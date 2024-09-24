Мобилизированный харьковчанин готовил ракетный удар РФ по собственной бригаде и планировал побег к оккупантам. Его задержала СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще одного агента РФ в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что об агенте РФ известно?
Как отмечается, им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка РФ.
По указанию оккупантов фигурант предатель должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.
Планировал сбежать в РФ и присоединиться к рядам оккупантов
Как отмечают в СБУ, в обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.
"Для наведения огня фигурант обозначил "нужные" локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору.
Также агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую рашисты надеялись "обойти" во время ракетной атаки", - говорится в сообщении.
По инструкции военной разведки РФ перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты - создать для него "коридор" для перехода линии фронта.
Задержание предателя
"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию", - добавляют в СБУ.
Кроме того, во время спецоперации СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора.
Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.
Что грозит предателю?
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Загибель під час невдалої втечі-чудовий варіант.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
"Учора на Фонтанській дорозі (Одеса) до поліції надійшов виклик про спалах дверей квартири. Виявилося, що квартира належить співробітнику військкомату, а підпалили її два 17-річні ........, яких пізніше затримали. Як повідомили самі затримані, невідомі люди із телеграма заплатили їм за це 10 тисяч гривень".
Ми б тоді тут нічого про це не прочитали.
патріотів "було не шкода" тому ж самому хайповому Залужному, коли їх клали пачками в контрнаступах на мінних полях?
на так лишились переважно або просто невмотивовані, але приховані ватники і ждуни
воюйте тепер з ними, блд... відчуйте, так би мовити, різницю
(з оголошення "Розшукується").
Организация такого процесса - преступление, ловят пешек....