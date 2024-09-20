УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12447 відвідувачів онлайн
Новини
1 439 22
авто (6005) підпал (633) Офіс Генпрокурора (3156)

Понад 260 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів зафіксовано від початку року, - Офіс Генпрокурора

Підпал автомобілів військовослужбовців

Від початку 2024 року зафіксовано 266 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів. Загалом пошкоджено близько 300 автівок у різних регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець.

"Є всі підстави стверджувати, що за замовленням підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів стоять ворожі спецслужби з метою розхитати внутрішню ситуацію в країні, особливо у прифронтових регіонах", - йдеться в повідомленні.

Речниця зазначила, що куратори шукають виконавців через телеграм-канали. Спочатку замовники дають легке завдання, наприклад, розклеїти листівки, а потім переходять до замовлення підпалу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

"Переважна більшість виконавців, близько 90%, мають корисливий мотив – бажання легкого заробітку. За такі злочини пропонують від 700 до 3 тис. доларів. Але не пам’ятаю випадку, щоб виконавець отримав запропоновану суму", - додала Максимець.

Вона розповіла, що органи правопорядку оперативно реагують на такі випадки. Вже розпочато 196 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру 169 паліям.

Максимець наголосила, що як під час обрання запобіжного заходу, так і безпосередньо під час слухання в суді прокурори дотримуються принципової позиції, вимагаючи найсуворішого покарання за вчинення таких злочинів.

Також дивіться: Затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Нагадаємо, раніше в нацполіції повідомляли, що ворожі спецслужби пропонують українцям від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, однак жоден із паліїв обіцяних коштів так і не отримав. Також повідомлялося, що із понад 200 фактів підпалів автомобілів військових чверть скоїли неповнолітні.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Якби ж хоч одного пристілили на місці та розповіли б, то кількість впала б в 10 разів, а прибили б 5-6 і тьотки рознесли б по вуглам, то й взагалі це явище зникло. Бо вже й сучки малолєтки почали цим займатись. А ще треба з батьків та родичив забирати гроші на нові тачки - тоді вони ВСІ будуть за своїми вилупками слідкувати.
показати весь коментар
20.09.2024 20:09
+7
Направляти на розмінування та підпали рашистськрї техніки.
показати весь коментар
20.09.2024 20:00
+7
Вже є відосік від ЗСУ - вловили двох підарів і вони поїхали на передок шось копати... Маю надію, що вже прикопані...
показати весь коментар
20.09.2024 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
266 до*бой*бів це 0.0001% зебілів.
показати весь коментар
20.09.2024 19:58 Відповісти
а в в кацапських свиноботах це скільки ?
показати весь коментар
20.09.2024 20:03 Відповісти
Малолєткам хочеться новий крутий смартік, щоб подружки завідовалі. А ******** папа с мамой бабло жалєют. Ну ништяк, рускій дядя заплатит.
показати весь коментар
20.09.2024 22:03 Відповісти
Направляти на розмінування та підпали рашистськрї техніки.
показати весь коментар
20.09.2024 20:00 Відповісти
Вже є відосік від ЗСУ - вловили двох підарів і вони поїхали на передок шось копати... Маю надію, що вже прикопані...
показати весь коментар
20.09.2024 20:19 Відповісти
Може наше доблесне ТЦК і поліція замість того, щоб відважно на машинах виловлювати тих, хто посмів в АТБ за покупками сходити, вночі вулицями почергує? У патрулях походить, засідку зробить? Хоча б раз на тиждень щось наближене до своїх функціональних обов'язків
показати весь коментар
20.09.2024 20:03 Відповісти
У цих неповнолітніх є батьки.
показати весь коментар
20.09.2024 20:05 Відповісти
По факту - це ляпас нашим т.зв "правоохоронцям" , які не можуть або не хочуть розібратися з цим явищем !
показати весь коментар
20.09.2024 20:06 Відповісти
Це ляпас всьому нашому народу який за стільки років війни так і ненабрався розуму і не хоче його набиратися і серед якого нажаль є стільки продажніх 3,14дарів
показати весь коментар
20.09.2024 20:53 Відповісти
Скоріше суддям. Вони дають замалі строки за ст 411ККУ - знищення військового майна, яка начебто тільки для військових. По ній від 5 до 8 років. Це полегшене звинувачення.

А треба по ст 113 ККУ, Диверсія. Знищення такого майна - від 15 до пожиттевого. З повною конфіскацією.

Дали б десятці уродів максималку - інші може б не робили цього.
показати весь коментар
20.09.2024 21:07 Відповісти
Давати можна скільки завгодно - саджати вже нікуди ... немає місць
показати весь коментар
20.09.2024 22:29 Відповісти
На уранові копальні - місця завались буде. Чи наметові містечка у зруйнованих населених пунктах - нехай завали розбирають, розміновують, викорчовують знищені ліси..
показати весь коментар
20.09.2024 23:25 Відповісти
Я тільки за ! От лише таких рішень , чомусь , не хочуть приймати ...
показати весь коментар
20.09.2024 23:28 Відповісти
Але ЖОДНОГО, згорівшого палія, так і не трапилося….
А дарма, суддівська каста з прокурорськими, буде мусолити ці справи, як це робив і татаров під час Майдану, а потім, з беркутньою і убивцями Майданівців!! Де сьогодні, ці убивці та беркутня???
Привладні, у такий спосіб спонукають Українців до проведення Людського короткого Суду!!
показати весь коментар
20.09.2024 20:09 Відповісти
Якби ж хоч одного пристілили на місці та розповіли б, то кількість впала б в 10 разів, а прибили б 5-6 і тьотки рознесли б по вуглам, то й взагалі це явище зникло. Бо вже й сучки малолєтки почали цим займатись. А ще треба з батьків та родичив забирати гроші на нові тачки - тоді вони ВСІ будуть за своїми вилупками слідкувати.
показати весь коментар
20.09.2024 20:09 Відповісти
Скоро сравняются с числом депутатов.
показати весь коментар
20.09.2024 20:16 Відповісти
Всех этих пойманных тварей жестко наказать, по законам военного времени, всё их имущество распродать, а на вырученные деньги купить новые автомобили для ВСУ..
показати весь коментар
20.09.2024 20:22 Відповісти
Должно быть 260 уродов со следами тяжелого насилия.
показати весь коментар
20.09.2024 20:48 Відповісти
В якійсь мірі це наслідки незаблокованого телеграм в Україні , мало хто задумується ☝🏼
показати весь коментар
20.09.2024 21:19 Відповісти
Заповедник падликов морозовых и зой в срякудемьянских! Под прикрытием лягавых. Народ должен получить в руки оружие, от государства. Или пора брать не спрашивая. 5 колона должна здохнуть, за две ночи, и даже пусть дорогой ценой. Но старинный вечный выбор ,,или мы или нас,, пока отменить невозможно.
показати весь коментар
20.09.2024 21:37 Відповісти
Бачив недавно бусик камуфльований з написом Не ТЦК.
показати весь коментар
20.09.2024 21:48 Відповісти
Вполювали на живця
показати весь коментар
21.09.2024 03:26 Відповісти
 
 