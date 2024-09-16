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Задержаны два 16-летних подростка, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Киеве и в Донецкой области еще двух приспешников РФ, которые жгли военные авто Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Охотились" на внедорожники ВСУ

Как отмечается, злоумышленники "охотились" на внедорожники ВСУ, оборудованные под выполнение боевых задач на передовой.

Сначала фигуранты находили потенциальные цели и согласовывали их со своими российскими кураторами.

Затем прибывали на места парковки военных авто и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Для "отчета" перед оккупантами фигуранты снимали возгорания на камеры своих телефонов, надеясь на "легкий заработок".

Также смотрите: Сожгли 5 автомобилей ВСУ в трех районах Киева: задержаны пять приспешников спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Впрочем, ни один из поджигателей не дождался обещанных денег от рашистов.

палії автівок військових
палії автівок військових
палії автівок військових

Поджигатель в Киеве

Так, в Киеве задержан 16-летний фигурант, приехавший из Черкасской области, чтобы осуществить серию поджогов военных авто в столице.

Для "тестового" задания молодой человек должен был сжечь внедорожник, который волонтеры приобрели для одной из боевых бригад ВСУ, воюющей на восточном фронте.

Читайте также: Зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние, - Нацполиция

Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника "по горячим следам".

Поджигатель в Донецкой области

В Донецкой области задержали жителя Краматорска, который также хотел "заработать" на поджогах авто Сил обороны.

Сразу после первой попытки уничтожить внедорожник украинского воина, Служба безопасности задержала молодого человека и изъяла у него средства поджога.

Подозрения поджигателям

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Несмотря на юный возраст, задержанным грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны четыре поджигателя военных авто в Одесской области. Среди них – трое несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ранее в Нацполиции отмечали, что спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.

Автор: 

авто (4214) поджог (1077) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+17
Ось це наслідок бездарної політики "какая разница" саме влада нічого не робила що б підвищити національно патріотичне виховання молоді і не тільки ,ще безкарність ,вседозволеність для одних і корупція на всіх рівнях ,саме тому з'являєтся таке бидло яке за велінням ворога скоює злочини,та із так званими телеграм каналами пора розібратись спец. службам .
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16.09.2024 16:27
+14
і ще треба конфісковувати майно всіх ближчих родичів зрадників
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16.09.2024 16:33
+10
Треба саджати їх в колонію, а батьків на передову окопи рити.
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16.09.2024 16:19
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба саджати їх в колонію, а батьків на передову окопи рити.
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16.09.2024 16:19 Ответить
і ще треба конфісковувати майно всіх ближчих родичів зрадників
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16.09.2024 16:33 Ответить
Щоб, суки, мешкали на вулиці. І їли з смітєвих баків.
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16.09.2024 17:40 Ответить
"пацани к успєху шлі. нє фартануло" (С)
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16.09.2024 16:21 Ответить
маладагвардєйци
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16.09.2024 16:22 Ответить
Відрубати руки ,по саму шию.
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16.09.2024 16:23 Ответить
Ось це наслідок бездарної політики "какая разница" саме влада нічого не робила що б підвищити національно патріотичне виховання молоді і не тільки ,ще безкарність ,вседозволеність для одних і корупція на всіх рівнях ,саме тому з'являєтся таке бидло яке за велінням ворога скоює злочини,та із так званими телеграм каналами пора розібратись спец. службам .
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16.09.2024 16:27 Ответить
Так і знав. Знову блюрять їх мармизи і не публікують особисті. Може все це фейк? Щоб удавати діяльність?
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16.09.2024 16:28 Ответить
Ця хвороба лікується розголосом. Треба, щоб Золкін взяв у них інтерв'ю і на прайм тайм по всіх каналах. Але без тиску, бо вони ж діти ще. Соромити можна. Золкін достатньо політкоректний в цих справах. Запросити до студії вбитих горем матерів, вдов і сиріт. Страшні руйнування українських міст. Звірячість тих, хто їх наймав. А потім відпустити. Українська пропаганда безнадійно програє росіянам
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16.09.2024 16:56 Ответить
фейк це твоя тімашонка, а морди замилюють, щоб всякі гондураси типа тебе і різні борцуни за права, не вищали про права людей. типа не винен поки вина не доведена.
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17.09.2024 22:26 Ответить
На дрібні шматочки потрібно рвати цих зрадників , якого би віку
вони не були 🤬
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16.09.2024 16:29 Ответить
Оголосіть сафарі на цих зрадників, бо ворогів треба вбивати. Оголоіть премію за кожну голову зрадника!
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16.09.2024 16:32 Ответить
Сиди вже, сафаря срана. За підбурювання до вбивства ч. 4 ст. 27 КК
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16.09.2024 16:40 Ответить
Натомість оголошено комендантську годину, щоб таким виродкам не заважали випадкові свідки.
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16.09.2024 16:40 Ответить
Які випадкові свідки? Автівка має стояти там, де є відіоспостереження. І бажано на охороняємій парковці. А комендантська година має бути.
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16.09.2024 17:00 Ответить
Та-а-ак... Щось ви забагато про це знаєте...
Прайдьомтє в кабінєт!
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16.09.2024 17:07 Ответить
Зараз йде війна і будь які диверсії можливі. Ви цього не знаєте?
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16.09.2024 18:16 Ответить
Якраз під час коменд. години диверсанти переважно й працюють. Ви цього не знаєте?
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16.09.2024 18:53 Ответить
Публічно відшмагати, а потім направити на розмінування небезпечних територій під наглядом охорони.
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16.09.2024 17:25 Ответить
ви особисто вже готові записуватись в загони тих хто буде шмагати та охороняти їх на небезпечних територіях?
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16.09.2024 17:30 Ответить
ЦЕ ВСЕ НАСЛІДКИ ПРОРАШИСТЬСКІЙ ПОЛІТИКИ ЗЕЗОАДНИКА.
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16.09.2024 19:58 Ответить
Люди добрi хiба в них нема горючого майна? Скiльки всi повиннi це терпiти... Чи не могли б вiйсковi натерти iм пьяту точку, хай гасить по асфальту...
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16.09.2024 20:01 Ответить
Всі статті зводяться до вербування та виховання.
Вони життя не бачили. Це здобутки нашого суспільства. І полювання чи заперечення не вирішує питання.
Діти давно самі по собі, бо виховання це треба мати час. Який забирає дешево оплачувані заробітки.
Всі хто хоче лінчувати - ви лицемірні повнодупі телепні.
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17.09.2024 01:24 Ответить
 
 