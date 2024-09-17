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Задержаны три диверсанта, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Буковине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех пособников РФ в Черновцах, которые готовили серию поджогов на объектах "Укрзализныци" по заказу спецслужб РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о диверсантах?

По материалам дела, двое из задержанных - родные братья. Третий - их общий знакомый.

"Злоумышленники были завербованы российской спецслужбой через Телеграм-каналы, где они искали "легкого заработка", - отмечают в СБУ.

Как отмечается, сначала подрывной деятельностью занимались только братья. В начале сентября на них вышел российский куратор и дал "тестовое" задание: за небольшое вознаграждение сделать семь провокационных граффити на разных улицах Черновцов.

Также читайте: Жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Харьковщине и Черкасщине: задержаны 4 агента РФ. ФОТОрепортаж

Диверсанти палили релейні шафи на залізниці

Готовили поджоги релейных шкафов

По данным СБУ, после этого представитель российской спецслужбы предложил "более серьезную" работу - поджигать релейные шкафы, что должно было сорвать движение по железной дороге в регионе.

Злоумышленники совершили первый поджог, а на второй - привлекли своего знакомого безработного черновчанина.

Как свидетельствуют материалы производства, все последующие поджоги они планировали осуществлять втроем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала российского диверсанта, который поджигал электроподстанции

Задержание диверсантов

Впрочем, СБУ и Национальная полиция предотвратили дальнейшие поджоги и задержали злоумышленников "по горячим следам".

Также сообщается, что во время обысков в их домах изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Что им грозит?

Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержаны двое 16-летних подростков, которые по заказу РФ готовили поджоги автомобилей военных в Киеве и Краматорске.

Как отмечали в Нацполиции, российские спецслужбы предлагают тысячи долларов за поджог авто ВСУ, но на самом деле их никто не получает.

По данным Нацполиции, зафиксировано более 200 фактов поджогов автомобилей военных, четверть из них совершили несовершеннолетние. Также сообщалось, что в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который поджигал полицейские авто. Он ожидал $6 тыс., но не получил ни копейки.

Автор: 

поджог (1072) СБУ (19905) Укрзализныця (2751) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+9
Таке враження, що газет чуваки не читають, тільки телеграм.
За дозу йшли на довічне, де дозу ще поки отримаєш..
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17.09.2024 13:27
+9
Скільки ж ще такої продажної мерзоти в стікаючої кров'ю країни
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17.09.2024 13:28
+6
Нарікі не люди.
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17.09.2024 13:21
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Нарікі не люди.
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17.09.2024 13:21 Ответить
Може шось з головою?
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17.09.2024 13:23 Ответить
Таке враження, що газет чуваки не читають, тільки телеграм.
За дозу йшли на довічне, де дозу ще поки отримаєш..
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17.09.2024 13:27 Ответить
у тюрмі все дорожче на порядок
так шо тільки сракой торгувати
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17.09.2024 13:46 Ответить
Скільки ж ще такої продажної мерзоти в стікаючої кров'ю країни
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17.09.2024 13:28 Ответить
Ага, наводив та корегував ракети - 15 років. Підпалив релейну шафу - довічне.дивео якось.
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17.09.2024 13:37 Ответить
Наведіть приклади, будь-ласка.
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17.09.2024 14:42 Ответить
В камеру їх з активними зеками-***********. Щоб пізнали справжнє жіноче щастя!
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17.09.2024 13:47 Ответить
Скоти кінчені !!!!
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17.09.2024 13:56 Ответить
Судячи з фото - електорат, на який орієнтуються узєлєнскі - молоді нероби, які ******* гроші і не хочуть на фронт.
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17.09.2024 14:11 Ответить
Уу, твари, надо их посадить в эти релейные шкафы и тоже поджечь, а их недвижимость распродать и на эти деньги приобрести новые шкафы..
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17.09.2024 14:44 Ответить
... на шахти відправити
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17.09.2024 16:27 Ответить
Це мразь , а не громадянани України 😡
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18.09.2024 12:29 Ответить
 
 