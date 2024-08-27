Зеленський про заяву Ватикану щодо заборони УПЦ МП: Вплив російської інформації
Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, свідчить про необхідність посилення роботи України у світовому інформаційному просторі за кордоном.
Про це заявив під час пресконференції президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вплив. Вплив є за кордоном, у Європі на різні релігійні інституції... Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США", - сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану й відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу РФ на території України.
Зеленський наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях. "Це дуже складно (пояснити позицію ворожого впливу РПЦ - ред.). Це стосується не Ватикану, а в принципі: як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, в інформаційній боротьбі за правдивий інформпростір... усе заповнюється інформацією РФ. Вони в цьому працюють як годинник", - розповів глава держави.
"У них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому: тільки працювати щоденно. І сьогодні заява одна (від Ватикану - ред.), а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути й інша заява. Церква працює за кордоном сильно", - пояснив Зеленський.
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Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
Ну він же хотів щоб в Україні підняли білий прапор - ну ось...
московські попи в Україні нарешті підняли білий прапор
Папа так і сказав: "московити - піднімайте білий прапор і гойда з України" 👍
Папа - проти? Тоді це типовий приклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4 біполярного розляду : при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас (наприклад, туга зі збудженням, неспокоєм, або ейфорія із загальмованістю, - так звана непродуктивна манія), або швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії.
На росії заборонили християнську церкву "Свідки Ієгови" - чому папу римського це НЕ турбує? Подвійні стандарти? - знову типовий приклад біполярного розладу...
Можеш пояснити?
Тут дело темное, и наукой еще не доказанное. Папу посылать на ПНХ как то стрёмно. А вдруг он там у ворот и сторожит. Зачем вам в том своего личного дела лишнюю страницу вписывать?
Путин конечно же *****, а если у вас с ним завтра встреча? То то и оно.