Готовили захват власти в Одессе: Обезврежена оперативно-боевая группа ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе. В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что у злоумышленников изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

Готовили силовой захват госучреждений

По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий, фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу, сообщили в СБУ.

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Впрочем, после неудач рашистов на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получила тайные задания.

Служба безопасности Украины сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того, как ее "активировал" враг.

Создали военизированное формирование под видом общественных организаций

По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского ГРУ был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

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После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных - штурмовую группу.







В подборе потенциальных кандидатов фигуранты отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.

В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации РФ.

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В целом фигуранты завербовали в состав вражеской организации более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии. Сейчас все они находятся под следствием, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в частности - с логотипом спецслужб РФ, и компьютерная техника с доказательствами преступлений.





Что грозит участникам военизированного формирования?

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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