СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві, - джерела. ФОТО

СБУ продовжує очищати Україну від московських агентів у рясах. За нашою інформацією, оперативники Служби безпеки з самого ранку 18 вересня проводять обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

"Кажуть, що місцеві монахи дуже люблять "святую расію-матушку", поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію рф проти України", - зазначило поінформоване джерело.

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Чекаємо деталі від СБУ.