Задержаны три диверсанта, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Буковине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех пособников РФ в Черновцах, которые готовили серию поджогов на объектах "Укрзализныци" по заказу спецслужб РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о диверсантах?

По материалам дела, двое из задержанных - родные братья. Третий - их общий знакомый.

"Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через Телеграм-каналы, где они искали "легкого заработка", - отмечают в СБУ.

Как отмечается, сначала подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовое" задание: за небольшое вознаграждение сделать семь провокационных граффити на разных улицах Черновцов.

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Готовили поджоги релейных шкафов

По данным СБУ, после этого представитель российской спецслужбы предложил "более серьезную" работу - поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе.

Злоумышленники совершили первый поджог, а на второй - привлекли своего знакомого безработного черновчанина.

Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем.

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Задержание диверсантов

Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджоги и задержали злоумышленников "по горячим следам".

Также сообщается, что во время обысков в их домах изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Что им грозит?

Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержаны двое 16-летних подростков, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске.

Как отмечали в Нацполиции, российские спецслужбы предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но на самом деле их никто не получает.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.