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СБУ проводит обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП в Киеве, - источники. ФОТО

СБУ продолжает очищать Украину от московских агентов в рясах. По нашей информации, оперативники Службы безопасности с самого утра 18 сентября проводят обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

"Говорят, что местные монахи очень любят "святую расию-матушку", распространяют кремлевскую пропаганду и поддерживают агрессию рф против Украины", - отметил информированный источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о запрете УПЦ МП

Обшуки у Свято-Введенському монастирі
Обшуки у Свято-Введенському монастирі

Ждем детали от СБУ.

Автор: 

обыск (1897) СБУ (19905) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+14
повторюю-у рпц мп святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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18.09.2024 10:34
+10
одного разу дівчинка спитала у річки:
- а чи є хароші рускі?
- так, - відповіла річка
це був πздьож чистої води. Ранку, панство
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18.09.2024 10:35
+9
у оп проведіть
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18.09.2024 10:36
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повторюю-у рпц мп святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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18.09.2024 10:34 Ответить
одного разу дівчинка спитала у річки:
- а чи є хароші рускі?
- так, - відповіла річка
це був πздьож чистої води. Ранку, панство
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18.09.2024 10:35 Ответить
у оп проведіть
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18.09.2024 10:36 Ответить
Татаров нє вєліт.
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18.09.2024 10:42 Ответить
Знову якогось мацковського попа з молодого дьячка знімуть.
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18.09.2024 10:41 Ответить
Завтра - 30 днів з дня опублікування закону №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.
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18.09.2024 10:44 Ответить
А что там уже обыскивать. Рашисты все вывезли.
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18.09.2024 10:59 Ответить
вигнати палицями всіх доєдиного , очистити продизінфікувати , освʼятити місце і після цього встановити ПЦУ храм
і так з усіма , не толеруй московію вона вбє тебе !
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18.09.2024 11:11 Ответить
А чого цих бородатих під.рів в рясах не мобілізують? В нас що, Конституція вже не діє?
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18.09.2024 11:25 Ответить
..бо ті попИська, прокацапи-малороси - народ служивий - здадуть одразу усі відомі позиції ЗСУ та усим своїм призовом та зі зброєю перейдуть на бік кацапських демонів - в рАдную говЄнь..
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18.09.2024 11:35 Ответить
Мова не лише про какцапських...
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18.09.2024 12:15 Ответить
Яценюк, той прямо на засіданні отого уряду, запрошував арештувальників, щоб ПРИНЦИПОВО, на синє око ЗМІ, попіаритися!
Але потім, отим ДСНСникам-крадіям, усе виплати та повернули з держБюджету, а не з кишені Яценюка та Авакіна…. Тому, що «порядні» …
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18.09.2024 11:52 Ответить
Потрібно звернути ще на одне кубло - Свято-Покровський Голосіївський монастир УПЦ (Московського патріархату).
Прихоженкою цього кубла являється дружина буданова.
Бойовик Рафаель Лусваргі, який воював на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР», на території Свято-Покровського Голосіївського монастиря УПЦ (Московського патріархату):
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18.09.2024 11:56 Ответить
А чому бійці СБУ без захисту, хоча б 2 класу, по мінімуму ?? І обв"язково освяченою святою водою.
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18.09.2024 13:07 Ответить
Згадую, як кілька років тому на одному з каналів такий собі "патріот" Юрій Тандит вів "духовну бесіду" з намісником цього монастиря "архієпископом фастівським даміаном" перед досить великою картиною російської царської родини. Взагалі, цікава картинка була тоді, як той Тандит виглядав майже російським патріотом.
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18.09.2024 13:15 Ответить
В этом монастыре хранится икона Божьей Матери "Призри на смирение". Надо ее передать в ПЦУ.
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18.09.2024 13:33 Ответить
Все треба забрати і вивезти за кордон
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19.09.2024 09:49 Ответить
 
 