Более 260 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров зафиксировано с начала года, - Офис Генпрокурора

С начала 2024 года зафиксировано 266 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров. Всего повреждено около 300 автомобилей в разных регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец.

"Есть все основания утверждать, что за заказом поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров стоят вражеские спецслужбы с целью расшатать внутреннюю ситуацию в стране, особенно в прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь отметила, что кураторы ищут исполнителей через телеграмм-каналы. Сначала заказчики дают легкое задание, например, расклеить листовки, а затем переходят к заказу поджога.

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"Подавляющее большинство исполнителей, около 90%, имеют корыстный мотив - желание легкого заработка. За такие преступления предлагают от 700 до 3 тыс. долларов. Но не помню случая, чтобы исполнитель получил предложенную сумму", - добавила Максимец.

Она рассказала, что органы правопорядка оперативно реагируют на такие случаи. Уже начато 196 уголовных производств и сообщено о подозрении 169 поджигателям.

Максимец отметила, что как при избрании меры пресечения, так и непосредственно во время слушания в суде прокуроры придерживаются принципиальной позиции, требуя строгого наказания за совершение таких преступлений.

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Напомним, ранее в нацполиции сообщали, что вражеские спецслужбы предлагают украинцам от 600 до нескольких тысяч долларов за поджог автомобилей военных, однако ни один из поджигателей обещанных средств так и не получил. Также сообщалось, что из более 200 фактов поджогов автомобилей военных четверть совершили несовершеннолетние.