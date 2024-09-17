В Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейский автомобиль. ФОТОРЕПОРТАЖ
В городе Раздельная 19-летний и 17-летний жители Одесской области облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину правоохранителей, припаркованную на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Ребятам грозит до 10 лет заключения.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
Детали поджога
Происшествие произошло этой ночью в городе Раздельная. Злоумышленники облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли служебную машину правоохранителей, припаркованную на стоянке возле админздания. Пожар сразу обнаружили и потушили сотрудники полиции. Люди не пострадали.
Как завербовали поджигателей авто
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уже через час полицейские установили поджигателей, которыми оказались двое односельчан из Раздельнянской громады. Выяснено, что через один из мессенджеров с 19-летним парнем связался неизвестный "куратор", и предложил ему за вознаграждение сжечь спецтранспорт полиции. Такие видео потом в российских медиа выдаются как действия якобы подполья, и призваны дискредитировать Силы безопасности и обороны Украины, в которые входит и Национальная полиция. Юноша нигде не учится и не работает, поэтому на предложение сразу согласился и подыскал себе среди знакомых 17-летнего сообщника.
Они приобрели горюче-смазочные материалы, разведали обстановку возле парковки и автомобиля, а ночью совершили поджог, который сняли на видео как доказательство выполненной по заказу работы. "Видеоотчет" злоумышленники отправили так называемому куратору, от которого ожидали деньги. Впрочем, вознаграждения они так и не получили. Вместо этого их задержали полицейские.
С места происшествия и у молодых людей полицейские изъяли бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, телефоны и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу.
Правонарушителей задержали в процессуальном порядке. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что за поджог автомобиля, совершенный по предварительному сговору группой лиц, ребятам теперь грозит до 10 лет заключения. Следствие продолжается.
"Призываем молодежь к взвешенным поступкам. Помните, что вместо обещанного вознаграждения за преступление вы можете оказаться в тюрьме и испортить себе жизнь", - обратились в Нацполиции к гражданам Украины.
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З них толку, для України, уже не буде, бо ЗКАЦАПЛЕНИХ агентів, просто прикопують за цвинтарем, споконвіку в Україні, як чумних..
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
Як і слід було очікувати, почали як "борци с проізволом", перейшли до анархії.
А потім з діточками податися в рабство....
Кожному своє...
Це називається "суперапп", або "супердодаток", а не "месенжер", тому що там мільон іншого функціоналу, крім власне самого обміну повідомленнями, в тому числі крипторозрахунки.
Месенжери, це Signal, Whatsapp, Viber.