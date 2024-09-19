Помогали восстанавливать российские НПЗ после атак дронов: СБУ разоблачила руководство киевского проектного института. ФОТОрепортаж

Руководящий состав научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве уличен в сотрудничестве с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Задержаны председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения.

"Они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. По заказу рф чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ", - говорится в сообщении.

Общая стоимость "подрядов" составляла почти полмиллиарда гривен. В сумму также входило дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ России.

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В офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с Россией.

Сейчас пятерым задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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