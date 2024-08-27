Зеленский о заявлении Ватикана о запрете УПЦ МП: Влияние российской информации

Негативная реакция Ватикана на украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, свидетельствует о необходимости усиления работы Украины в мировом информационном пространстве за рубежом.

Об этом заявил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Влияние. Влияние есть за рубежом, в Европе на различные религиозные институты... Важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией, ни с информпространством всей Европы и США", - сказал Зеленский, комментируя позицию Ватикана и отвечая на вопрос, понимают ли международные партнеры, что речь идет не о церкви как таковой, а о зоне влияния РФ на территории Украины.

Зеленский отметил, что вся команда президента Украины имела встречи в Ватикане на разных уровнях. "Это очень сложно (объяснить позицию враждебного влияния РПЦ - ред.). Это касается не Ватикана, а в принципе: как только ты делаешь паузы в информационной работе, в информационной борьбе за правдивое информпространство... все заполняется информацией РФ. Они в этом работают как часы", - рассказал глава государства.

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"У них наработанные институции, большие деньги, много людей везде - от бизнеса до политики и религии. Поэтому: только работать ежедневно. И сегодня заявление одно (от Ватикана - ред.), а завтра, если вы поработаете, может быть и другое заявление. Церковь работает за рубежом сильно", - пояснил Зеленский.