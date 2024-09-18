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СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві, - джерела. ФОТО

СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясах. За нашою інформацією, оперативники Служби безпеки з самого ранку 18 вересня проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

"Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію рф проти України", - зазначило поінформоване джерело.

Читайте: Рада ухвалила законопроєкт про заборону УПЦ МП

Обшуки у Свято-Введенському монастирі
Обшуки у Свято-Введенському монастирі

Чекаємо деталі від СБУ.

Автор: 

обшук (1973) СБУ (12837) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+14
повторюю-у рпц мп святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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18.09.2024 10:34
+10
одного разу дівчинка спитала у річки:
- а чи є хароші рускі?
- так, - відповіла річка
це був πздьож чистої води. Ранку, панство
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18.09.2024 10:35
+9
у оп проведіть
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18.09.2024 10:36
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повторюю-у рпц мп святості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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18.09.2024 10:34 Відповісти
одного разу дівчинка спитала у річки:
- а чи є хароші рускі?
- так, - відповіла річка
це був πздьож чистої води. Ранку, панство
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18.09.2024 10:35 Відповісти
у оп проведіть
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18.09.2024 10:36 Відповісти
Татаров нє вєліт.
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18.09.2024 10:42 Відповісти
Знову якогось мацковського попа з молодого дьячка знімуть.
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18.09.2024 10:41 Відповісти
Завтра - 30 днів з дня опублікування закону №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою.
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18.09.2024 10:44 Відповісти
А что там уже обыскивать. Рашисты все вывезли.
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18.09.2024 10:59 Відповісти
вигнати палицями всіх доєдиного , очистити продизінфікувати , освʼятити місце і після цього встановити ПЦУ храм
і так з усіма , не толеруй московію вона вбє тебе !
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18.09.2024 11:11 Відповісти
А чого цих бородатих під.рів в рясах не мобілізують? В нас що, Конституція вже не діє?
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18.09.2024 11:25 Відповісти
..бо ті попИська, прокацапи-малороси - народ служивий - здадуть одразу усі відомі позиції ЗСУ та усим своїм призовом та зі зброєю перейдуть на бік кацапських демонів - в рАдную говЄнь..
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18.09.2024 11:35 Відповісти
Мова не лише про какцапських...
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18.09.2024 12:15 Відповісти
Яценюк, той прямо на засіданні отого уряду, запрошував арештувальників, щоб ПРИНЦИПОВО, на синє око ЗМІ, попіаритися!
Але потім, отим ДСНСникам-крадіям, усе виплати та повернули з держБюджету, а не з кишені Яценюка та Авакіна…. Тому, що «порядні» …
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18.09.2024 11:52 Відповісти
Потрібно звернути ще на одне кубло - Свято-Покровський Голосіївський монастир УПЦ (Московського патріархату).
Прихоженкою цього кубла являється дружина буданова.
Бойовик Рафаель Лусваргі, який воював на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР», на території Свято-Покровського Голосіївського монастиря УПЦ (Московського патріархату):
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18.09.2024 11:56 Відповісти
А чому бійці СБУ без захисту, хоча б 2 класу, по мінімуму ?? І обв"язково освяченою святою водою.
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18.09.2024 13:07 Відповісти
Згадую, як кілька років тому на одному з каналів такий собі "патріот" Юрій Тандит вів "духовну бесіду" з намісником цього монастиря "архієпископом фастівським даміаном" перед досить великою картиною російської царської родини. Взагалі, цікава картинка була тоді, як той Тандит виглядав майже російським патріотом.
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18.09.2024 13:15 Відповісти
В этом монастыре хранится икона Божьей Матери "Призри на смирение". Надо ее передать в ПЦУ.
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18.09.2024 13:33 Відповісти
Все треба забрати і вивезти за кордон
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19.09.2024 09:49 Відповісти
 
 