Судитимуть 4 агентів РФ, які планували теракти у Києві та Львові до 9 травня, - СБУ. ФОТОрепортаж

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян України, які за завданням спецслужб РФ планували серію терактів у Києві та Львові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що їм інкримінують?

Як зазначається, усім інкримінують незаконне поводження з вибуховими речовинами та пристроями ( ч. 1 ст. 263 КК України). Додатково одному із них - вчинення державної зради та замах на вчинення диверсії (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113), іншому - незакінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України).

Також двом учасникам із групи осіб інкримінують організацію незаконного перетину державного кордону України з рф ( ч. 2 ст. 332 КК України).

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Що встановило слідство?

Слідством встановлено, що двоє обвинувачених на виконання завдання представника спецслужб рф мали закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у м. Львові, у трьох торгівельних центрах і в одному із закладів харчування в столиці. Потім вони мали підірвати їх.

Попередньо, для реалізації плану, вибухівкою їх забезпечили двоє інших обвинувачених.

Окрім цього, за даними правоохоронців на замовлення ГРУ РФ постачальники вибухівки також мали забезпечити евакуацію одного із учасників на територію країни-агресора, провівши його до лінії кордону з РФ з подальшим вказанням напрямку руху та чітких орієнтирів на місцевості.

Затримання зловмисників

Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракти своєчасно попереджено.

Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів.

Ще 4 саморобні вибухові пристрої раніше були вилучені у м. Львові.

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Деталі від СБУ

Як додали в пресцентрі СБУ, фігуранти напередодні 9 травня готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві.

За матеріалами справи, таке завдання агенти отримали від свого російського куратора Юрія Сизова – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

"За його вказівкою агенти прибули до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. Саморобна вибухівка була замаскована в упаковки з-під чаю і мала здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню", - пояснили в СБУ.

Одночасно зловмисники готували ще один вибух поблизу популярного столичного кафе. Для цього планували замінувати припарковане поруч авто.













Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що затримано агентів РФ, які планували теракти у Києві до 9 травня. Також інформувалося, що Росія готувала на 9 травня теракти у Києві.