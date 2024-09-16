Від початку повномасштабного вторгнення затримано понад 50 агентів РФ, які видавали себе за громадських активістів і закликали до держперевороту в Україні, - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція від початку повномасштабної війни затримали понад 50 агентів російських спецслужб, які намагалися розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, видаючи себе за громадських активістів.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, такі особи створили в Україні десятки неформальних обʼєднань та рухів і позиціонували себе як прибічники "народовладдя". Вони публічно закликали до насильницького захоплення державної влади в Україні, щоб "із середини" підтримати збройну агресію РФ.

Як зауважують у СБУ, понад 30 із них повідомлено про підозру у злочинах проти національної безпеки. Ще 14 фігурантів – отримали реальні терміни ув’язнення і наразі відбувають покарання.

Дніпропетровщина

Нейтралізовано підривну діяльність керівника прокремлівського осередку та восьми його спільників. Під час підпільних "з’їздів" учасники "громадської організації" закликали до державного перевороту в Києві та займалися дискредитацією Сил оборони.

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Запоріжжя

Викрито п’ять блогерів фейкового "народовладдя", які на замовлення окупантів поширювали дезінформацію про діяльність співробітників ТЦК. Для проведення інформдиверсій фігуранти використовували власні телеграм- та ютуб-канали, через які робили масові "вкиди" щодо українських військовослужбовців.

Хмельницький

Засуджено двох ворожих поплічників, які організовували відеоконференції з російськими пропагандистами та ідеологами рашизму. Під час таких онлайн-мостів фігуранти закликали до захоплення влади у Києві з подальшим "приєднанням" України до складу РФ.

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Львівщина

Викрито ще двох прихильників кремлівського режиму, які публічно вихваляли Путіна та окупаційні угруповання країни-агресора.

У СБУ повідомляють, що стосовно десятків викритих фактів тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратури.