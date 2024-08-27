Зеленский о заявлении Ватикана о запрете УПЦ МП: Влияние российской информации
Негативная реакция Ватикана на украинский закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с РФ, свидетельствует о необходимости усиления работы Украины в мировом информационном пространстве за рубежом.
Об этом заявил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Влияние. Влияние есть за рубежом, в Европе на различные религиозные институты... Важно не терять связь ни с Ватиканом, ни с Италией, ни с информпространством всей Европы и США", - сказал Зеленский, комментируя позицию Ватикана и отвечая на вопрос, понимают ли международные партнеры, что речь идет не о церкви как таковой, а о зоне влияния РФ на территории Украины.
Зеленский отметил, что вся команда президента Украины имела встречи в Ватикане на разных уровнях. "Это очень сложно (объяснить позицию враждебного влияния РПЦ - ред.). Это касается не Ватикана, а в принципе: как только ты делаешь паузы в информационной работе, в информационной борьбе за правдивое информпространство... все заполняется информацией РФ. Они в этом работают как часы", - рассказал глава государства.
"У них наработанные институции, большие деньги, много людей везде - от бизнеса до политики и религии. Поэтому: только работать ежедневно. И сегодня заявление одно (от Ватикана - ред.), а завтра, если вы поработаете, может быть и другое заявление. Церковь работает за рубежом сильно", - пояснил Зеленский.
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Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
Ну він же хотів щоб в Україні підняли білий прапор - ну ось...
московські попи в Україні нарешті підняли білий прапор
Папа так і сказав: "московити - піднімайте білий прапор і гойда з України" 👍
Папа - проти? Тоді це типовий приклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4 біполярного розляду : при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас (наприклад, туга зі збудженням, неспокоєм, або ейфорія із загальмованістю, - так звана непродуктивна манія), або швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії.
На росії заборонили християнську церкву "Свідки Ієгови" - чому папу римського це НЕ турбує? Подвійні стандарти? - знову типовий приклад біполярного розладу...
Можеш пояснити?
Тут дело темное, и наукой еще не доказанное. Папу посылать на ПНХ как то стрёмно. А вдруг он там у ворот и сторожит. Зачем вам в том своего личного дела лишнюю страницу вписывать?
Путин конечно же *****, а если у вас с ним завтра встреча? То то и оно.