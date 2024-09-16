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СБУ (19470) государственная измена (1496) коллаборационизм (834)

С начала полномасштабного вторжения задержаны более 50 агентов РФ, которые выдавали себя за общественных активистов и призывали к госперевороту в Украине, - СБУ

В Україні затримано затримано понад 50 агентів РФ

Служба безопасности и Национальная полиция с начала полномасштабной войны задержали более 50 агентов российских спецслужб, которые пытались расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, выдавая себя за общественных активистов.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такие лица создали в Украине десятки неформальных объединений и движений и позиционировали себя как сторонники "народовластия". Они публично призывали к насильственному захвату государственной власти в Украине, чтобы "изнутри" поддержать вооруженную агрессию РФ.

Как отмечают в СБУ, более 30 из них сообщено о подозрении в преступлениях против национальной безопасности. Еще 14 фигурантов - получили реальные сроки заключения и сейчас отбывают наказание.

Днепропетровщина

Нейтрализована подрывная деятельность руководителя прокремлевской ячейки и восьми его сообщников. Во время подпольных "съездов" участники "общественной организации" призывали к государственному перевороту в Киеве и занимались дискредитацией Сил обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержана агентурная группа ФСБ, которая "охотилась" на здания ТЦК и нефтебазы в Кировоградской области, - СБУ. ФОТО

Запорожье

Разоблачены пять блогеров фейкового "народовластия", которые по заказу оккупантов распространяли дезинформацию о деятельности сотрудников ТЦК. Для проведения информдиверсий фигуранты использовали собственные телеграм- и ютуб-каналы, через которые делали массовые "вбросы" в отношении украинских военнослужащих.

Хмельницкий

Осуждены два вражеских пособника, которые организовывали видеоконференции с российскими пропагандистами и идеологами рашизма. Во время таких онлайн-мостов фигуранты призывали к захвату власти в Киеве с последующим "присоединением" Украины в состав РФ.

Смотрите: Нейтрализована масштабная агентурная сеть ФСБ, которая действовала в 6 областях Украины: Задержаны 9 человек, в том числе 2 чиновницы горсоветов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Львовщина

Разоблачены еще два сторонника кремлевского режима, которые публично восхваляли Путина и оккупационные группировки страны-агрессора.

В СБУ сообщают, что в отношении десятков разоблаченных фактов продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством прокуратуры.
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Топ комментарии
+9
Ніт , держ переворот, це не українська народна тема ...це мрія, яку втілив фсб разом з 🤡 зеленським !!! а от примусити цю шоблу, піти у відставку ...просто нема кому ...так і будемо ...
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16.09.2024 13:22
+9
А найбільшого ФСБешного агента який засів в ОПі коли затримаєте? Чи свого боса ні-ні.
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16.09.2024 13:32
+9
О, тепер усі, хто закликатиме прибрати Гундоса з посади, стане автоматом "агентом РФ". Яник такий: "А што, так можно било?!"
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16.09.2024 13:39
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Ніт , держ переворот, це не українська народна тема ...це мрія, яку втілив фсб разом з 🤡 зеленським !!! а от примусити цю шоблу, піти у відставку ...просто нема кому ...так і будемо ...
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16.09.2024 13:22 Ответить
Цікаво вони тільки агітували чи пускали дрони а тоді ракети в вавину банку з мівіною? І коли про них покажуть фільм на марахвоні?
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16.09.2024 13:23 Ответить
скоро мальок заявить про резидента. невже це буде ПОП?
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16.09.2024 13:25 Ответить
сбу разошліся нє на шутку так скоро вєх пєрєловят !
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16.09.2024 13:28 Ответить
А найбільшого ФСБешного агента який засів в ОПі коли затримаєте? Чи свого боса ні-ні.
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16.09.2024 13:32 Ответить
О, тепер усі, хто закликатиме прибрати Гундоса з посади, стане автоматом "агентом РФ". Яник такий: "А што, так можно било?!"
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16.09.2024 13:39 Ответить
Їм треба на Банкову завітати. Тільки нехай кайданок побільше візьмуть, щоб вистачило.
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16.09.2024 14:03 Ответить
Честь і хвала тим співробітникам СБУ, які звільняють Україну від рашистських загарбників та їх прислужників! Ганьба тим, хто к цей важкий час служить не державі а чиїмсь особистим інтересам, і ми чуємо про різних куліничів, наумових, дмитруків, на яких дивним чином СБУ так і не звернула уваги, хоча на незаконне слідкування за журналістами знайшовся і час і бажаючі.
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16.09.2024 14:08 Ответить
Давайте я з першого разу вгадаю, як вони голосували 21 квітня 2019 року.
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16.09.2024 14:22 Ответить
а скількох ще не викрили? а агентури багато і вона може бути будь-де. Всі, хто проти сильної держави Україна і проти верховенства права - всі діють на руку кремлю свідомо чи по дурості.
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16.09.2024 15:24 Ответить
може це смєтуни були?
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16.09.2024 15:41 Ответить
 
 