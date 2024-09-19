Сообщено о подозрении клирику мужского монастыря УПЦ МП в Киеве, оправдывающему войну РФ против Украины, - СБУ. ФОТО (обновлено)

Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ МП, действовавшего в пользу РФ. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обновлено в 12:20

По данным СМИ, речь идет о 39-летнем архимандрите Владимире (в миру - Алексей Ракк) Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

Во время обысков по месту пребывания фигуранта в помещениях монастыря УПЦ МП обнаружены доказательства преступных действий.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве.

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