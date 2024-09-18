Задержаны несовершеннолетние девушки из Полтавщины, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль, - Нацполиция. ФОТО
Полиция Полтавщины установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, причастных к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как сообщил начальник Полтавской областной полиции Евгений Рогачев, несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого "куратора", который обещал им вознаграждение.
Хотели заработать "легкие" деньги
"Оперативники полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать "легкие" деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от юноши, с которым познакомилась через мессенджер", - рассказал глава полиции области.
Как отмечается, для раскрытия этого преступления привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и криминального анализа Главного управления полиции Полтавщины в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро обработали большой объем информации и установили личности поджигательниц.
Что грозит поджигательницам?
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейское авто. Также были задержаны двое 16-летних подростков, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске.
Ранее в Нацполиции отмечали, что спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает.
По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.
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АЛЕ! Про освітньо-виховний процес у школах варто замислитись! МОН що робить? Літератури не треба, історії України не треба - це з якою метою? Щоб школа випускала одебілених.
Як завжди використали...
Просто гомоніли на лавці...
Підійшли двоє...
Дали трохи гроші...
Сказали, що треба робити...
А ті захотіли... мерзавці...
Таких ботів можна тільки перевірками виявити
Де молодіжна політика, патріотичне виховання, де міністри, 5-7 менеджирів, що працюють на державу?
Немає ніфіга і ніде, чогось адекватного у виконані найЗеленішого, який всіх призначає і веде "потттужну" роботу.
8-го апреля было полное солнечное затмение. Это явление спровоцировало зверства ТЦК. В ответ на это (мобилизацию папиков) мокрощелки начали жечь бусики. В итоге расширится ареал распространения кузнечиков.
Все со всем связано
Просіть в кацапів 7000$ авансу, ідіоти!
Тоді можна і машину спалити, і іншу придбати на ЗСУ, і собі 1000 залишити.
усі легкодоступні хвойди-дурепи бажають бути схожими на "успішну"-безпринципну депутану Безуглу - улюбленицю недалекого бариги Зєлєнскага-Підєрмачнага..
так як вони повернуться додому матьорими зечками в 24 роки 😡
Зєля продовжує брехати і гадити. Вибори