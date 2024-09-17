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На Одещині затримали двох молодиків, які на замовлення підпалили поліцейське авто. ФОТОрепортаж

У місті Роздільна 19-річний та 17-річний жителі Одеської області облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили та загасили працівники поліції. Хлопцям загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Деталі підпалу

Подія сталася цієї ночі в місті Роздільна. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Люди не постраждали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох диверсантів, які на замовлення РФ палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Буковині, - СБУ. ФОТО

На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто

Також дивіться: Затримано чотирьох паліїв військових авто на Одещині. Серед них - троє неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як завербували підпалювачів авто

У ході проведення оперативно-розшукових заходів вже за годину поліцейські встановили паліїв, якими виявилися двоє односельців з Роздільнянської громади. З’ясовано, що через один із месенджерів з 19-річним хлопцем зв’язався невідомий "куратор", і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім в російських медіа видаються як дії нібито підпілля, та покликані дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція. Юнак ніде не навчається і не працює, тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника.

Вони придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля парковки та автомобіля, а вночі скоїли підпал, який зняли на відео як доказ виконаної на замовлення роботи. "Відеозвіт" зловмисники відправили так званому куратору, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали. Натомість їх затримали поліцейські.

З місця події та у молодиків поліцейські вилучили пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення у справі.

Правопорушників затримали у процесуальному порядку. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто
На Одещині двоє хлопців підпалили поліцейське авто

Зазначається, що за підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, хлопцям тепер загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство триває.

"Закликаємо молодь до виважених вчинків. Пам’ятайте, що замість обіцяної винагороди за злочин ви можете опинитися у в’язниці та зіпсувати собі життя", - звернулися в Нацполіції до громадян України.

Також дивіться: Вночі спалили автівку голови патронатної служби 93 ОМБр Карнаухової у Дніпрі. ВIДЕО

Автор: 

Одеська область (3219) підпал (674) Нацполіція (15176)


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Топ коментарі
+12
Інформую подібних дебілів, шо ЗСУ почали Голодні ігри.
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
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17.09.2024 18:34
+9
Прикопувати?
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
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17.09.2024 18:22
+5
почали з метою заробити кацапських грошиків і продовжують на замовлення фсб
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17.09.2024 19:00
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А ЛЮДИ місцеві, вроді бачили, що і вони, недолуго, себе підпалили, отією, легкозаймистою…
З них толку, для України, уже не буде, бо ЗКАЦАПЛЕНИХ агентів, просто прикопують за цвинтарем, споконвіку в Україні, як чумних..
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17.09.2024 18:13 Відповісти
Прикопувати?
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
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17.09.2024 18:22 Відповісти
Нехай їх батьки сплатять в тройному розмірі , чи конфіскують їх майном
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17.09.2024 19:07 Відповісти
Во дебіли...
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17.09.2024 18:31 Відповісти
Інформую подібних дебілів, шо ЗСУ почали Голодні ігри.
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
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17.09.2024 18:34 Відповісти
ну ну... А крадунів які вкрали гроші а ті окопи не вирили через шо загинуло багато воїнів немає бажання впіймати і відвезти на донбас???
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17.09.2024 19:19 Відповісти
То не до організаторів Голодних ігор для дебілів від ЗСУ, то до СБУ ДБР, ББЕП тощо.
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17.09.2024 20:39 Відповісти
Дурні, які підпалюють автівки - це через бідність і тупість. Нема на то ради. Але їх найлегше спіймати і привселюдно покарати. А от злодіїв і зрадників від влади вже так не виходить не той рівень...
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17.09.2024 22:24 Відповісти
Поліцейська автівка - то ж не бусик ТЦК, і навіть не військовий.
Як і слід було очікувати, почали як "борци с проізволом", перейшли до анархії.
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17.09.2024 18:39 Відповісти
почали з метою заробити кацапських грошиків і продовжують на замовлення фсб
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17.09.2024 19:00 Відповісти
Курва, стільки людей без мізків сидить по тих тг каналах, треба собі якусь сєкту з них зробити. Хай на мене працюють за обіцянки (я вмію дууууже багато обіцяти). Навіть ніякого криміналу не буду вимагати.
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17.09.2024 18:42 Відповісти
10 років -це гра в «синього кита». Щоб вона нарешті скінчилася треба її змінити на гру в «кальмара».
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17.09.2024 18:51 Відповісти
Батьки можут продати квартири і компенсувати збитки.
А потім з діточками податися в рабство....
Кожному своє...
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17.09.2024 18:56 Відповісти
Засадити б оціх невігласів в авто якесь непотрібне, щільно зачинити дверцята - й підпалити його.
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17.09.2024 18:56 Відповісти
відстрілювати вже давно пора тих "паліїв"
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17.09.2024 19:01 Відповісти
В Одесі проломлюють череп...А тут ватне українське місто роздільна..і район ватний хоч і україномовний
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17.09.2024 21:31 Відповісти
Славне українське місто одеса.
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17.09.2024 19:11 Відповісти
роздільна...не плутайте бидловатний район на кордоні пмр з Одесою
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17.09.2024 21:32 Відповісти
"через один з месенжерів"

Це називається "суперапп", або "супердодаток", а не "месенжер", тому що там мільон іншого функціоналу, крім власне самого обміну повідомленнями, в тому числі крипторозрахунки.

Месенжери, це Signal, Whatsapp, Viber.
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17.09.2024 19:17 Відповісти
Нема машини, екіпаж поліцаїв на фронт. Може такими діями, поліцаї почнуть виконувати 24 статтю про національну поліцію, та почнуть захищати територіальну цілісність України.
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17.09.2024 20:30 Відповісти
Заробили гроші, паскуди?
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17.09.2024 22:08 Відповісти
Якійсь сюрреалізм від поліції: "Пам'ятайте, що замість обіцяної винагороди за злочин ви можете опинитися у в'язниці". Алло, гараж! Це вже не ігрища, це війна на знищення України. Вони не злочинці, вони вороги, яких треба вбивати!
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17.09.2024 22:49 Відповісти
 
 