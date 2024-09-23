Затримано трьох паліїв військових авто у Черкасах та Тернополі, - СБУ. ФОТОрепортаж
Трьох чоловіків, які підпалювали автомобілі Сил оборони, затримали у Черкасах та Тернополі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Найбільше їх цікавили авто, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій.
Підпал у Черкасах
Так, у Черкасах затримали 18-річного студента місцевого коледжу. На замовлення РФ він підпалив військовий позашляховик за допомогою легкозаймистої суміші.
Підпал він зняв на відео та відправив російському куратору. Обіцяних грошей він так і не отримав. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Він перебуває під вартою. Студенту загрожує до 8 років тюрми.
Підпал у Тернополі
Ще двох чоловіків затримали у Тернополі. Вони шукали швидкого заробітку у Телеграм-каналах, де на них вийшов представник російських спецслужб.
"Для дестабілізації суспільно-політичної обстановки у західному регіоні ворог пообіцяв паліям гроші в обмін на серію підпалів. Утім обіцяних грошей вони не дочекалися, оскільки правоохоронці затримали обох зловмисників "по гарячих слідах" після першого підпалу. У них вилучено мобільні телефони, які вони використовували у підривній діяльності на користь рф", - йдеться в повідомленні.
Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Їм також загрожує до 8 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
То чи не спонукають ваші приклади до відчайдушних кроків.
Коли одні люди вважають доцільним робити інших людей рабами?
Це не перевиховання, це демонстрація наявної сили в полі безправних відносин.
То чого ви злидні і прийняття рішень(зраду) вважаєте заслугою вербувальників ворожої сторони?
Чи відомі вам небанківські організації, які легально існують на ринку країни і роблять людей потенційними боржниками? А потім їх і вербують.
Людина свідомо іде на злочин, а ви про обіцянки мені кажете.
Огов, зробіть зусилля над своєю доказовою базою і прийміть той факт що люди настільки в злиднях/в бруді що їм по хер які вчинки їх зроблять зрадниками чи злочинцями.
Ошен плазу не можуть відібрать.
Не, ви приземиста людина.
Якось підчас служби (у Чехословаччині) цивільний кинув к. Молотова у військовий УАЗ СА на вулиці. Упіймали і посадили. А водія з прапорщиком... перевели, здається, на Нову Землю (там де "тепліше") А містечко місяць "стояло на вухах": блокпости, перевірки,шмон.
Але це не військова техніка!! Так, так не військова.
Вона не знаходиться на балансі МО і придбана коштами волонтерів і людей або затрофеєна військовими.
Вона взагалі ніде не обліковується. І кошти на її утримання держава не виділяє. Тому її утримують (ремонтують і заправляють) самі військові. Держава примушує так робити. Хоча, і військовим непогано, тому що вовтузитись з маршрутними листами, списувати пальне і т.д. не треба. І відповідати за втрату не треба.
Тобто це майно (юридично) нікому не належить.
Просто знищення майна суспільно небезпечним способом (підпал) є самостійним злочином.
Тому і натягують слідчі сову на глобус як можуть.
Ні, не подумайте що я виправдовую цих виродків. Я просто пишу про те що є.
11чоловік завдали шкоди на 300млн державі. Несплата податків на Чернівецькій митниці протягом 2х років.
Ніхто не сів. Угоду зробили і все.
А ціх, будут людям очі мусолить -гнів розряджати.
А бикотня та зрадники як раз в такому полі розгалужених понять і з'являються.
Це ланцюжки одної деградації. Вам проще роздати всім позначки, ніж впливати на суспільну деградацію.
Не має у вас чуйки.
Вас нічого крім поверхневого лайна не бачу.
Якщо я щось шукаю, я знаходжу.
Тут, лише думки.
Такий собі еталон прямої відповіді. Вам треба в Лондоні бути серед екземплярів де борзометри висять і хрінометри протерти.
Ви настільки вилучено недорозвинуті що готові всертись від невизначеності що ці покидьки части цього теперешього суспільства. І ніякі відмазки продажі чи зради не змінять того. Вам легше робити монети односторонні, бо інша сторона вже муляє ваші принципи.
І так це плоди суспільства, не ворожої пропаганди, не тормознутість ненавчиного люду.
Це дійсність - після двох років в середині держави є люди які палять авто, а є ті що крадуть стільки що ці авто можна по два в день спалювати і ще внукам залишиться.
І на гарячому чи на холодному це вирок не тим заблюреним ноунеймам, це вирок суспільству яке і через ще два роки будуть ловити на гарячому і зі всією тупою ненавистю жбурляти каміння правидника.
Их что, где попало после СТО бросают? Значит где попало оставляют или используют в личных целях
Якщо не можите це припинити самі, то може Народ України допоможе, але потім не нарікайте!!
П. С. Згоден, треба міняти але поки заважає.