Мобилизированный харьковчанин готовил ракетный удар РФ по собственной бригаде и планировал побег к оккупантам. Его задержала СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента РФ в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что об агенте РФ известно?

Как отмечается, им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка РФ.

По указанию оккупантов фигурант предатель должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ.

Планировал сбежать в РФ и присоединиться к рядам оккупантов

Как отмечают в СБУ, в обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.

"Для наведения огня фигурант обозначил "нужные" локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору.

Также агент провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую рашисты надеялись "обойти" во время ракетной атаки", - говорится в сообщении.

По инструкции военной разведки РФ перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты - создать для него "коридор" для перехода линии фронта.

Также смотрите: Готовили захват власти в Одессе: Обезврежена оперативно-боевая группа ГРУ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержание предателя

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в Россию", - добавляют в СБУ.

Кроме того, во время спецоперации СБУ провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

Что грозит предателю?

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионил за локациями украинских войск: Задержан демобилизованный срочник ВСУ, - СБУ. ФОТО