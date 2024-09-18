Будут судить 4 агентов РФ, которые планировали теракты в Киеве и Львове на 9 мая, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Львовской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении четырех граждан Украины, которые по заданию спецслужб РФ планировали серию терактов в Киеве и Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что им инкриминируют?

Как отмечается, всем инкриминируют незаконное обращение с взрывчатыми веществами и устройствами ( ч. 1 ст. 263 УК Украины). Дополнительно одному из них - совершение государственной измены и покушение на совершение диверсии (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), другому - незаконченное покушение на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Также двум участникам из группы лиц инкриминируют организацию незаконного пересечения государственной границы Украины с РФ ( ч. 2 ст. 332 УК Украины).

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Что установило следствие?

Следствием установлено, что двое обвиняемых во исполнение задания представителя спецслужб РФ должны были заложить взрывные устройства на одном из предприятий оборонного назначения в г. Львове, в трех торговых центрах и в одном из заведений питания в столице. Затем они должны были взорвать их.

Предварительно, для реализации плана, взрывчаткой их обеспечили двое других обвиняемых.

Кроме этого, по данным правоохранителей по заказу ГРУ РФ поставщики взрывчатки также должны были обеспечить эвакуацию одного из участников на территорию страны-агрессора, проведя его к линии границы с РФ с последующим указанием направления движения и четких ориентиров на местности.

Задержание злоумышленников

Благодаря слаженным действиям правоохранителей теракты своевременно предупреждены.

Все 15 взрывных устройств, которые были замаскированы под продукты питания, были обнаружены в г. Киеве и обезврежены сотрудниками правоохранительных органов.

Еще 4 самодельных взрывных устройства ранее были изъяты в г. Львове.

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Детали от СБУ

Как добавили в пресс-центре СБУ, фигуранты накануне 9 мая готовили серию масштабных подрывов в строительных гипермаркетах и вблизи кафе в Киеве.

По материалам дела, такое задание агенты получили от своего российского куратора Юрия Сизова - кадрового сотрудника главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру).

"По его указанию агенты прибыли в Киев, где устанавливали взрывные устройства в трех строительных гипермаркетах. Самодельная взрывчатка была замаскирована в упаковки из-под чая и должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению", - пояснили в СБУ.

Одновременно злоумышленники готовили еще один взрыв вблизи популярного столичного кафе. Для этого планировали заминировать припаркованное рядом авто.













Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержаны агенты РФ, которые планировали теракты в Киеве к 9 мая. Также информировалось, что Россия готовила на 9 мая теракты в Киеве.