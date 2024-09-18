СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві, - джерела. ФОТО
СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясах. За нашою інформацією, оперативники Служби безпеки з самого ранку 18 вересня проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
"Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію рф проти України", - зазначило поінформоване джерело.
Чекаємо деталі від СБУ.
Топ коментарі
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.09.2024 10:34
+10 саша паламарчук
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+9 Артур Балабекян #583710
показати весь коментар18.09.2024 10:36
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- а чи є хароші рускі?
- так, - відповіла річка
це був πздьож чистої води. Ранку, панство
і так з усіма , не толеруй московію вона вбє тебе !
Але потім, отим ДСНСникам-крадіям, усе виплати та повернули з держБюджету, а не з кишені Яценюка та Авакіна…. Тому, що «порядні» …
Прихоженкою цього кубла являється дружина буданова.
Бойовик Рафаель Лусваргі, який воював на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР», на території Свято-Покровського Голосіївського монастиря УПЦ (Московського патріархату):