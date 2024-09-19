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Помогали восстанавливать российские НПЗ после атак дронов: СБУ разоблачила руководство киевского проектного института. ФОТОрепортаж

СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ

Руководящий состав научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве уличен в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержаны председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения.

"Они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. По заказу рф чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ", - говорится в сообщении.

Общая стоимость "подрядов" составляла почти полмиллиарда гривен. В сумму также входило дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ России.

Читайте также: Под видом "гумконвоев" перевозят FPV-дроны для оккупантов: Сообщено о подозрении главе оккупационного управления "МЧС ЛНР" и двум его заместителям, - СБУ

В офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с Россией.

Сейчас пятерым задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения задержаны более 50 агентов РФ, которые выдавали себя за общественных активистов и призывали к госперевороту в Украине, - СБУ

СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ

Автор: 

Киев (25565) НПЗ (241) СБУ (19916)


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Топ комментарии
+34
совкові НДІ - розплідники ватяного гівна 🤮
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19.09.2024 13:14
+34
Билят, сколько же этого тварья в Украине.
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19.09.2024 13:16
+26
Нігуя собі -- вже и інститути підключились - нічого св"ятого
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19.09.2024 13:13
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Нігуя собі -- вже и інститути підключились - нічого св"ятого
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19.09.2024 13:13 Ответить
совкові НДІ - розплідники ватяного гівна 🤮
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19.09.2024 13:14 Ответить
" Святого"
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19.09.2024 13:30 Ответить
Билят, сколько же этого тварья в Украине.
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19.09.2024 13:16 Ответить
Близько 20% в залежності від географії(((
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19.09.2024 13:24 Ответить
Очень много. Кто по вашему сейчас громче всех кричит что нужно перегаворы и заканчивать войну пасередине и опять брататься. Те самые которым рашисты сейчас обещают очень сладкие котракты и работу на рашку.
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19.09.2024 13:40 Ответить
Їх завозили в Україну мільйонами. І вони нікуди не поділися. Затаїлися і чекають аслабанітєлєй.
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19.09.2024 14:16 Ответить
Дарма ви так, підозрюю, що у проектах було закладено "візитки Яроша", щоб у певну хвилину все здетонувало як Ізраїлем у раціях та т.п. для Хамасу. (для зебілів- це був сарказм.)
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19.09.2024 13:17 Ответить
З язика мені зірвав )))
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19.09.2024 14:27 Ответить
Оце дiло,молодцi
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19.09.2024 13:18 Ответить
А шо??? Так можно было???
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19.09.2024 13:19 Ответить
Це і погана і добра новина. Поганий момент, п...дараси продажні. Хороший момент, кацапи повні рукожопи, якщо продовжують звертатися до наших продажних фахівців. Доречі, цей момент треба було брати на мою домку на озброєння. Виявити цих п...дарків продажних, перевербувати (пальці в двері роблять чудеса переконання) і за кацапські гроші малювати їм х...йню, яка потім би вилізла ще не одним салютом на їхніх НПЗ. Гроші виручені з цієї акції спрямувати б ми повертали назад до казлорилих у вигляді нових дронів
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19.09.2024 13:19 Ответить
лейтенант Баканов проти, а з ним і його хрінпіду.
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20.09.2024 11:28 Ответить
У бензоколонки немає своїх проетировщиков НПЗ? Дивно.
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19.09.2024 13:27 Ответить
спадкові рукожопи
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19.09.2024 14:19 Ответить
Мабуть всі проектувальники НПЗ вже в "Шторм-Z" (або удобряють український чорнозем).
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19.09.2024 15:08 Ответить
Що прикметно - всі фігуранти - узкоязикі, хоча українську теж знають, але між собою і у побуті використовують узкій. Принципово. Ось чому, почувши узкій ізік, я одразу відчуваю дискомфорт.
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19.09.2024 13:32 Ответить
Є багато і україномовних покидьків. Ти з якого берегу Дніпра? Справа не тільки в принципі. Справа в історії. 300 років тому польский цар зрадив Україну і з московським царем поділили її навпіл. І на 300 років лівий берег Дніпра, Суми ,Харків, плюс Одеса, плюс столиця Київ, Запоріжжя, Херсон, Дніпр були під москвою. Але це нічого не означає, треба по справах людину дивиться. І на Закарпатті є зрадники.
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19.09.2024 14:29 Ответить
Прикольно тебя надо отправить на кубань к оркам там они все на родном украинском говорят))
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19.09.2024 19:02 Ответить
І ?
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19.09.2024 23:07 Ответить
Не будет дискомфорта для тебя)
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20.09.2024 21:50 Ответить
Ось чому, почувши узкій ізік, я одразу відчуваю дискомфорт. ваши слова и решение вашего дискомфорта ))
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20.09.2024 22:46 Ответить
Ето те кому власть вместо повесток дает економическое бронирование?
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19.09.2024 13:36 Ответить
Всех этих тварей срочно направить на фронт окопы копать и брёвна таскать..
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19.09.2024 13:38 Ответить
Жартуєте? СІЗО - застава- Монако. Всьо по схємє.
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19.09.2024 13:49 Ответить
М-да, на кацапів охоче працюють підлітки, студенти, інженери, науковці, депутати, держпосадовці...
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19.09.2024 13:51 Ответить
Не потрібно ганьбити скопом... Визначальне ГНИДА, а не посада чи професія...
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19.09.2024 14:02 Ответить
Визначальне-кількість гнид різних професій.
Нажаль, ця кількість, м*яко кажучи, непокоїть.
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19.09.2024 14:34 Ответить
гроші дозволяють робити справжні дива..., а ще роблять з людей мерзенних потвор..., не зі всіх, на щастя, але з багатьох...
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19.09.2024 14:07 Ответить
Тепер будуть проектувати в тюрмі
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19.09.2024 14:17 Ответить
Тварюки,не має нічого святого.12 років мало,пожиттєвий,з перспектиаою обміну,конфіскація майна,сім'ю запорєбрік,хай там очікують своїх зрадників.
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19.09.2024 14:30 Ответить
на гіляку дибілілів за співпрацю з ворогом та зраду України !!!
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19.09.2024 14:41 Ответить
До 12?! Опять шутка? Война идет, дятлы. Им не 12 лет, а 12 секунд давать - столько, сколько нужно что в петлю засунуть и табурет из под ног выбить.
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19.09.2024 14:59 Ответить
Не здивуюсь, якщо Єрмак і в адміністрації путіна підпрацьовує.
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19.09.2024 15:01 Ответить
На нари тварюк
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19.09.2024 15:24 Ответить
Жодного живого кацапа не має бути в Україні.
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19.09.2024 16:16 Ответить
Друзі,ви звернули увагу-ніколи не повідомляють конкретики,прізвища,місце роботи тощо,а морди замазані. Може тому,щоб коли їх тихенько випустять,їх ніхто не взнав?
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19.09.2024 16:18 Ответить
Подякуйте Зеленському і ВР, що отака мерзота ще не залізла під плінтус. Стан війни і після першого десятка розстріляних, а краще розвішаних на вуличних ліхтарях, ми про таку наволоч більше не почуємо.
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19.09.2024 17:50 Ответить
 
 