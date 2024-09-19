УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9672 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 897 12

Виправдовував війну РФ проти України: СБУ повідомила про підозру архімандриту Володимиру чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. ФОТО (оновлено)

Служба безпеки задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ МП, який діяв на користь РФ. Ідеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оновлено о 12:20. За даними ЗМІ, йдеться про 39-річного архімандрита Володимира (в миру Олексій Ракк) Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП. 

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ МП виявлено докази злочинних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Ватикану щодо заборони УПЦ МП: Вплив російської інформації

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ МП

У СБУ додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві.

Також читайте: Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні

Автор: 

Київ (19524) СБУ (12846) УПЦ МП (1208) підозра (769)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Яке тупо-огидне формулюваня - "повідомлено про підозру".
Чому не написати "мурло звинувачується в.....".
А то з цими підозрами потім хіба що в туаелт сходити.
показати весь коментар
19.09.2024 11:56
+4
Просто цікаво, нафуя кацапські рублі в Україні? Їх же начебто навіть в обмінниках не поміняєш. Дрочать вони на них чи що?
показати весь коментар
19.09.2024 12:05
+4
Якщо отако по одному їх виловлювати то багато років займе.
показати весь коментар
19.09.2024 12:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке тупо-огидне формулюваня - "повідомлено про підозру".
Чому не написати "мурло звинувачується в.....".
А то з цими підозрами потім хіба що в туаелт сходити.
показати весь коментар
19.09.2024 11:56 Відповісти
Так це, щоб "тихо ушел в лес"
показати весь коментар
19.09.2024 20:49 Відповісти
В держави шнурки чи мило закінчились ? Чи совість у вищого чиновництва.
показати весь коментар
19.09.2024 11:57 Відповісти
Скоро для колаборастів частину Гуантонамо прийдеться арендувати.
показати весь коментар
19.09.2024 12:03 Відповісти
Просто цікаво, нафуя кацапські рублі в Україні? Їх же начебто навіть в обмінниках не поміняєш. Дрочать вони на них чи що?
показати весь коментар
19.09.2024 12:05 Відповісти
Та більш того... на фуя до сих пір ці москалотські педо-підо... в Україні !!!???
показати весь коментар
19.09.2024 20:48 Відповісти
https://bastion.tv/poryatunok-ryadovoyi-upc-mp_n65304 Порятунок рядової УПЦ МП .

В ОП всерйоз обговорюють ідею об'єднання ПЦУ з УПЦ МП, оголошення всього цього єдиною українською помісною церквою, після чого Вселенський патріарх муситиме висвятити предстоятеля цієї церкви в патріархи і оголосити Україну патріархією.
показати весь коментар
19.09.2024 12:06 Відповісти
Сказати, що це писець, це нічого не сказати.
показати весь коментар
20.09.2024 06:38 Відповісти
Якщо отако по одному їх виловлювати то багато років займе.
показати весь коментар
19.09.2024 12:19 Відповісти
так на жаль виглядає толерантність по відношенню до тих хто тебе прямо чи опосередковано вбиває
показати весь коментар
19.09.2024 12:51 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти

руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

показати весь коментар
19.09.2024 14:13 Відповісти
 
 