Допомагали відновлювати російські НПЗ після атак дронів: СБУ викрила керівництво київського проєктного інституту. ФОТОрепортаж

Керівний склад науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві викрито на співпраці з Росією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримано голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та одного з інженерів установи.

"Вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів. На замовлення рф посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ", - йдеться в повідомленні.

Загальна вартість "підрядів" становила майже пів мільярда гривень. До суми також входив дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ Росії.

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В офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові було проведено обшуки, вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з Росією.

Наразі п'ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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