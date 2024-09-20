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авто (4068) поджог (1025) Офис Генпрокурора (2383)

Более 260 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров зафиксировано с начала года, - Офис Генпрокурора

Підпал автомобілів військовослужбовців

С начала 2024 года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец.

"Есть все основания утверждать, что за заказом поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров стоят вражеские спецслужбы с целью расшатать внутреннюю ситуацию в стране, особенно в прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь отметила, что кураторы ищут исполнителей через телеграмм-каналы. Сначала заказчики дают легкое задание, например, расклеить листовки, а затем переходят к заказу поджога.

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"Подавляющее большинство исполнителей, около 90%, имеют корыстный мотив - желание легкого заработка. За такие преступления предлагают от 700 до 3 тыс. долларов. Но не помню случая, чтобы исполнитель получил предложенную сумму", - добавила Максимец.

Она рассказала, что органы правопорядка оперативно реагируют на такие случаи. Уже начато 196 уголовных производств и сообщено о подозрении 169 поджигателям.

Максимец отметила, что как при избрании меры пресечения, так и непосредственно во время слушания в суде прокуроры придерживаются принципиальной позиции, требуя строгого наказания за совершение таких преступлений.

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Напомним, ранее в нацполиции сообщали, что вражеские спецслужбы предлагают украинцам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил. Также сообщалось, что из более 200 фактов поджогов автомобилей военных четверть совершили несовершеннолетние.
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Топ комментарии
+9
Якби ж хоч одного пристілили на місці та розповіли б, то кількість впала б в 10 разів, а прибили б 5-6 і тьотки рознесли б по вуглам, то й взагалі це явище зникло. Бо вже й сучки малолєтки почали цим займатись. А ще треба з батьків та родичив забирати гроші на нові тачки - тоді вони ВСІ будуть за своїми вилупками слідкувати.
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20.09.2024 20:09
+7
Направляти на розмінування та підпали рашистськрї техніки.
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20.09.2024 20:00
+7
Вже є відосік від ЗСУ - вловили двох підарів і вони поїхали на передок шось копати... Маю надію, що вже прикопані...
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20.09.2024 20:19
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266 до*бой*бів це 0.0001% зебілів.
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20.09.2024 19:58 Ответить
а в в кацапських свиноботах це скільки ?
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20.09.2024 20:03 Ответить
Малолєткам хочеться новий крутий смартік, щоб подружки завідовалі. А ******** папа с мамой бабло жалєют. Ну ништяк, рускій дядя заплатит.
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20.09.2024 22:03 Ответить
Направляти на розмінування та підпали рашистськрї техніки.
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20.09.2024 20:00 Ответить
Вже є відосік від ЗСУ - вловили двох підарів і вони поїхали на передок шось копати... Маю надію, що вже прикопані...
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20.09.2024 20:19 Ответить
Може наше доблесне ТЦК і поліція замість того, щоб відважно на машинах виловлювати тих, хто посмів в АТБ за покупками сходити, вночі вулицями почергує? У патрулях походить, засідку зробить? Хоча б раз на тиждень щось наближене до своїх функціональних обов'язків
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20.09.2024 20:03 Ответить
У цих неповнолітніх є батьки.
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20.09.2024 20:05 Ответить
По факту - це ляпас нашим т.зв "правоохоронцям" , які не можуть або не хочуть розібратися з цим явищем !
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20.09.2024 20:06 Ответить
Це ляпас всьому нашому народу який за стільки років війни так і ненабрався розуму і не хоче його набиратися і серед якого нажаль є стільки продажніх 3,14дарів
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20.09.2024 20:53 Ответить
Скоріше суддям. Вони дають замалі строки за ст 411ККУ - знищення військового майна, яка начебто тільки для військових. По ній від 5 до 8 років. Це полегшене звинувачення.

А треба по ст 113 ККУ, Диверсія. Знищення такого майна - від 15 до пожиттевого. З повною конфіскацією.

Дали б десятці уродів максималку - інші може б не робили цього.
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20.09.2024 21:07 Ответить
Давати можна скільки завгодно - саджати вже нікуди ... немає місць
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20.09.2024 22:29 Ответить
На уранові копальні - місця завались буде. Чи наметові містечка у зруйнованих населених пунктах - нехай завали розбирають, розміновують, викорчовують знищені ліси..
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20.09.2024 23:25 Ответить
Я тільки за ! От лише таких рішень , чомусь , не хочуть приймати ...
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20.09.2024 23:28 Ответить
Але ЖОДНОГО, згорівшого палія, так і не трапилося….
А дарма, суддівська каста з прокурорськими, буде мусолити ці справи, як це робив і татаров під час Майдану, а потім, з беркутньою і убивцями Майданівців!! Де сьогодні, ці убивці та беркутня???
Привладні, у такий спосіб спонукають Українців до проведення Людського короткого Суду!!
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20.09.2024 20:09 Ответить
Якби ж хоч одного пристілили на місці та розповіли б, то кількість впала б в 10 разів, а прибили б 5-6 і тьотки рознесли б по вуглам, то й взагалі це явище зникло. Бо вже й сучки малолєтки почали цим займатись. А ще треба з батьків та родичив забирати гроші на нові тачки - тоді вони ВСІ будуть за своїми вилупками слідкувати.
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20.09.2024 20:09 Ответить
Скоро сравняются с числом депутатов.
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20.09.2024 20:16 Ответить
Всех этих пойманных тварей жестко наказать, по законам военного времени, всё их имущество распродать, а на вырученные деньги купить новые автомобили для ВСУ..
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20.09.2024 20:22 Ответить
Должно быть 260 уродов со следами тяжелого насилия.
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20.09.2024 20:48 Ответить
В якійсь мірі це наслідки незаблокованого телеграм в Україні , мало хто задумується ☝🏼
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20.09.2024 21:19 Ответить
Заповедник падликов морозовых и зой в срякудемьянских! Под прикрытием лягавых. Народ должен получить в руки оружие, от государства. Или пора брать не спрашивая. 5 колона должна здохнуть, за две ночи, и даже пусть дорогой ценой. Но старинный вечный выбор ,,или мы или нас,, пока отменить невозможно.
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20.09.2024 21:37 Ответить
Бачив недавно бусик камуфльований з написом Не ТЦК.
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20.09.2024 21:48 Ответить
Вполювали на живця
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21.09.2024 03:26 Ответить
 
 