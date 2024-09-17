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В Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейский автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Раздельная 19-летний и 17-летний жители Одесской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину правоохранителей, припаркованную на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Ребятам грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Детали поджога

Происшествие произошло этой ночью в городе Раздельная. Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину правоохранителей, припаркованную на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Люди не пострадали.

Смотрите также: Задержаны четыре поджигателя военных авто в Одесской области. Среди них – трое несовершеннолетних, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто

Смотрите также: Задержаны три диверсанта, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Буковине, - СБУ. ФОТО

Как завербовали поджигателей авто

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через час полицейские установили поджигателей, которыми оказались двое односельчан из Раздельнянской громады. Выяснено, что через один из мессенджеров с 19-летним парнем связался неизвестный "куратор", и предложил ему за вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Такие видео потом в российских медиа выдаются как действия якобы подполья, и призваны дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция. Юноша нигде не учится и не работает, поэтому на предложение сразу согласился и подыскал себе среди знакомых 17-летнего сообщника.

Они приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку возле парковки и автомобиля, а ночью совершили поджог, который сняли на видео как доказательство выполненной по заказу работы. "Видеоотчет" злоумышленники отправили так называемому куратору, от которого ожидали деньги. Впрочем, вознаграждения они так и не получили. Вместо этого их задержали полицейские.

С места происшествия и у молодых людей полицейские изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.

Правонарушителей задержали в процессуальном порядке. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто

Отмечается, что за поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, ребятам теперь грозит до 10 лет заключения. Следствие продолжается.

"Призываем молодежь к взвешенным поступкам. Помните, что вместо обещанного вознаграждения за преступление вы можете оказаться в тюрьме и испортить себе жизнь", - обратились в Нацполиции к гражданам Украины.

Смотрите также: Ночью сожгли автомобиль главы патронатной службы 93 ОМБр Карнауховой в Днепре. ВИДЕО

Автор: 

Одесская область (3574) поджог (1072) Нацполиция (16471)


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Топ комментарии
+12
Інформую подібних дебілів, шо ЗСУ почали Голодні ігри.
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
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17.09.2024 18:34
+9
Прикопувати?
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
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17.09.2024 18:22
+5
почали з метою заробити кацапських грошиків і продовжують на замовлення фсб
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17.09.2024 19:00
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А ЛЮДИ місцеві, вроді бачили, що і вони, недолуго, себе підпалили, отією, легкозаймистою…
З них толку, для України, уже не буде, бо ЗКАЦАПЛЕНИХ агентів, просто прикопують за цвинтарем, споконвіку в Україні, як чумних..
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17.09.2024 18:13 Ответить
Прикопувати?
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
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17.09.2024 18:22 Ответить
Нехай їх батьки сплатять в тройному розмірі , чи конфіскують їх майном
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17.09.2024 19:07 Ответить
Во дебіли...
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17.09.2024 18:31 Ответить
Інформую подібних дебілів, шо ЗСУ почали Голодні ігри.
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
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17.09.2024 18:34 Ответить
ну ну... А крадунів які вкрали гроші а ті окопи не вирили через шо загинуло багато воїнів немає бажання впіймати і відвезти на донбас???
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17.09.2024 19:19 Ответить
То не до організаторів Голодних ігор для дебілів від ЗСУ, то до СБУ ДБР, ББЕП тощо.
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17.09.2024 20:39 Ответить
Дурні, які підпалюють автівки - це через бідність і тупість. Нема на то ради. Але їх найлегше спіймати і привселюдно покарати. А от злодіїв і зрадників від влади вже так не виходить не той рівень...
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17.09.2024 22:24 Ответить
Поліцейська автівка - то ж не бусик ТЦК, і навіть не військовий.
Як і слід було очікувати, почали як "борци с проізволом", перейшли до анархії.
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17.09.2024 18:39 Ответить
почали з метою заробити кацапських грошиків і продовжують на замовлення фсб
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17.09.2024 19:00 Ответить
Курва, стільки людей без мізків сидить по тих тг каналах, треба собі якусь сєкту з них зробити. Хай на мене працюють за обіцянки (я вмію дууууже багато обіцяти). Навіть ніякого криміналу не буду вимагати.
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17.09.2024 18:42 Ответить
10 років -це гра в «синього кита». Щоб вона нарешті скінчилася треба її змінити на гру в «кальмара».
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17.09.2024 18:51 Ответить
Батьки можут продати квартири і компенсувати збитки.
А потім з діточками податися в рабство....
Кожному своє...
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17.09.2024 18:56 Ответить
Засадити б оціх невігласів в авто якесь непотрібне, щільно зачинити дверцята - й підпалити його.
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17.09.2024 18:56 Ответить
відстрілювати вже давно пора тих "паліїв"
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17.09.2024 19:01 Ответить
В Одесі проломлюють череп...А тут ватне українське місто роздільна..і район ватний хоч і україномовний
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17.09.2024 21:31 Ответить
Славне українське місто одеса.
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17.09.2024 19:11 Ответить
роздільна...не плутайте бидловатний район на кордоні пмр з Одесою
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17.09.2024 21:32 Ответить
"через один з месенжерів"

Це називається "суперапп", або "супердодаток", а не "месенжер", тому що там мільон іншого функціоналу, крім власне самого обміну повідомленнями, в тому числі крипторозрахунки.

Месенжери, це Signal, Whatsapp, Viber.
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17.09.2024 19:17 Ответить
Нема машини, екіпаж поліцаїв на фронт. Може такими діями, поліцаї почнуть виконувати 24 статтю про національну поліцію, та почнуть захищати територіальну цілісність України.
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17.09.2024 20:30 Ответить
Заробили гроші, паскуди?
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17.09.2024 22:08 Ответить
Якійсь сюрреалізм від поліції: "Пам'ятайте, що замість обіцяної винагороди за злочин ви можете опинитися у в'язниці". Алло, гараж! Це вже не ігрища, це війна на знищення України. Вони не злочинці, вони вороги, яких треба вбивати!
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17.09.2024 22:49 Ответить
 
 