СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве, - источники. ФОТО
СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах. По нашей информации, оперативники Службы безопасности с самого утра 18 сентября проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.
"Говорят, что местные монахи очень любят "святую расию-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию рф против Украины", - отметил информированный источник.
Ждем детали от СБУ.
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