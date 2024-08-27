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Зеленський про заяву Ватикану щодо заборони УПЦ МП: Вплив російської інформації

зеленський

Негативна реакція Ватикану на український закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з РФ, свідчить про необхідність посилення роботи України у світовому інформаційному просторі за кордоном.

Про це заявив під час пресконференції президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вплив. Вплив є за кордоном, у Європі на різні релігійні інституції... Важливо не втрачати зв'язок ні з Ватиканом, ні з Італією, ні з інформпростором усієї Європи та США", - сказав Зеленський, коментуючи позицію Ватикану й відповідаючи на запитання, чи розуміють міжнародні партнери, що йдеться не про церкву як таку, а про зону впливу РФ на території України.

Зеленський наголосив, що вся команда президента України мала зустрічі у Ватикані на різних рівнях. "Це дуже складно (пояснити позицію ворожого впливу РПЦ - ред.). Це стосується не Ватикану, а в принципі: як тільки ти робиш паузи в інформаційній роботі, в інформаційній боротьбі за правдивий інформпростір... усе заповнюється інформацією РФ. Вони в цьому працюють як годинник", - розповів глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Церкви не можна чіпати": Папа Римський Франциск відреагував на заборону УПЦ МП в Україні

"У них напрацьовані інституції, великі гроші, багато людей всюди - від бізнесу до політики і релігії. Тому: тільки працювати щоденно. І сьогодні заява одна (від Ватикану - ред.), а завтра, якщо ви попрацюєте, може бути й інша заява. Церква працює за кордоном сильно", - пояснив Зеленський.

Автор: 

Ватикан (138) Зеленський Володимир (23719) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+4
Марення/маячіння - один із симптомів при параноїдальній шизофренії, маніакальних епізодах біполярного розладу, та маніакально депресивному психозі..

Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
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27.08.2024 17:27
+4
гебнявый сатанат идёт вслед за расейским кораблём
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27.08.2024 18:01
+4
Поц Римський, левак, який опікуєтся краденими грошами ***..ла у банку Ватикану.
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27.08.2024 18:20
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Марення/маячіння - один із симптомів при параноїдальній шизофренії, маніакальних епізодах біполярного розладу, та маніакально депресивному психозі..

Може вже начасі на Кирилівську йому переїхати? Там є одномісні люкси..
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27.08.2024 17:27 Відповісти
Дійсно, папа римський останні дві роки пощирює лише путінські наративи - це реально схоже на біполярний розлад
Ну він же хотів щоб в Україні підняли білий прапор - ну ось...
московські попи в Україні нарешті підняли білий прапор
Папа так і сказав: "московити - піднімайте білий прапор і гойда з України" 👍
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27.08.2024 18:00 Відповісти
До чого тут папа? В новині цитують хрінь, що ніс зе!.
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27.08.2024 18:32 Відповісти
В смислє? Папа зявляв що в Україні повинні підняти білий прапор? Ну ось - мпц - підняла.
Папа - проти? Тоді це типовий приклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4 біполярного розляду : при яких у хворого спостерігають ознаки депресії та манії водночас (наприклад, туга зі збудженням, неспокоєм, або ейфорія із загальмованістю, - так звана непродуктивна манія), або швидка зміна симптомів гіпоманії та субдепресії.
На росії заборонили християнську церкву "Свідки Ієгови" - чому папу римського це НЕ турбує? Подвійні стандарти? - знову типовий приклад біполярного розладу...
Можеш пояснити?
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27.08.2024 18:41 Відповісти
Простіше замінити табличку на ОПі
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27.08.2024 18:01 Відповісти
скажи як надо, ПАПА ПНХ, ти під впливом дезінформації
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27.08.2024 17:28 Відповісти
А хіба не так? І насправді Україна забороняє християнство в Україні?
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27.08.2024 17:43 Відповісти
Уважаемый UA ( извините без номера).
Тут дело темное, и наукой еще не доказанное. Папу посылать на ПНХ как то стрёмно. А вдруг он там у ворот и сторожит. Зачем вам в том своего личного дела лишнюю страницу вписывать?
Путин конечно же *****, а если у вас с ним завтра встреча? То то и оно.
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27.08.2024 21:12 Відповісти
А зелений закон чим кращий?
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27.08.2024 17:47 Відповісти
Може кольором?
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27.08.2024 21:13 Відповісти
гебнявый сатанат идёт вслед за расейским кораблём
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27.08.2024 18:01 Відповісти
Папо, об'являй хрестовий поход на Украiну! Ми пiдтримуемо.
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27.08.2024 18:16 Відповісти
Тобто, коли церква чіпає державу, забуваючи заповідь, що всяка влада від Бога, коли з амвону попи закликають до неповаги до територіальної цілісності України, коли відмовляються відспівувати загиблих бійців - це нічого. А коли держава наносить удар у відповідь, то "Церкву чіпати не можна".
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27.08.2024 18:18 Відповісти
Поц Римський, левак, який опікуєтся краденими грошами ***..ла у банку Ватикану.
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27.08.2024 18:20 Відповісти
Нууу, я б дав Папі поблажку. Напевне Папа не дивиться патужний Дом, чи ще патужніший Фоідом, які власне і мають доносити українську точку зору. Напевне тому, що глаголять ці українські канали за українські ж гроші на тому ж общєпонятному. Ну і з Єрмака такий дипломат, як із морської свинки морський плавець.
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27.08.2024 18:32 Відповісти
Жодній поблажки Римському Поцу. Поц він скрізь поц, навіть у Риму.
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27.08.2024 18:37 Відповісти
А чьо, Дом і Фрідом на опщєпонятном не можуть донести Ватикану українську політику??
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27.08.2024 18:27 Відповісти
Шмаркля робить все те саме що робив Порох. Тільки тоді гавкав зо Порошенко издевается на церквями и попами....
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27.08.2024 19:29 Відповісти
Та ну да...
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27.08.2024 21:17 Відповісти
 
 