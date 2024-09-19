Сообщено о подозрении клирику мужского монастыря УПЦ МП в Киеве, оправдывающему войну РФ против Украины, - СБУ. ФОТО (обновлено)
Служба безопасности задокументировала информационно-подрывную деятельность еще одного представителя УПЦ МП, действовавшего в пользу РФ. Речь идет об архимандрите одного из мужских монастырей в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Обновлено в 12:20
По данным СМИ, речь идет о 39-летнем архимандрите Владимире (в миру - Алексей Ракк) Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП.
По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.
Во время обысков по месту пребывания фигуранта в помещениях монастыря УПЦ МП обнаружены доказательства преступных действий.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В СБУ добавили, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому не написати "мурло звинувачується в.....".
А то з цими підозрами потім хіба що в туаелт сходити.
В ОП всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх муситиме висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією.
руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!