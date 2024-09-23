Готовили захват власти в Одессе: Обезврежена оперативно-боевая группа ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР нейтрализовали оперативно-боевую группу военной разведки РФ в Одессе. В результате спецоперации в областном центре задержан руководитель вражеской ячейки и его "правая рука".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что у злоумышленников изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасы, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение.
Готовили силовой захват госучреждений
По инструкции российской спецслужбы еще в начале полномасштабного вторжения РФ злоумышленники готовились к силовому захвату госучреждений в Одесской области. Кроме штурмов админзданий, фигуранты должны были атаковать Силы обороны с тыла, если бы оккупанты приближались к портовому городу, сообщили в СБУ.
Впрочем, после неудач рашистов на фронте эту оперативно-боевую группу перевели в режим ожидания и активировали только летом 2024 года, когда она получила тайные задания.
Служба безопасности Украины сорвала вражеские намерения: задокументировала подрывную деятельность и нейтрализовала группу сразу после того, как ее "активировал" враг.
Создали военизированное формирование под видом общественных организаций
По материалам дела, резидентом (старшим) агентурно-боевой группы российского ГРУ был 49-летний житель временно оккупированного Крыма.
После захвата полуострова он переехал в Одессу, где в начале полномасштабной войны начал формировать оперативно-боевые отряды под видом нескольких общественных организаций.
Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных - штурмовую группу.
В подборе потенциальных кандидатов фигуранты отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам.
В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации РФ.
В целом фигуранты завербовали в состав вражеской организации более двух десятков человек, которые подчинялись своему руководителю по принципам военной иерархии. Сейчас все они находятся под следствием, продолжаются комплексные мероприятия по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.
Во время обысков у фигурантов кроме оружия и тактического снаряжения изъяты инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие, в частности - с логотипом спецслужб РФ, и компьютерная техника с доказательствами преступлений.
Что грозит участникам военизированного формирования?
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч .1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- чч. 1, 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Нащо там владу кацапам захоплювати?
Через придністров'я постійний трафік йде, навіть зараз, коли кордон охороняється.
Не проблема зброї і БК натягати.
Тим більше важкої я на фото не бачу.
Тут явно не цей випадок. Пов'язали російських диверсантів. Не вперше вже.
в травні 14 не вийшло.
з десантом у 22, не вийшло.
і тут повна срака.
а, так же хочеться на катьку австрійську дрочити....
Це українське місто Кочубіїв.
Чтобы захватить власть в Одессе?
Среди жителей ваты много, но это в основном старшее поколение, с отключенными мозгами. Даже те, кто раньше поддерживал россию, после стольких обстрелов поменяло свое мнение. Большинство одесситов однозначно за Украину.
Тобто за підпал реле - пожиттєве, а за отакий букет - 10 років?! Реаллі?!
У цій консерваторії неодмінно треба щось міняти. І це "щось" - усе!!!
Повторю тут:
"... розумні люди мені підказали, що є різниця між скоєнням злочину та наміром скоєння. Якби їх спіймали вже у приміщенні адмінбудівлі зі зброєю в руках, то були б одні статті - до пожиттєвого, а накопичення зборї вдома та якісь плани - це, на жаль, зовсім інші статті.
"Мислєпрєступлєніє"...
"Мислєпрєступлєніє"...
тільки так з ворогами потрібно поступати 😡
повилітали ,
після цього в Одесі буде порядок 🙁