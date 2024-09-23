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Новости Фото Государственная измена
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Готовили захват власти в Одессе: Обезврежена оперативно-боевая группа ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе. В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что у злоумышленников изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.

Готовили силовой захват госучреждений

По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий, фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу, сообщили в СБУ.

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СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Впрочем, после неудач рашистов на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получила тайные задания.

Служба безопасности Украины сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того, как ее "активировал" враг.

Создали военизированное формирование под видом общественных организаций

По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского ГРУ был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.

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После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.

Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных - штурмовую группу.

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

В подборе потенциальных кандидатов фигуранты отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.

В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: Сообщено о подозрении главе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двум его заместителям, - СБУ

В целом фигуранты завербовали в состав вражеской организации более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии. Сейчас все они находятся под следствием, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в частности - с логотипом спецслужб РФ, и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Что грозит участникам военизированного формирования?

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
  • чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Сообщено о подозрении клирику мужского монастыря УПЦ МП в Киеве, оправдывающему войну РФ против Украины, - СБУ. ФОТО (обновлено)

СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі

Автор: 

Одесса (7901) СБУ (19931) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+32
В Одесі мер Труханов громадянин РФ.
Нащо там владу кацапам захоплювати?
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23.09.2024 10:23
+9
І не дивує,там півОдеси заморожених диверсантів
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23.09.2024 10:36
+9
Скока-скока?! 10 років?!
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
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23.09.2024 11:06
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В Одесі мер Труханов громадянин РФ.
Нащо там владу кацапам захоплювати?
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23.09.2024 10:23 Ответить
Два десятки осіб мали захопити Одесу? Круто.
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23.09.2024 10:36 Ответить
Було би як на донецьку- два десятка россійських диверсантів захопили мерію, а навколо них поставили би живим щитом стоню ждунов. В цей час ворожа пропоганда горлопанила би про "народне повстання" в Одесі
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23.09.2024 11:33 Ответить
Агент під прикриттям. Саме на такий випадок. Резидент це не пересічний агент, яким ціна гривня ведро
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23.09.2024 10:39 Ответить
всенародно избранний!
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23.09.2024 11:11 Ответить
jak voni tudi potrapiļi ? lastami pripliļi ?
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23.09.2024 10:24 Ответить
У нас в регіоні дуже розвинена мережа контрабанди, та й криміналу багато.
Через придністров'я постійний трафік йде, навіть зараз, коли кордон охороняється.
Не проблема зброї і БК натягати.
Тим більше важкої я на фото не бачу.
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23.09.2024 10:31 Ответить
так, це лошкам важко через кордон чкурнути, а усякий дріб'зок легко його долає)))
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23.09.2024 11:12 Ответить
нав1ть нормальну статтю не можуть придумати , тут зрада
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23.09.2024 10:32 Ответить
Tut dvoiaki misli , adno iesli eta pravda ruskie ****** , tagda vipitovati chio znaiet i k stalbu . No vot pod etat sous mozhna i teh , kto s ZEklounom i Jermakovshchinoi nidavolni razkvitatsa ( nigavariu pro etat konkretnii sluchi ) , i takih ni malo . A veshcdoki podkinut neproblema .
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23.09.2024 10:33 Ответить
У нас політична невдоволеність виражається у вигляді "майданів" - явища слабко прогнозованого, швидкоплинного і майже непідконтрольного.
Тут явно не цей випадок. Пов'язали російських диверсантів. Не вперше вже.
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23.09.2024 10:55 Ответить
от, ****, труханов так сподівався.
в травні 14 не вийшло.
з десантом у 22, не вийшло.
і тут повна срака.
а, так же хочеться на катьку австрійську дрочити....
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23.09.2024 10:34 Ответить
катьку в прошлом году снесли
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23.09.2024 11:19 Ответить
А хто це "катька австрійська"?
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23.09.2024 11:38 Ответить
чи, пруська, хер їх розбереш...
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23.09.2024 12:15 Ответить
Софія Авґуста Фредеріка Ангальт-Цербст-Дорнбурґ
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23.09.2024 12:16 Ответить
І не дивує,там півОдеси заморожених диверсантів
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23.09.2024 10:36 Ответить
Немає ніякої одєссьі
Це українське місто Кочубіїв.
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23.09.2024 10:40 Ответить
А козаки, атамана Сирко, до своих мазанок дробину с камня соорудили. Кацапы её потом потемкинской назвали. И кобзари на бандурах грали в построенном козаками театре. И де Рибас из Черкасс родом.
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23.09.2024 13:08 Ответить
А для чого там щось захоплювати? Там влада і так прокацапська!
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23.09.2024 10:42 Ответить
Праву руку затримали а яйця що знову услизнул разом с уєм?
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23.09.2024 10:43 Ответить
Какие на хер 10 лет?
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23.09.2024 10:44 Ответить
> 70 одиниць вогнепальної зброї
Чтобы захватить власть в Одессе?
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23.09.2024 10:50 Ответить
Одесити доволі інертні. Багато з одеситів навіть не за рашку, а їм просто пох. Вистачить одного ********* з рушницею, запевняю ва
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23.09.2024 10:54 Ответить
2 травня їх колеги теж так думали.
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23.09.2024 10:57 Ответить
Ви самі мої слова і підтверджуєте. Тоді на куліковому полі будо пару сотень активістів і тих хто за рашку, і тих хто проти. Де була решта одеситів? Правильно: знімали на телефони або дома під попкорн споглядали
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23.09.2024 11:29 Ответить
То що, на Соборці вата сама себе відмудохала, а на Куліковому - сама себе в ДП загнала і наметовий табір спалила?
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23.09.2024 11:32 Ответить
В Одессе нет ВСУ? Полиции? СБУ? Хотя полиция и СБУ скорее на сторону врага перейдут, как в Донецке и Крыму.
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23.09.2024 10:57 Ответить
Ви питаєте про офіційну владу чи думки одеситів? Я написав начебто не про СБУ
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23.09.2024 11:26 Ответить
Официальная власть - Труханов, гражданин россии, который заказывал убийства украинских патриотов. Но им СБУ не интересуется.
Среди жителей ваты много, но это в основном старшее поколение, с отключенными мозгами. Даже те, кто раньше поддерживал россию, после стольких обстрелов поменяло свое мнение. Большинство одесситов однозначно за Украину.
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23.09.2024 14:09 Ответить
І всього до десяти років за захопленя міста ворогом ,та воно мало б до скону гнити в тюрязі ,а краще прикончити на місці ,в нас війна міняйте вже той кримінальний кодекс.
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23.09.2024 11:04 Ответить
Ето ж своі люді
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23.09.2024 11:14 Ответить
Скока-скока?! 10 років?!
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
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23.09.2024 11:06 Ответить
Возможно тут юридическая тонкость. Реле подпалили реально. А тут только фантазии о захвате Одессы без реальных действий на моменте.
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23.09.2024 17:48 Ответить
Маєте рацію! Я там трохи нижче вже написала, що свою помилку зрозуміла.
Повторю тут:
"... розумні люди мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
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23.09.2024 21:50 Ответить
Блюрять пики "росіян", бо це чергова постанова?
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23.09.2024 11:14 Ответить
Мене бісить Кримінальний кодекс України. За збройне захоплення влади -до 10 років ТУРМИ!! ****, кацапи на пожиттєве запроторюють , або щонайменше 25 років у Сибіру, у нас же , *****. демократія під час війни!!
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23.09.2024 11:16 Ответить
Ну, я тут теж обурювалася, але розумні мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
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23.09.2024 13:36 Ответить
До чего дожили ?
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23.09.2024 11:28 Ответить
По факту суд дасть 10 років умовно. Хоча таких персонажей треба просто ліквідувати.
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23.09.2024 11:35 Ответить
Згоден на 100%👍🏼👍🏼👍🏼
тільки так з ворогами потрібно поступати 😡
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23.09.2024 12:50 Ответить
ахах, в Одесі вроді свинособака рулить з паспортом свинособаки
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23.09.2024 11:41 Ответить
Труханова потрібно трухануть так , щоби бебехи кацапські з нього
повилітали ,
після цього в Одесі буде порядок 🙁
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23.09.2024 12:48 Ответить
 
 