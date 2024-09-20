Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора
Від початку 2024 року зафіксовано 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець.
"Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.
Речниця зазначила, що куратори шукають виконавців через телеграм-канали. Спочатку замовники дають легке завдання, наприклад, розклеїти листівки, а потім переходять до замовлення підпалу.
"Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив – бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму", - додала Максимець.
Вона розповіла, що органи правопорядку оперативно реагують на такі випадки. Вже розпочато 196 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 169 паліям.
Максимець наголосила, що як під час обрання запобіжного заходу, так і безпосередньо під час слухання в суді прокурори дотримуються принципової позиції, вимагаючи найсуворішого покарання за вчинення таких злочинів.
Нагадаємо, раніше в нацполіції повідомляли, що ворожі спецслужби пропонують українцям від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав. Також повідомлялося, що із понад 200 фактів підпалів автомобілів військових чверть скоїли неповнолітні.
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А треба по ст 113 ККУ, Диверсія. Знищення такого майна - від 15 до пожиттевого. З повною конфіскацією.
Дали б десятці уродів максималку - інші може б не робили цього.
А дарма, суддівська каста з прокурорськими, буде мусолити ці справи, як це робив і татаров під час Майдану, а потім, з беркутньою і убивцями Майданівців!! Де сьогодні, ці убивці та беркутня???
Привладні, у такий спосіб спонукають Українців до проведення Людського короткого Суду!!