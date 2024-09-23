Готували захоплення влади в Одесі: Знешкоджено оперативно-бойову групу ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що у зловмисників вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.
Готували силове захоплення держустанов
За інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста, повідомили в СБУ.
Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання.
Служба безпеки України зірвала ворожі наміри: задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її "активував" ворог.
Створили воєнізоване формування під виглядом громадських організацій
За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського ГРУ був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.
Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.
Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та одну з основних – штурмову групу.
У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.
У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.
Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.
Під час обшуків у фігурантів окрім зброї та тактичного спорядження вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.
Що загрожує учасникам воєнізованого формування?
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
- чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нащо там владу кацапам захоплювати?
Через придністров'я постійний трафік йде, навіть зараз, коли кордон охороняється.
Не проблема зброї і БК натягати.
Тим більше важкої я на фото не бачу.
Тут явно не цей випадок. Пов'язали російських диверсантів. Не вперше вже.
в травні 14 не вийшло.
з десантом у 22, не вийшло.
і тут повна срака.
а, так же хочеться на катьку австрійську дрочити....
Це українське місто Кочубіїв.
Чтобы захватить власть в Одессе?
Среди жителей ваты много, но это в основном старшее поколение, с отключенными мозгами. Даже те, кто раньше поддерживал россию, после стольких обстрелов поменяло свое мнение. Большинство одесситов однозначно за Украину.
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
Повторю тут:
"... розумні люди мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
"Мислєпрєступлєніє"...
тільки так з ворогами потрібно поступати 😡
повилітали ,
після цього в Одесі буде порядок 🙁