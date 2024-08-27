Зеленський про заяву Ватикану щодо заборони УПЦ МП: Вплив російської інформації

Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, свідчить про необхідність посилення роботи України у світовому інформаційному просторі за кордоном.

Про це заявив під час пресконференції президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вплив. Вплив є за кордоном, у Європі на різні релігійні інституції... Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США", - сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану й відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу РФ на території України.

Зеленський наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях. "Це дуже складно (пояснити позицію ворожого впливу РПЦ - ред.). Це стосується не Ватикану, а в принципі: як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, в інформаційній боротьбі за правдивий інформпростір... усе заповнюється інформацією РФ. Вони в цьому працюють як годинник", - розповів глава держави.

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"У них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому: тільки працювати щоденно. І сьогодні заява одна (від Ватикану - ред.), а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути й інша заява. Церква працює за кордоном сильно", - пояснив Зеленський.