Затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Києві та на Донеччині ще двох поплічників РФ, які палили військові авто Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Полювали" на позашляховики ЗСУ

Як зазначається, зловмисники "полювали" на позашляховики ЗСУ, обладнані під виконання бойових завдань на передовій.

Спочатку фігуранти знаходили потенційні цілі та погоджували їх зі своїми російськими кураторами.

Потім прибували на місця паркування військових авто та підпалювали їх за допомогою бензину та легкозаймистих сумішей.

Для "звіту" перед окупантами фігуранти знімали загоряння на камери своїх телефонів, сподіваючись на "легкий заробіток".

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Утім, жоден з підпалювачів не дочекався обіцяних грошей від рашистів.







Палій у Києві

Так, у Києві затримано 16-річного фігуранта, який приїхав з Черкащини, щоб здійснити серію підпалів військових авто у столиці.

Для "тестового" завдання молодик мав спалити позашляховик, який волонтери придбали для однієї з бойових бригад ЗСУ, що воює на східному фронті.

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Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника "по гарячих слідах".

Палій на Донеччині

На Донеччині затримали мешканця Краматорська, який також хотів "заробити" на підпалах авто Сил оборони.

Одразу після першої спроби знищити позашляховик українського воїна, Служба безпеки затримала молодика і вилучила у нього засоби підпалу.

Підозри паліям

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Незважаючи на юний вік, затриманим загрожує до 8 років тюрми.

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Раніше у Нацполіції зазначали, що спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує.

За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.