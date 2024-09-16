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Затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві та на Донеччині ще двох поплічників РФ, які палили військові авто Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Полювали" на позашляховики ЗСУ

Як зазначається, зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток".

Читайте: На Закарпатті невідомі підпалили автомобіль Червоного Хреста. ФОТО

Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів.

палії автівок військових
палії автівок військових
палії автівок військових

Палій у Києві

Так, у Києві затримано 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

Також читайте: Затримано чотирьох паліїв військових авто на Одещині. Серед них - троє неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "по гарячих слідах".

Палій на Донеччині

На Донеччині затримали мешканця Краматорська, який також хотів "заробити" на підпалах авто Сил оборони.

Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Підозри паліям

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спалили 5 автівок ЗСУ у трьох районах Києва: Затримано п’ятьох поплічників спецслужб РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Раніше у Нацполіції зазначали, що спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує.

За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.

Автор: 

авто (6188) підпал (679) СБУ (12854)


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Топ коментарі
+17
Ось це наслідок бездарної політики "какая разница" саме влада нічого не робила що б підвищити національно патріотичне виховання молоді і не тільки ,ще безкарність ,вседозволеність для одних і корупція на всіх рівнях ,саме тому з'являєтся таке бидло яке за велінням ворога скоює злочини,та із так званими телеграм каналами пора розібратись спец. службам .
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16.09.2024 16:27
+14
і ще треба конфісковувати майно всіх ближчих родичів зрадників
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16.09.2024 16:33
+10
Треба саджати їх в колонію, а батьків на передову окопи рити.
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16.09.2024 16:19
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Треба саджати їх в колонію, а батьків на передову окопи рити.
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16.09.2024 16:19 Відповісти
і ще треба конфісковувати майно всіх ближчих родичів зрадників
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16.09.2024 16:33 Відповісти
Щоб, суки, мешкали на вулиці. І їли з смітєвих баків.
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16.09.2024 17:40 Відповісти
"пацани к успєху шлі. нє фартануло" (С)
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16.09.2024 16:21 Відповісти
маладагвардєйци
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16.09.2024 16:22 Відповісти
Відрубати руки ,по саму шию.
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16.09.2024 16:23 Відповісти
Ось це наслідок бездарної політики "какая разница" саме влада нічого не робила що б підвищити національно патріотичне виховання молоді і не тільки ,ще безкарність ,вседозволеність для одних і корупція на всіх рівнях ,саме тому з'являєтся таке бидло яке за велінням ворога скоює злочини,та із так званими телеграм каналами пора розібратись спец. службам .
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16.09.2024 16:27 Відповісти
Так і знав. Знову блюрять їх мармизи і не публікують особисті. Може все це фейк? Щоб удавати діяльність?
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16.09.2024 16:28 Відповісти
Ця хвороба лікується розголосом. Треба, щоб Золкін взяв у них інтерв'ю і на прайм тайм по всіх каналах. Але без тиску, бо вони ж діти ще. Соромити можна. Золкін достатньо політкоректний в цих справах. Запросити до студії вбитих горем матерів, вдов і сиріт. Страшні руйнування українських міст. Звірячість тих, хто їх наймав. А потім відпустити. Українська пропаганда безнадійно програє росіянам
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16.09.2024 16:56 Відповісти
фейк це твоя тімашонка, а морди замилюють, щоб всякі гондураси типа тебе і різні борцуни за права, не вищали про права людей. типа не винен поки вина не доведена.
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17.09.2024 22:26 Відповісти
На дрібні шматочки потрібно рвати цих зрадників , якого би віку
вони не були 🤬
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16.09.2024 16:29 Відповісти
Оголосіть сафарі на цих зрадників, бо ворогів треба вбивати. Оголоіть премію за кожну голову зрадника!
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16.09.2024 16:32 Відповісти
Сиди вже, сафаря срана. За підбурювання до вбивства ч. 4 ст. 27 КК
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16.09.2024 16:40 Відповісти
Натомість оголошено комендантську годину, щоб таким виродкам не заважали випадкові свідки.
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16.09.2024 16:40 Відповісти
Які випадкові свідки? Автівка має стояти там, де є відіоспостереження. І бажано на охороняємій парковці. А комендантська година має бути.
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16.09.2024 17:00 Відповісти
Та-а-ак... Щось ви забагато про це знаєте...
Прайдьомтє в кабінєт!
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16.09.2024 17:07 Відповісти
Зараз йде війна і будь які диверсії можливі. Ви цього не знаєте?
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16.09.2024 18:16 Відповісти
Якраз під час коменд. години диверсанти переважно й працюють. Ви цього не знаєте?
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16.09.2024 18:53 Відповісти
Публічно відшмагати, а потім направити на розмінування небезпечних територій під наглядом охорони.
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16.09.2024 17:25 Відповісти
ви особисто вже готові записуватись в загони тих хто буде шмагати та охороняти їх на небезпечних територіях?
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16.09.2024 17:30 Відповісти
ЦЕ ВСЕ НАСЛІДКИ ПРОРАШИСТЬСКІЙ ПОЛІТИКИ ЗЕЗОАДНИКА.
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16.09.2024 19:58 Відповісти
Люди добрi хiба в них нема горючого майна? Скiльки всi повиннi це терпiти... Чи не могли б вiйсковi натерти iм пьяту точку, хай гасить по асфальту...
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16.09.2024 20:01 Відповісти
Всі статті зводяться до вербування та виховання.
Вони життя не бачили. Це здобутки нашого суспільства. І полювання чи заперечення не вирішує питання.
Діти давно самі по собі, бо виховання це треба мати час. Який забирає дешево оплачувані заробітки.
Всі хто хоче лінчувати - ви лицемірні повнодупі телепні.
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17.09.2024 01:24 Відповісти
 
 