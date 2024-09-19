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Допомагали відновлювати російські НПЗ після атак дронів: СБУ викрила керівництво київського проєктного інституту. ФОТОрепортаж

СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ

Керівний склад науково-дослідного та проєктного інституту нафтового профілю у Києві викрито на співпраці з Росією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримано голову правління, двох очільників спеціалізованих відділів, головного інженера та одного з інженерів установи.

"Вони допомагали агресору відновлювати свої нафтопереробні заводи, які зазнали суттєвих пошкоджень унаслідок атак українських дронів. На замовлення рф посадовці підготували проєктно-конструкторську документацію для реконструкції трьох ключових НПЗ", - йдеться в повідомленні.

Загальна вартість "підрядів" становила майже пів мільярда гривень. До суми також входив дистанційний супровід проєктантами технологічних процесів відновлення та модернізації пошкоджених НПЗ Росії.

Читайте: Наводив російські КАБи на позиції Сил оборони: СБУ затримала агента РФ у Харкові

В офісних та житлових приміщеннях фігурантів у Києві, Львові та Харкові було проведено обшуки, вилучено мобільні телефони, системні блоки, ноутбуки, флешки та чорнові записи із доказами співпраці з Росією.

Наразі п'ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Четверо з них уже перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ
СБУ викрила керівництво проєктного інституту на співпраці з РФ

Автор: 

Київ (19524) НПЗ (590) СБУ (12846)


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Топ коментарі
+34
совкові НДІ - розплідники ватяного гівна 🤮
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19.09.2024 13:14
+34
Билят, сколько же этого тварья в Украине.
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19.09.2024 13:16
+26
Нігуя собі -- вже и інститути підключились - нічого св"ятого
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19.09.2024 13:13
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Нігуя собі -- вже и інститути підключились - нічого св"ятого
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19.09.2024 13:13 Відповісти
совкові НДІ - розплідники ватяного гівна 🤮
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19.09.2024 13:14 Відповісти
" Святого"
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19.09.2024 13:30 Відповісти
Билят, сколько же этого тварья в Украине.
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19.09.2024 13:16 Відповісти
Близько 20% в залежності від географії(((
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19.09.2024 13:24 Відповісти
Очень много. Кто по вашему сейчас громче всех кричит что нужно перегаворы и заканчивать войну пасередине и опять брататься. Те самые которым рашисты сейчас обещают очень сладкие котракты и работу на рашку.
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19.09.2024 13:40 Відповісти
Їх завозили в Україну мільйонами. І вони нікуди не поділися. Затаїлися і чекають аслабанітєлєй.
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19.09.2024 14:16 Відповісти
Дарма ви так, підозрюю, що у проектах було закладено "візитки Яроша", щоб у певну хвилину все здетонувало як Ізраїлем у раціях та т.п. для Хамасу. (для зебілів- це був сарказм.)
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19.09.2024 13:17 Відповісти
З язика мені зірвав )))
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19.09.2024 14:27 Відповісти
Оце дiло,молодцi
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19.09.2024 13:18 Відповісти
А шо??? Так можно было???
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19.09.2024 13:19 Відповісти
Це і погана і добра новина. Поганий момент, п...дараси продажні. Хороший момент, кацапи повні рукожопи, якщо продовжують звертатися до наших продажних фахівців. Доречі, цей момент треба було брати на мою домку на озброєння. Виявити цих п...дарків продажних, перевербувати (пальці в двері роблять чудеса переконання) і за кацапські гроші малювати їм х...йню, яка потім би вилізла ще не одним салютом на їхніх НПЗ. Гроші виручені з цієї акції спрямувати б ми повертали назад до казлорилих у вигляді нових дронів
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19.09.2024 13:19 Відповісти
лейтенант Баканов проти, а з ним і його хрінпіду.
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20.09.2024 11:28 Відповісти
У бензоколонки немає своїх проетировщиков НПЗ? Дивно.
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19.09.2024 13:27 Відповісти
спадкові рукожопи
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19.09.2024 14:19 Відповісти
Мабуть всі проектувальники НПЗ вже в "Шторм-Z" (або удобряють український чорнозем).
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19.09.2024 15:08 Відповісти
Що прикметно - всі фігуранти - узкоязикі, хоча українську теж знають, але між собою і у побуті використовують узкій. Принципово. Ось чому, почувши узкій ізік, я одразу відчуваю дискомфорт.
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19.09.2024 13:32 Відповісти
Є багато і україномовних покидьків. Ти з якого берегу Дніпра? Справа не тільки в принципі. Справа в історії. 300 років тому польский цар зрадив Україну і з московським царем поділили її навпіл. І на 300 років лівий берег Дніпра, Суми ,Харків, плюс Одеса, плюс столиця Київ, Запоріжжя, Херсон, Дніпр були під москвою. Але це нічого не означає, треба по справах людину дивиться. І на Закарпатті є зрадники.
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19.09.2024 14:29 Відповісти
Прикольно тебя надо отправить на кубань к оркам там они все на родном украинском говорят))
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19.09.2024 19:02 Відповісти
І ?
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19.09.2024 23:07 Відповісти
Не будет дискомфорта для тебя)
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20.09.2024 21:50 Відповісти
Ось чому, почувши узкій ізік, я одразу відчуваю дискомфорт. ваши слова и решение вашего дискомфорта ))
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20.09.2024 22:46 Відповісти
Ето те кому власть вместо повесток дает економическое бронирование?
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19.09.2024 13:36 Відповісти
Всех этих тварей срочно направить на фронт окопы копать и брёвна таскать..
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19.09.2024 13:38 Відповісти
Жартуєте? СІЗО - застава- Монако. Всьо по схємє.
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19.09.2024 13:49 Відповісти
М-да, на кацапів охоче працюють підлітки, студенти, інженери, науковці, депутати, держпосадовці...
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19.09.2024 13:51 Відповісти
Не потрібно ганьбити скопом... Визначальне ГНИДА, а не посада чи професія...
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19.09.2024 14:02 Відповісти
Визначальне-кількість гнид різних професій.
Нажаль, ця кількість, м*яко кажучи, непокоїть.
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19.09.2024 14:34 Відповісти
гроші дозволяють робити справжні дива..., а ще роблять з людей мерзенних потвор..., не зі всіх, на щастя, але з багатьох...
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19.09.2024 14:07 Відповісти
Тепер будуть проектувати в тюрмі
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19.09.2024 14:17 Відповісти
Тварюки,не має нічого святого.12 років мало,пожиттєвий,з перспектиаою обміну,конфіскація майна,сім'ю запорєбрік,хай там очікують своїх зрадників.
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19.09.2024 14:30 Відповісти
на гіляку дибілілів за співпрацю з ворогом та зраду України !!!
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19.09.2024 14:41 Відповісти
До 12?! Опять шутка? Война идет, дятлы. Им не 12 лет, а 12 секунд давать - столько, сколько нужно что в петлю засунуть и табурет из под ног выбить.
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19.09.2024 14:59 Відповісти
Не здивуюсь, якщо Єрмак і в адміністрації путіна підпрацьовує.
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19.09.2024 15:01 Відповісти
На нари тварюк
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19.09.2024 15:24 Відповісти
Жодного живого кацапа не має бути в Україні.
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19.09.2024 16:16 Відповісти
Друзі,ви звернули увагу-ніколи не повідомляють конкретики,прізвища,місце роботи тощо,а морди замазані. Може тому,щоб коли їх тихенько випустять,їх ніхто не взнав?
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19.09.2024 16:18 Відповісти
Подякуйте Зеленському і ВР, що отака мерзота ще не залізла під плінтус. Стан війни і після першого десятка розстріляних, а краще розвішаних на вуличних ліхтарях, ми про таку наволоч більше не почуємо.
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19.09.2024 17:50 Відповісти
 
 