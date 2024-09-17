На Одещині затримали двох молодиків, які на замовлення підпалили поліцейське авто. ФОТОрепортаж
У місті Роздільна 19-річний та 17-річний жителі Одеської області облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили та загасили працівники поліції. Хлопцям загрожує до 10 років ув’язнення.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
Деталі підпалу
Подія сталася цієї ночі в місті Роздільна. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службову автівку правоохоронців, припарковану на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Люди не постраждали.
Як завербували підпалювачів авто
У ході проведення оперативно-розшукових заходів вже за годину поліцейські встановили паліїв, якими виявилися двоє односельців з Роздільнянської громади. З’ясовано, що через один із месенджерів з 19-річним хлопцем зв’язався невідомий "куратор", і запропонував йому за винагороду спалити спецтранспорт поліції. Такі відео потім в російських медіа видаються як дії нібито підпілля, та покликані дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція. Юнак ніде не навчається і не працює, тож на пропозицію одразу погодився і підшукав собі серед знайомих 17-річного спільника.
Вони придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку біля парковки та автомобіля, а вночі скоїли підпал, який зняли на відео як доказ виконаної на замовлення роботи. "Відеозвіт" зловмисники відправили так званому куратору, від якого очікували кошти. Втім, винагороди вони так і не отримали. Натомість їх затримали поліцейські.
З місця події та у молодиків поліцейські вилучили пляшки з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення у справі.
Правопорушників затримали у процесуальному порядку. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Зазначається, що за підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, хлопцям тепер загрожує до 10 років ув’язнення. Слідство триває.
"Закликаємо молодь до виважених вчинків. Пам’ятайте, що замість обіцяної винагороди за злочин ви можете опинитися у в’язниці та зіпсувати собі життя", - звернулися в Нацполіції до громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З них толку, для України, уже не буде, бо ЗКАЦАПЛЕНИХ агентів, просто прикопують за цвинтарем, споконвіку в Україні, як чумних..
Добродію, Бог з вами - це Одеса!
Там море є...)
Від сегодня по різним городам України будуть розміщюватись авто ЗСУ, пікапи, буси седани тощо, з військовими у середині. При намаганні підпалити авто, військові булуть пакувати до авто дебіла-зловмисника і безповідомлення родині затриманого та поліції, відвозиьи днбвлів на Донбас для риття окопів на нулі. Побажаемо ЗСУ ДОБРОГО ПОЛЮВАНЯ.
Як і слід було очікувати, почали як "борци с проізволом", перейшли до анархії.
А потім з діточками податися в рабство....
Кожному своє...
Це називається "суперапп", або "супердодаток", а не "месенжер", тому що там мільон іншого функціоналу, крім власне самого обміну повідомленнями, в тому числі крипторозрахунки.
Месенжери, це Signal, Whatsapp, Viber.