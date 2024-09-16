Задержаны два 16-летних подростка, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве и в Донецкой области еще двух приспешников РФ, которые жгли военные авто Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Охотились" на внедорожники ВСУ

Как отмечается, злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.

Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.

Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорания на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок".

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Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.







Поджигатель в Киеве

Так, в Киеве задержан 16-летний фигурант, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестового" задания молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из боевых бригад ВСУ, воюющей на восточном фронте.

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Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

Поджигатель в Донецкой области

В Донецкой области задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны.

Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

Подозрения поджигателям

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.

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Ранее в Нацполиции отмечали, что спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.