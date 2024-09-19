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Сообщено о подозрении клирику мужского монастыря УПЦ МП в Киеве, оправдывающему войну РФ против Украины, - СБУ. ФОТО (обновлено)

Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ МП, действовавшего в пользу РФ. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Обновлено в 12:20

По данным СМИ, речь идет о 39-летнем архимандрите Владимире (в миру - Алексей Ракк) Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП.

По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП

Во время обысков по месту пребывания фигуранта в помещениях монастыря УПЦ МП обнаружены доказательства преступных действий.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП

В СБУ добавили, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве.

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Автор: 

Киев (25565) СБУ (19916) УПЦ МП (1561) подозрение (490)


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Топ комментарии
+6
Яке тупо-огидне формулюваня - "повідомлено про підозру".
Чому не написати "мурло звинувачується в.....".
А то з цими підозрами потім хіба що в туаелт сходити.
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19.09.2024 11:56
+4
Просто цікаво, нафуя кацапські рублі в Україні? Їх же начебто навіть в обмінниках не поміняєш. Дрочать вони на них чи що?
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19.09.2024 12:05
+4
Якщо отако по одному їх виловлювати то багато років займе.
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19.09.2024 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Яке тупо-огидне формулюваня - "повідомлено про підозру".
Чому не написати "мурло звинувачується в.....".
А то з цими підозрами потім хіба що в туаелт сходити.
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19.09.2024 11:56 Ответить
Так це, щоб "тихо ушел в лес"
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19.09.2024 20:49 Ответить
В держави шнурки чи мило закінчились ? Чи совість у вищого чиновництва.
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19.09.2024 11:57 Ответить
Скоро для колаборастів частину Гуантонамо прийдеться арендувати.
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19.09.2024 12:03 Ответить
Просто цікаво, нафуя кацапські рублі в Україні? Їх же начебто навіть в обмінниках не поміняєш. Дрочать вони на них чи що?
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19.09.2024 12:05 Ответить
Та більш того... на фуя до сих пір ці москалотські педо-підо... в Україні !!!???
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19.09.2024 20:48 Ответить
https://bastion.tv/poryatunok-ryadovoyi-upc-mp_n65304 Порятунок рядової УПЦ МП .

В ОП всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх муситиме висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією.
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19.09.2024 12:06 Ответить
Сказати, що це писець, це нічого не сказати.
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20.09.2024 06:38 Ответить
Якщо отако по одному їх виловлювати то багато років займе.
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19.09.2024 12:19 Ответить
так на жаль виглядає толерантність по відношенню до тих хто тебе прямо чи опосередковано вбиває
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19.09.2024 12:51 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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19.09.2024 14:13 Ответить
 
 