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Новини Фото Державна зрада
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Готували захоплення влади в Одесі: Знешкоджено оперативно-бойову групу ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР нейтралізували оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ в Одесі. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано керівника ворожого осередку та його "праву руку".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що у зловмисників вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами та боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

Готували силове захоплення держустанов

За інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста, повідомили в СБУ.

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СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли вона отримали таємні завдання.

Служба безпеки України зірвала ворожі наміри: задокументувала підривну діяльність і нейтралізувала групу одразу після того, як її "активував" ворог.

Створили воєнізоване формування під виглядом громадських організацій

За матеріалами справи, резидентом (старшим) агентурно-бойової групи російського ГРУ був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму.

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Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення та одну з основних – штурмову групу.

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам із спеціальними навичками, досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли "посади" у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

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Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством, тривають комплексні заходи щодо притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Під час обшуків у фігурантів окрім зброї та тактичного спорядження вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Що загрожує учасникам воєнізованого формування?

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Також читайте: Затримано бухгалтерку одеського заводу, яка коригувала ракетні удари РФ по місту, - СБУ. ФОТО 

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Автор: 

Одеса (5476) СБУ (12854) державна зрада (1691)


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Топ коментарі
+32
В Одесі мер Труханов громадянин РФ.
Нащо там владу кацапам захоплювати?
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23.09.2024 10:23
+9
І не дивує,там півОдеси заморожених диверсантів
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23.09.2024 10:36
+9
Скока-скока?! 10 років?!
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
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23.09.2024 11:06
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В Одесі мер Труханов громадянин РФ.
Нащо там владу кацапам захоплювати?
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23.09.2024 10:23 Відповісти
Два десятки осіб мали захопити Одесу? Круто.
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23.09.2024 10:36 Відповісти
Було би як на донецьку- два десятка россійських диверсантів захопили мерію, а навколо них поставили би живим щитом стоню ждунов. В цей час ворожа пропоганда горлопанила би про "народне повстання" в Одесі
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23.09.2024 11:33 Відповісти
Агент під прикриттям. Саме на такий випадок. Резидент це не пересічний агент, яким ціна гривня ведро
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23.09.2024 10:39 Відповісти
всенародно избранний!
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23.09.2024 11:11 Відповісти
jak voni tudi potrapiļi ? lastami pripliļi ?
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23.09.2024 10:24 Відповісти
У нас в регіоні дуже розвинена мережа контрабанди, та й криміналу багато.
Через придністров'я постійний трафік йде, навіть зараз, коли кордон охороняється.
Не проблема зброї і БК натягати.
Тим більше важкої я на фото не бачу.
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23.09.2024 10:31 Відповісти
так, це лошкам важко через кордон чкурнути, а усякий дріб'зок легко його долає)))
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23.09.2024 11:12 Відповісти
нав1ть нормальну статтю не можуть придумати , тут зрада
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23.09.2024 10:32 Відповісти
Tut dvoiaki misli , adno iesli eta pravda ruskie ****** , tagda vipitovati chio znaiet i k stalbu . No vot pod etat sous mozhna i teh , kto s ZEklounom i Jermakovshchinoi nidavolni razkvitatsa ( nigavariu pro etat konkretnii sluchi ) , i takih ni malo . A veshcdoki podkinut neproblema .
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23.09.2024 10:33 Відповісти
У нас політична невдоволеність виражається у вигляді "майданів" - явища слабко прогнозованого, швидкоплинного і майже непідконтрольного.
Тут явно не цей випадок. Пов'язали російських диверсантів. Не вперше вже.
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23.09.2024 10:55 Відповісти
от, ****, труханов так сподівався.
в травні 14 не вийшло.
з десантом у 22, не вийшло.
і тут повна срака.
а, так же хочеться на катьку австрійську дрочити....
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23.09.2024 10:34 Відповісти
катьку в прошлом году снесли
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23.09.2024 11:19 Відповісти
А хто це "катька австрійська"?
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23.09.2024 11:38 Відповісти
чи, пруська, хер їх розбереш...
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23.09.2024 12:15 Відповісти
Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ
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23.09.2024 12:16 Відповісти
І не дивує,там півОдеси заморожених диверсантів
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23.09.2024 10:36 Відповісти
Немає ніякої одєссьі
Це українське місто Кочубіїв.
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23.09.2024 10:40 Відповісти
А козаки, атамана Сирко, до своих мазанок дробину с камня соорудили. Кацапы её потом потемкинской назвали. И кобзари на бандурах грали в построенном козаками театре. И де Рибас из Черкасс родом.
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23.09.2024 13:08 Відповісти
А для чого там щось захоплювати? Там влада і так прокацапська!
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23.09.2024 10:42 Відповісти
Праву руку затримали а яйця що знову услизнул разом с уєм?
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23.09.2024 10:43 Відповісти
Какие на хер 10 лет?
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23.09.2024 10:44 Відповісти
> 70 одиниць вогнепальної зброї
Чтобы захватить власть в Одессе?
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23.09.2024 10:50 Відповісти
Одесити доволі інертні. Багато з одеситів навіть не за рашку, а їм просто пох. Вистачить одного ********* з рушницею, запевняю ва
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23.09.2024 10:54 Відповісти
2 травня їх колеги теж так думали.
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23.09.2024 10:57 Відповісти
Ви самі мої слова і підтверджуєте. Тоді на куліковому полі будо пару сотень активістів і тих хто за рашку, і тих хто проти. Де була решта одеситів? Правильно: знімали на телефони або дома під попкорн споглядали
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23.09.2024 11:29 Відповісти
То що, на Соборці вата сама себе відмудохала, а на Куліковому - сама себе в ДП загнала і наметовий табір спалила?
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23.09.2024 11:32 Відповісти
В Одессе нет ВСУ? Полиции? СБУ? Хотя полиция и СБУ скорее на сторону врага перейдут, как в Донецке и Крыму.
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23.09.2024 10:57 Відповісти
Ви питаєте про офіційну владу чи думки одеситів? Я написав начебто не про СБУ
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23.09.2024 11:26 Відповісти
Официальная власть - Труханов, гражданин россии, который заказывал убийства украинских патриотов. Но им СБУ не интересуется.
Среди жителей ваты много, но это в основном старшее поколение, с отключенными мозгами. Даже те, кто раньше поддерживал россию, после стольких обстрелов поменяло свое мнение. Большинство одесситов однозначно за Украину.
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23.09.2024 14:09 Відповісти
І всього до десяти років за захопленя міста ворогом ,та воно мало б до скону гнити в тюрязі ,а краще прикончити на місці ,в нас війна міняйте вже той кримінальний кодекс.
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23.09.2024 11:04 Відповісти
Ето ж своі люді
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23.09.2024 11:14 Відповісти
Скока-скока?! 10 років?!
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
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23.09.2024 11:06 Відповісти
Возможно тут юридическая тонкость. Реле подпалили реально. А тут только фантазии о захвате Одессы без реальных действий на моменте.
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23.09.2024 17:48 Відповісти
Маєте рацію! Я там трохи нижче вже написала, що свою помилку зрозуміла.
Повторю тут:
"... розумні люди мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
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23.09.2024 21:50 Відповісти
Блюрять пики "росіян", бо це чергова постанова?
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23.09.2024 11:14 Відповісти
Мене бісить Кримінальний кодекс України. За збройне захоплення влади -до 10 років ТУРМИ!! ****, кацапи на пожиттєве запроторюють , або щонайменше 25 років у Сибіру, у нас же , *****. демократія під час війни!!
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23.09.2024 11:16 Відповісти
Ну, я тут теж обурювалася, але розумні мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
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23.09.2024 13:36 Відповісти
До чего дожили ?
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23.09.2024 11:28 Відповісти
По факту суд дасть 10 років умовно. Хоча таких персонажей треба просто ліквідувати.
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23.09.2024 11:35 Відповісти
Згоден на 100%👍🏼👍🏼👍🏼
тільки так з ворогами потрібно поступати 😡
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23.09.2024 12:50 Відповісти
ахах, в Одесі вроді свинособака рулить з паспортом свинособаки
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23.09.2024 11:41 Відповісти
Труханова потрібно трухануть так , щоби бебехи кацапські з нього
повилітали ,
після цього в Одесі буде порядок 🙁
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23.09.2024 12:48 Відповісти
 
 