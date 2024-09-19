Виправдовував війну РФ проти України: СБУ повідомила про підозру архімандриту Володимиру чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. ФОТО (оновлено)

Служба безпеки задокументувала інформаційно-підривну діяльність ще одного представника УПЦ МП, який діяв на користь РФ. Ідеться про архімандрита одного із чоловічих монастирів у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оновлено о 12:20. За даними ЗМІ, йдеться про 39-річного архімандрита Володимира (в миру Олексій Ракк) Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП.

За даними слідства, клірик у соцмережах виправдовував повномасштабну війну Росії проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ МП виявлено докази злочинних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяву Ватикану щодо заборони УПЦ МП: Вплив російської інформації

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві.

Також читайте: Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП в Україні