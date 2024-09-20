Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора

Від початку 2024 року зафіксовано 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець.

"Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

Речниця зазначила, що куратори шукають виконавців через телеграм-канали. Спочатку замовники дають легке завдання, наприклад, розклеїти листівки, а потім переходять до замовлення підпалу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

"Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив – бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму", - додала Максимець.

Вона розповіла, що органи правопорядку оперативно реагують на такі випадки. Вже розпочато 196 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 169 паліям.

Максимець наголосила, що як під час обрання запобіжного заходу, так і безпосередньо під час слухання в суді прокурори дотримуються принципової позиції, вимагаючи найсуворішого покарання за вчинення таких злочинів.

Також дивіться: Затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, раніше в нацполіції повідомляли, що ворожі спецслужби пропонують українцям від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав. Також повідомлялося, що із понад 200 фактів підпалів автомобілів військових чверть скоїли неповнолітні.