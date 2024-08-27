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Зеленский о заявлении Ватикана о запрете УПЦ МП: Влияние российской информации

зеленський

Негативная реакция Ватикана на украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, свидетельствует о необходимости усиления работы Украины в мировом информационном пространстве за рубежом.

Об этом заявил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Влияние. Влияние есть за рубежом, в Европе на различные религиозные институты... Важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией, ни с информпространством всей Европы и США", - сказал Зеленский, комментируя позицию Ватикана и отвечая на вопрос, понимают ли международные партнеры, что речь идет не о церкви как таковой, а о зоне влияния РФ на территории Украины.

Зеленский отметил, что вся команда президента Украины имела встречи в Ватикане на разных уровнях. "Это очень сложно (объяснить позицию враждебного влияния РПЦ - ред.). Это касается не Ватикана, а в принципе: как только ты делаешь паузы в информационной работе, в информационной борьбе за правдивое информпространство... все заполняется информацией РФ. Они в этом работают как часы", - рассказал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Церкви нельзя трогать": Папа Римский Франциск отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

"У них наработанные институции, большие деньги, много людей везде - от бизнеса до политики и религии. Поэтому: только работать ежедневно. И сегодня заявление одно (от Ватикана - ред.), а завтра, если вы поработаете, может быть и другое заявление. Церковь работает за рубежом сильно", - пояснил Зеленский.

Автор: 

Ватикан (185) Зеленский Владимир (20260) УПЦ МП (1559)


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Топ комментарии
+4
Марення/маячіння - один із симптомів при параноїдальній шизофренії, маніакальних епізодах біполярного розладу, та маніакально депресивному психозі..

Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
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27.08.2024 17:27
+4
гебнявый сатанат идёт вслед за расейским кораблём
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27.08.2024 18:01
+4
Поц Римський, левак, який опікуєтся краденими грошами ***..ла у банку Ватикану.
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27.08.2024 18:20
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Марення/маячіння - один із симптомів при параноїдальній шизофренії, маніакальних епізодах біполярного розладу, та маніакально депресивному психозі..

Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
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27.08.2024 17:27 Ответить
Дійсно, папа римський останні дві роки пощирює лише путінські наративи - це реально схоже на біполярний розлад
Ну він же хотів щоб в Україні підняли білий прапор - ну ось...
московські попи в Україні нарешті підняли білий прапор
Папа так і сказав: "московити - піднімайте білий прапор і гойда з України" 👍
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27.08.2024 18:00 Ответить
До чого тут папа? В новині цитують хрінь, що ніс зе!.
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27.08.2024 18:32 Ответить
В смислє? Папа зявляв що в Україні повинні підняти білий прапор? Ну ось - мпц - підняла.
Папа - проти? Тоді це типовий приклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4 біполярного розляду : при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас (наприклад, туга зі збудженням, неспокоєм, або ейфорія із загальмованістю, - так звана непродуктивна манія), або швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії.
На росії заборонили християнську церкву "Свідки Ієгови" - чому папу римського це НЕ турбує? Подвійні стандарти? - знову типовий приклад біполярного розладу...
Можеш пояснити?
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27.08.2024 18:41 Ответить
Простіше замінити табличку на ОПі
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27.08.2024 18:01 Ответить
скажи як надо, ПАПА ПНХ, ти під впливом дезінформації
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27.08.2024 17:28 Ответить
А хіба не так? І насправді Україна забороняє християнство в Україні?
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27.08.2024 17:43 Ответить
Уважаемый UA ( извините без номера).
Тут дело темное, и наукой еще не доказанное. Папу посылать на ПНХ как то стрёмно. А вдруг он там у ворот и сторожит. Зачем вам в том своего личного дела лишнюю страницу вписывать?
Путин конечно же *****, а если у вас с ним завтра встреча? То то и оно.
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27.08.2024 21:12 Ответить
А зелений закон чим кращий?
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27.08.2024 17:47 Ответить
Може кольором?
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27.08.2024 21:13 Ответить
гебнявый сатанат идёт вслед за расейским кораблём
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27.08.2024 18:01 Ответить
Папо, об'являй хрестовий поход на Украiну! Ми пiдтримуемо.
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27.08.2024 18:16 Ответить
Тобто, коли церква чіпає державу, забуваючи заповідь, що всяка влада від Бога, коли з амвону попи закликають до неповаги до територіальної цілісності України, коли відмовляються відспівувати загиблих бійців - це нічого. А коли держава наносить удар у відповідь, то "Церкву чіпати не можна".
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27.08.2024 18:18 Ответить
Поц Римський, левак, який опікуєтся краденими грошами ***..ла у банку Ватикану.
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27.08.2024 18:20 Ответить
Нууу, я б дав Папі поблажку. Напевне Папа не дивиться патужний Дом, чи ще патужніший Фоідом, які власне і мають доносити українську точку зору. Напевне тому, що глаголять ці українські канали за українські ж гроші на тому ж общєпонятному. Ну і з Єрмака такий дипломат, як із морської свинки морський плавець.
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27.08.2024 18:32 Ответить
Жодній поблажки Римському Поцу. Поц він скрізь поц, навіть у Риму.
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27.08.2024 18:37 Ответить
А чьо, Дом і Фрідом на опщєпонятном не можуть донести Ватикану українську політику??
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27.08.2024 18:27 Ответить
Шмаркля робить все те саме що робив Порох. Тільки тоді гавкав зо Порошенко издевается на церквями и попами....
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27.08.2024 19:29 Ответить
Та ну да...
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27.08.2024 21:17 Ответить
 
 