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Задержаны несовершеннолетние девушки из Полтавщины, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Полтавщины установила личности двух девушек в возрасте 15 и 16 лет, причастных к поджогу автомобиля, приобретенного волонтерами для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как сообщил начальник Полтавской областной полиции Евгений Рогачев, несовершеннолетние действовали по указаниям так называемого "куратора", который обещал им вознаграждение.

Хотели заработать "легкие" деньги

"Оперативники полиции выяснили, что одна из девушек получила предложение заработать "легкие" деньги за поджог автомобилей военных или скорой помощи, или полиции от юноши, с которым познакомилась через мессенджер", - рассказал глава полиции области.

Также смотрите: В Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейский автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

Палійки авто військових
Палійки авто військовихПалійки авто військових

Как отмечается, для раскрытия этого преступления привлекли команду оперативников Управления уголовного розыска и криминального анализа Главного управления полиции Полтавщины в сотрудничестве с коллегами из Кременчуга. Правоохранители быстро обработали большой объем информации и установили личности поджигательниц.

Что грозит поджигательницам?

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в условиях особого периода. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Смотрите также: Задержаны два 16-летних подростка, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске, - СБУ. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейское авто. Также были задержаны двое 16-летних подростков, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске.

Ранее в Нацполиции отмечали, что спецслужбы РФ предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но никто их не получает.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.

Автор: 

авто (4205) поджог (1072) Нацполиция (16477) Полтавская область (1161)


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Топ комментарии
+48
З цим потрібно щось робити, а оскільки зебілам це по чліну, потрібно провадити альтернативні методи: - розголошення ПІБ; -демонстративне побиття, якщо потрібно то й батьків... Це не підлітки, а вороги.
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18.09.2024 13:46
+41
Папа мама вся рідня повинна залишитись без майна а цих дуреп подаруйте кадирівцям щоб не знущались з тварин
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18.09.2024 13:47
+34
твари !!!
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18.09.2024 13:40
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Правила форума Совет форумчан
твари !!!
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18.09.2024 13:40 Ответить
А дівчатам воно *****? - замісь швидких грошеи заробили швидких ********
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18.09.2024 13:42 Ответить
Неповнолітні за цією статтею вже можуть присісти.
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18.09.2024 13:45 Ответить
Вони може і не будуть "сидіть", а батьки - відшкодовувать збитки повинні!
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18.09.2024 14:05 Ответить
Батьки мають відшкодувати в подвійному розмірі - за моральну шкоду суспільству.
АЛЕ! Про освітньо-виховний процес у школах варто замислитись! МОН що робить? Літератури не треба, історії України не треба - це з якою метою? Щоб школа випускала одебілених.
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23.09.2024 15:06 Ответить
З цим потрібно щось робити, а оскільки зебілам це по чліну, потрібно провадити альтернативні методи: - розголошення ПІБ; -демонстративне побиття, якщо потрібно то й батьків... Це не підлітки, а вороги.
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18.09.2024 13:46 Ответить
Так з цим і роблять. Да, і ще побиття всіх друзів і знайомих
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18.09.2024 13:57 Ответить
як мінімум це повинна кваліфікуватися як диверсія та зрада України, і за законом військового часу цих малолітніх прокацаплених повій на "гіляку" з показом по усіх каналах тв, батьки, бабусі, дідусі, інші найближчі родичі мають відшкодувати завдані збитки у 10 кратному розмірі і потім з 2 чемоданами по 10 кг., депортовані на паРашу !!!
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18.09.2024 14:23 Ответить
Який "закон військового часу" ? Яка "зрада" ? На кого авто зареєстроване? Які "побиття"? Діду, СРСР давно розвалився. Є Кримінальний Кодекс України і він дає чіткі визначення таким діям
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18.09.2024 15:22 Ответить
кк зараз до одного місця, https://youtu.be/LWLDchefRPo?t=69 зі запроданцями та колоборантами треба тільки так як поступали наші діди Герої з ОУН УПА !!!
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18.09.2024 15:28 Ответить
Добре, добре
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18.09.2024 15:29 Ответить
Это слишком жестоко, мне кажется. Чемоданы можно разрешить по 15 кг
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18.09.2024 15:39 Ответить
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18.09.2024 15:58 Ответить
а без чемоданов слабо?
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19.09.2024 20:04 Ответить
А сусідів в радіусі 2 км? Вони бачили хто росте біля них.
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18.09.2024 14:52 Ответить
І всіх друзів в Фізбуці
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18.09.2024 15:20 Ответить
Драно все придумано, що робить: Зою Космодемьянскую, на центральной площади, с показом по телевидению и обязательным просмотром во всех школах и пту, или как оно теперь называется.
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18.09.2024 15:38 Ответить
Папа мама вся рідня повинна залишитись без майна а цих дуреп подаруйте кадирівцям щоб не знущались з тварин
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18.09.2024 13:47 Ответить
Боюсь, що дівчат...
Як завжди використали...

Просто гомоніли на лавці...

Підійшли двоє...

Дали трохи гроші...

Сказали, що треба робити...

А ті захотіли... мерзавці...
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18.09.2024 13:47 Ответить
проституток саме так і використовують - підійшли, дали грошей...
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18.09.2024 14:14 Ответить
Дивна поведінка для неповнолітніх дівчат. Завдання рівня диверсантів, це ж ще треба зуміти спалити ту машину. Хоча, якщо мозок відсутній, то могли і вляпатися.
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18.09.2024 13:48 Ответить
В освітніх закладах всіх рівнів України "Птенцы гнезда Д Табачника"( путінського cocksucker,) із міністерства освіти розіслали маляву по освітніх закладах "Освітні заклади поза політикою", що призвело до такої ситуації. Виховання приколістів, пофігістів, сепаратистів і дебілів. Директор київського!!!!! коледжу на початку повномаштабного вторгнення зливала підорашникам позиції ЗСУ в Києві. Спіймана на місці злочину співробітниками СБУ була за вказівкою ОП відпущена під домашній арешт і через пару днів перебралась в мокшанські ібеня. ПС. Які ще потрібні докази про злочинні дії ФСБшних підорків в ОП термосагідранта янелохамне42годіка?
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19.09.2024 10:18 Ответить
Яке ти *******…
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18.09.2024 13:56 Ответить
Ти такий самий ********* як і ці шльондри неповнолітні.
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18.09.2024 14:03 Ответить
Бодя,а ти часом не цапориле створіння!А шльондри уже бачивші всякі розміри і куди хоч,їх треба разом з батьками відправляти на довічне.
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18.09.2024 14:05 Ответить
Мстити кадирівцяв , у них вийде ефективніше .
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18.09.2024 14:08 Ответить
Богдан, хто путін? Та чий Крим?
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18.09.2024 14:25 Ответить
Богдан не відповість. Значить з боліт.
Таких ботів можна тільки перевірками виявити
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18.09.2024 14:32 Ответить
Ти не бот, ти кацапський х*єсос. Запам'ятай, час розплати прийде
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18.09.2024 15:09 Ответить
Як казав зеВовік: "Я не магу мисліть стратєгіческі."
Де молодіжна політика, патріотичне виховання, де міністри, 5-7 менеджирів, що працюють на державу?
Немає ніфіга і ніде, чогось адекватного у виконані найЗеленішого, який всіх призначає і веде "потттужну" роботу.
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18.09.2024 13:59 Ответить
молодіжна політика якраз дуже файно проводиться, діточки до 25 рочків то головний електорат зелених гнид.
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18.09.2024 14:03 Ответить
Як на мене, ноги в першу чергу ростуть з розуміння " какая разніца какая мова, какая разніца, что слушать, шо смотреть". Розуміння життєвих цінностей підлітки отримують в інтернеті , В вуличних і дворових напівкримінальних тусовках, а якщо до цього ще добавити вплив " сімейних цінностей", то і маємо те що маємо
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18.09.2024 14:02 Ответить
У цих двох ноги з ***** ростуть.
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18.09.2024 14:07 Ответить
Хотілося б з вами не погодитися , але в переважній більшості опублікованих випадків скоріше всього так і є
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18.09.2024 14:17 Ответить
Глубже копать нужно. Ищите первопричины.
8-го апреля было полное солнечное затмение. Это явление спровоцировало зверства ТЦК. В ответ на это (мобилизацию папиков) мокрощелки начали жечь бусики. В итоге расширится ареал распространения кузнечиков.
Все со всем связано
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18.09.2024 14:43 Ответить
Забыл таблетки выпить, Сирожа?
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19.09.2024 10:40 Ответить
дві дурні, тупі курки..., це недостатня освіта, зниження здатності мислити та аналізувати..., русня правильно розраховує на підлітків, це майже стовідсоткове попадання...
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18.09.2024 14:12 Ответить
наркоманки на ширку
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18.09.2024 14:16 Ответить
Ноу, ноу. Главный полициянт сказал. Кацапы денег никому не платят
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18.09.2024 14:44 Ответить
Ось результати "реформ" чМОНь з їх нушами та срушами, коли в школах анархія, дитиноцентризм та вседозволеність. Лише права, але жодних обов'язків, вчителі і пікнути не можуть- винні завжди. Лісовий- це не твій провал?
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18.09.2024 14:16 Ответить
Краще б своїм вареником приторговували на онліфансі)))
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18.09.2024 14:18 Ответить
Невже 8 років коштує 1000$ ?
Просіть в кацапів 7000$ авансу, ідіоти!
Тоді можна і машину спалити, і іншу придбати на ЗСУ, і собі 1000 залишити.
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18.09.2024 14:24 Ответить
все кто палил авто никто не получил деньги
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18.09.2024 14:29 Ответить
тому що нарколиги і дебіли
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18.09.2024 14:30 Ответить
Безкоштовні поради для зрадників краіни тут зайві 🙁
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18.09.2024 14:54 Ответить
То е херня. Призвісько, фото, адреса, хто батьки, котрі виховали ото лайно, вчителя, друзі. Все інше то е пустяки.
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18.09.2024 14:32 Ответить
Сбушніки самі палять автівки, а потім роблять фотки, що не ведуть до результату
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18.09.2024 14:59 Ответить
Не удивлюсь, если вы - уже на учете в СБУ.
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19.09.2024 20:09 Ответить
Запіномонтажити сцикух щоб не розмножалися.
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18.09.2024 14:35 Ответить
Як би хотіли - вже давно зупинили б цю фігню ... спецслужби вміють діяти на випередження - коли захочуть
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18.09.2024 14:41 Ответить
"свинарки і пастух"...
усі легкодоступні хвойди-дурепи бажають бути схожими на "успішну"-безпринципну депутану Безуглу - улюбленицю недалекого бариги Зєлєнскага-Підєрмачнага..
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18.09.2024 14:48 Ответить
в спам за флуд
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18.09.2024 15:15 Ответить
...розберися спочатку з термінами чи з головою.. хоча, якщо на зряплаті, то нема ніякого сенсу - як і в покріпаченому зебілами кабміні-раді-опі імені Зєлєнскага-Підєрмачного..
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18.09.2024 15:49 Ответить
заділи трипла іхто закоханого у Безглузду геть...
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19.09.2024 13:35 Ответить
телеграм - безмознлі- москвороті
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18.09.2024 14:50 Ответить
Цих шльондр потрібно відправити в зону на пожиттєве ,
так як вони повернуться додому матьорими зечками в 24 роки 😡
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18.09.2024 14:52 Ответить
Всех этих тварей в тюрьму, на каторгу..
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18.09.2024 14:53 Ответить
Не вірю. Блюрять і шифрують цих "дівчат". СБУ заробляє собі авторитет. А бажаючих палити українські військові автівки не зменьшується.

Зєля продовжує брехати і гадити. Вибори
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18.09.2024 14:57 Ответить
Не буде ніяких виборів ... заспокойтеся вже !
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18.09.2024 15:17 Ответить
Коли вже припинется цей бардак ,таке враження що влада сама спровокувала цей хаос ,чи клепки не хватає заблокувати анонімні телеграм канали і коли буде публічний суд над цими злочинцями ?
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18.09.2024 15:14 Ответить
Вже й дівки палять автомобілі. Се прогрес!
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18.09.2024 15:15 Ответить
'До восьми'?! Это шутка такая? Космодемьянская им должна быть, а не 'до 8'.
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18.09.2024 15:32 Ответить
Поки одні жирують на державних посадах, інші бідні як церковні миші... Злочинцями, громадян робить суспільство.
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18.09.2024 16:07 Ответить
туж саму суміш на волосся і підпалити
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18.09.2024 17:13 Ответить
брєжнєв --- ну ти садист
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20.09.2024 07:51 Ответить
На зоні цих неповнолітніх миттю зроблять повнолітніми...
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18.09.2024 18:58 Ответить
а можна на автівки одразу ставити турель зі ШІ, щоб він фіксував спробу підпалу і відкривав вогонь на ураження ?
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19.09.2024 14:28 Ответить
Батьки несуть повну відповідальність за будь яку шкоду яку спричинили їх неповнолітні діти чужому майну. Пофіг що вони там скажуть про те як патріотично "виховували" свої дітей. Такі діти виростають в латентноантиукраїнських родинах. Якщо подумати то батьки мають сидіти як і їх діти-злочинці.
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20.09.2024 22:50 Ответить
 
 