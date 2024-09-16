С начала полномасштабного вторжения задержаны более 50 агентов РФ, которые выдавали себя за общественных активистов и призывали к госперевороту в Украине, - СБУ
Служба безопасности и Национальная полиция с начала полномасштабной войны задержали более 50 агентов российских спецслужб, которые пытались расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине, выдавая себя за общественных активистов.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, такие лица создали в Украине десятки неформальных объединений и движений и позиционировали себя как сторонники "народовластия". Они публично призывали к насильственному захвату государственной власти в Украине, чтобы "изнутри" поддержать вооруженную агрессию РФ.
Как отмечают в СБУ, более 30 из них сообщено о подозрении в преступлениях против национальной безопасности. Еще 14 фигурантов - получили реальные сроки заключения и сейчас отбывают наказание.
Днепропетровщина
Нейтрализована подрывная деятельность руководителя прокремлевской ячейки и восьми его сообщников. Во время подпольных "съездов" участники "общественной организации" призывали к государственному перевороту в Киеве и занимались дискредитацией Сил обороны.
Запорожье
Разоблачены пять блогеров фейкового "народовластия", которые по заказу оккупантов распространяли дезинформацию о деятельности сотрудников ТЦК. Для проведения информдиверсий фигуранты использовали собственные телеграм- и ютуб-каналы, через которые делали массовые "вбросы" в отношении украинских военнослужащих.
Хмельницкий
Осуждены два вражеских пособника, которые организовывали видеоконференции с российскими пропагандистами и идеологами рашизма. Во время таких онлайн-мостов фигуранты призывали к захвату власти в Киеве с последующим "присоединением" Украины в состав РФ.
Львовщина
Разоблачены еще два сторонника кремлевского режима, которые публично восхваляли Путина и оккупационные группировки страны-агрессора.
В СБУ сообщают, что в отношении десятков разоблаченных фактов продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины. Комплексные мероприятия проводили под процессуальным руководством прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...