ відомо?
Як зазначається, ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.
За вказівкою окупантів фігурант зрадник мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ.
Планував втекти до РФ та долучитися до лав окупантів
Як наголошують у СБУ, в обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресорки, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України.
"Для наведення вогню фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.
Також агент провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки", - йдеться у повідомленні.
За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти - створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту.
Затримання зрадника
"Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію", - додають у СБУ.
Крім того, під час спецоперації СБУ провела комплексні заходи для убезпечення позицій українських військ, що повністю зірвало плани агресора.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.
Що зраднику загрожує?
На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Загибель під час невдалої втечі-чудовий варіант.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
"Учора на Фонтанській дорозі (Одеса) до поліції надійшов виклик про спалах дверей квартири. Виявилося, що квартира належить співробітнику військкомату, а підпалили її два 17-річні ........, яких пізніше затримали. Як повідомили самі затримані, невідомі люди із телеграма заплатили їм за це 10 тисяч гривень".
Ми б тоді тут нічого про це не прочитали.
патріотів "було не шкода" тому ж самому хайповому Залужному, коли їх клали пачками в контрнаступах на мінних полях?
на так лишились переважно або просто невмотивовані, але приховані ватники і ждуни
воюйте тепер з ними, блд... відчуйте, так би мовити, різницю
(з оголошення "Розшукується").
Организация такого процесса - преступление, ловят пешек....