Помогали восстанавливать российские НПЗ после атак дронов: СБУ разоблачила руководство киевского проектного института. ФОТОрепортаж
Руководящий состав научно-исследовательского и проектного института нефтяного профиля в Киеве уличен в сотрудничестве с Россией.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Задержаны председатель правления, два руководителя специализированных отделов, главный инженер и один из инженеров учреждения.
"Они помогали агрессору восстанавливать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые получили существенные повреждения в результате атак украинских дронов. По заказу рф чиновники подготовили проектно-конструкторскую документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ", - говорится в сообщении.
Общая стоимость "подрядов" составляла почти полмиллиарда гривен. В сумму также входило дистанционное сопровождение проектантами технологических процессов восстановления и модернизации поврежденных НПЗ России.
В офисных и жилых помещениях фигурантов в Киеве, Львове и Харькове были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и черновые записи с доказательствами сотрудничества с Россией.
Сейчас пятерым задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Четверо из них уже находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Нажаль, ця кількість, м*яко кажучи, непокоїть.