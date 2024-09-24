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Мобилизированный харьковчанин готовил ракетный удар РФ по собственной бригаде и планировал побег к оккупантам. Его задержала СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента РФ в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что об агенте РФ известно?

Как отмечается, им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка РФ.

мобілізований зрадник з Харкова

По указанию оккупантов фигурант предатель должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.

Планировал сбежать в РФ и присоединиться к рядам оккупантов

Как отмечают в СБУ, в обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.

"Для наведения огня фигурант обозначил "нужные" локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору.

Также агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую рашисты надеялись "обойти" во время ракетной атаки", - говорится в сообщении.

По инструкции военной разведки РФ перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты - создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

Также смотрите: Готовили захват власти в Одессе: Обезврежена оперативно-боевая группа ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержание предателя

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию", - добавляют в СБУ.

Кроме того, во время спецоперации СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

Что грозит предателю?

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за локациями украинских войск: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19934) Харьков (7520) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+22
Це той випадок коли хтось каже: - відправити на НУЛЬ.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
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24.09.2024 10:27
+16
Результат бусифікації - а чого очікували?
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24.09.2024 10:31
+16
чому здурів - він гнидою від народження був , кацапскій мір обожнював , мало таких- не думаю ((
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24.09.2024 10:47
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24.09.2024 10:19 Ответить
Харків Гепу обрав після початку війни. І треба більше "бусифікувати" та ловити на вулицях
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24.09.2024 14:11 Ответить
В посадці рішенням тройки в утіль.
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24.09.2024 10:20 Ответить
Прізвище та ім'я - у студію!
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24.09.2024 10:22 Ответить
ось-ублюдський ублюдок...
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24.09.2024 10:24 Ответить
Ну це ж не Червінський , тому діє "таємниця слідства " та "презумпція невинності" поки інше не "доведено судом " , а там дивися за пару місяців обміняють на якусь курку що вирішила до Криму з1їздити у 2024 , про одну таку обміняну на днях вже писали ((
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24.09.2024 10:45 Ответить
Чим далі тим веселіше - нігуя собі - здурів за гроші
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24.09.2024 10:24 Ответить
чому здурів - він гнидою від народження був , кацапскій мір обожнював , мало таких- не думаю ((
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24.09.2024 10:47 Ответить
цього гівна сисисири навезли скрізь, українцям табори із голодомором, а у їхні хати кацапів...
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24.09.2024 11:53 Ответить
Такого лайна і навозити потреби не було , свого вище даху- одинадцятий рік війна , а вони на кацапів моляться .Нещодавно розповідали що під час служби священника за петельки тягали за те що не згадував у заздравній гундяя ((
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24.09.2024 21:43 Ответить
є причини, а є наслідки... Ви ж не стверджуватимете, що спочатку народились, а вже потім ваші батьки познайомились?
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25.09.2024 10:31 Ответить
Причини іще в недоімперї з куркою , совок був вже наслідком
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25.09.2024 13:09 Ответить
Його би спокійно обрали би мером Харкова
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24.09.2024 14:13 Ответить
Не знаю , я у Харкові не жив ((
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24.09.2024 21:46 Ответить
У 2022 ось таке падло добровільно мобілізувалося і всю казарму розстріляло . Де тут результати бусифікації , якщо воно зрадник від народження ?
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24.09.2024 10:49 Ответить
100% !! то для свіжозареєстрованих лаптєногих ботів методички. Навіть термін "бусифікація" припхався до нас з лапотної недоїмперії. На жаль, корисних ідіотів в нас більше ніж "жертв "бусифікації".
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24.09.2024 12:21 Ответить
Яка імперія? Чи у нас не бусифікують? Спустіться з небес, шоколад з Дніпра
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24.09.2024 14:14 Ответить
Ні, не так. Ті, хто воює, або ті, в кого хтось з близьких воює - ненавидять ухилянтів. А ухилянти ненавидять ТЦК. І є велика вірогідність, що згодом будуть ненавидіти тих, хто воює/воював.
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24.09.2024 14:22 Ответить
Я учасник бойових дій. 2014-2015-й рік, 128 ОГШБр. Ухилянтом людину може назвати тільки суд. Ті, хто зараз воюють, благають про демобілізацію. Бо жодна притомна людина не буде воювати вічно. Шоколад з Дніпра - ви трохи не володієте ситуацією. Відкрийте кордони і ви побачите кількість патріотів, які залишаться. Воєнкоматівських я сам не сприймаю
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24.09.2024 14:30 Ответить
ну послухайте, в кожного свої страхи. Хтось боїться бусифікації, а мій чоловік - ворожих лаптів у нашому домі та нашій країні. Тому ХТОСЬ ховається від бусиків, а він у березні 22-го пішов до військомату.
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24.09.2024 14:53 Ответить
Страхів немає. А вашому чоловіку раджу найняти адвоката. Бо рано чи пізно це закінчиться конфліктом. Всі воювати не можуть фізично і не будуть і слава богу. Хочете воювати "до талого" - воюйте. Ваше право. Тільки ваш чоловік засцить підійти до Киніцина або Колі Тищєнко. ось і вся правда життя. гамселити тих. хто не може дати відсіч
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24.09.2024 15:44 Ответить
так що, я дуууже НЕ трошки в курсі подій. І знаю як він, та й не тільки він ставиться до кремезних чоловіків, які розгулюють по місту з дівчачими собачками на мотузці.
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24.09.2024 14:55 Ответить
Кремезні чоловіки вам нічим не зовов'язані. Викидайте з голови "совок"
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24.09.2024 15:45 Ответить
чувачок,ти ,схоже,учасник ухилянтсько-ждунського сидіння в норі
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25.09.2024 19:12 Ответить
Тільки держава мене оцінила інкаше. А так - ваше право
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26.09.2024 17:31 Ответить
Так, підиримую, але це ще і результат десятилітнього накачування "95 кварталом" "русским миром" українців і "какой разницей". А ще їх кіностудія працювала на московію, знімаючи "сватів", про Голобородьку, де виствавляла українців і владу ідіотами і дурнями.
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24.09.2024 10:54 Ответить
Та ти шо??? То може в нас і овоча не було з ригами та мертвеччуками?
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24.09.2024 11:47 Ответить
То може ти підкажеш - як визначати гниду??? Бусифікацію вигадали ухилянти та дрищі та втикують це слово куди завгодно, бо дрищуть під себе поки хтось воює! Ані жє ні для вайни раділісь...
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24.09.2024 11:44 Ответить
... автор і ті два десятки,що налайкали його херню і є потенційними гнидами.
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24.09.2024 12:59 Ответить
Визиваю агонь на себя.Якби дали втікти-роспропаганда довго б смакувала втечу цього покидька.Свой срєди чужих і чужой срєді сваіх.Тепер цього кнура довічно годувати.
Загибель під час невдалої втечі-чудовий варіант.
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24.09.2024 10:27 Ответить
Це той випадок коли хтось каже: - відправити на НУЛЬ.
Ось результат, не аби кого можна відправляти та мобілізувати. Особливо примусово.
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24.09.2024 10:27 Ответить
199% 👍
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24.09.2024 10:52 Ответить
Таких випадків буде більше, а бусифікація припиниться лише тоді, коли бусифіковані почнуть масово розстрілювати своїх командирів та лояльних до них.
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24.09.2024 13:28 Ответить
От до чого бусифікація призводить!
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24.09.2024 10:28 Ответить
Прі папиткє к беґству!!! ☠️☠️☠️
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24.09.2024 10:29 Ответить
Результат бусифікації - а чого очікували?
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24.09.2024 10:31 Ответить
Зрадників і до бусифікації було вдосталь
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24.09.2024 10:34 Ответить
Після цього дебілізму тецекунів - побільшало (
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24.09.2024 10:38 Ответить
тебе не кинули у бусік?? Як так?!
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24.09.2024 12:18 Ответить
Нещодавно мобілізований - це відпизжений і вкинутий до бусіка, в теперішних реаліях.. Від цього треба чекаті підняття патріотизму ?
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24.09.2024 10:39 Ответить
А малолітні дебіли які палять машини теж результат бусифікації?Ждуни і зрадники були і до мобілізації.
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24.09.2024 10:46 Ответить
Насильно зробити патріотом неможливо. "Только лаской" - як казав персонаж забороненого нинче письменника .
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24.09.2024 10:50 Ответить
100%
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26.09.2024 07:20 Ответить
Зі "свіженького":
"Учора на Фонтанській дорозі (Одеса) до поліції надійшов виклик про спалах дверей квартири. Виявилося, що квартира належить співробітнику військкомату, а підпалили її два 17-річні ........, яких пізніше затримали. Як повідомили самі затримані, невідомі люди із телеграма заплатили їм за це 10 тисяч гривень".
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24.09.2024 11:22 Ответить
Ну а що, як його було мобілозовано? Дійсний чоловік має допомагати своїй країні як може: бути волонтером, заключити контракт з МО та ремонтувати техніку. А не сидіти та чекакати, коли тебе засунуть у мобік.
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25.09.2024 10:41 Ответить
Ага , бусифікація винна, а нічого що в тому місті сєпарів немеряно. Спочатку ,коли ДРГ заходили, там воювало кількасот а всім іншим було паралельно. Харків весною 14 -го пам'ятаємо а що змінилося.
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24.09.2024 10:42 Ответить
Скільки цієї колоборанської паскуди ? за такі дії під час війни лише ліквідація виродка.Це пов'язане як провальної інформаційної політики так і влади яка застрягла в корупційних скандалах і людей які далекі від державних інтересів.
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24.09.2024 10:44 Ответить
"у затриманого вилучено мобільні телефони" - він користувався ними прямо на позиціях своєї бригади? Там усі з телефонами?
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24.09.2024 10:47 Ответить
А як би ще СБУ розвели його
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24.09.2024 10:52 Ответить
Шкода, що ним займається СБУ а не його колишні колеги з підрозділу.
Ми б тоді тут нічого про це не прочитали.
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24.09.2024 10:56 Ответить
Зрадника на гиляку , крапка )
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24.09.2024 10:56 Ответить
Обличча і особисті в студію. Країна повина знати своїх "героїв"
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24.09.2024 11:17 Ответить
так а що ви хотіли?

патріотів "було не шкода" тому ж самому хайповому Залужному, коли їх клали пачками в контрнаступах на мінних полях?

на так лишились переважно або просто невмотивовані, але приховані ватники і ждуни

воюйте тепер з ними, блд... відчуйте, так би мовити, різницю
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24.09.2024 11:20 Ответить
Боюся навіть подумати скільки було б колаборантів якби не вдала піар-компанія в перший рік, яка створила ілюзію перемоги через два тижні.
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24.09.2024 11:36 Ответить
І це в умовах коли Україна програвала війну. Під час катастрофи в Маріуполі.
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24.09.2024 11:38 Ответить
очікуваний результат. добровольцем в бусі поїхав чи вже в застінках ЦК мотивували?
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24.09.2024 11:36 Ответить
"...на вигляд 55-60 років..."
(з оголошення "Розшукується").
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24.09.2024 11:45 Ответить
мразота!!!
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24.09.2024 12:13 Ответить
Слава незламним ухилянтам!
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24.09.2024 13:32 Ответить
Обов'язково читати цю новину усім, хто кожен раз, коли дізнається про чергового злочинця чи ухилянта, волає на весь Інтернет: "На нуль його!!! На фронт!!!".
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24.09.2024 17:23 Ответить
Цього покидька треба за ноги та розірвати як жабу, щоб другим не повадно було.
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25.09.2024 10:23 Ответить
Падлюка! Довічне та жодна амністія після закінчення війни.
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25.09.2024 10:33 Ответить
Є старий і мудрий вислів: хто не з нами,той проти нас.Всі ці "нещасні" бусифіковані,ухилянти і ждуни всіх мастей....це вороги,які ПЕРШИМИ підуть служити русні. І будуть жорстокішими і безжальнішими до українців ніж всі тува,буряти,чечі,даги,кацапи разом узяті.
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25.09.2024 19:15 Ответить
Просто узнайте с какими ВУСами и образованием люди в окопах 56 бригады. Говорить, что нехватает специалистов в других военных областях - вранье. Увеличение числа мотивированных бойцов - вранье.
Организация такого процесса - преступление, ловят пешек....
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26.09.2024 12:40 Ответить
 
 