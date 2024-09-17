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Затримано трьох диверсантів, які на замовлення РФ палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Буковині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох поплічників РФ у Чернівцях, які готували серію підпалів на об’єктах "Укрзалізниці" на замовлення спецслужб РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Що відомо про диверсантів?

За матеріалами справи, двоє із затриманих - рідні брати. Третій - їхній спільний знайомий.

"Зловмисники були завербовані російською спецслужбою через Телеграм-канали, де вони шукали "легкого заробітку", - наголошують у СБУ.

Як зазначається, спочатку підривною діяльністю займалися лише брати. На початку вересня на них вийшов російський куратор і дав "тестове" завдання: за невелику винагороду зробити сім провокативних графіті на різних вулицях Чернівців.

Також читайте: Палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Харківщині та Черкащині: затримано 4 агентів РФ. ФОТОрепортаж

Диверсанти палили релейні шафи на залізниці

Готували підпали релейних шаф

За даними СБУ, після цього представник російської спецслужби запропонував "серйознішу" роботу - підпалювати релейні шафи, що мало зірвати рух залізницею в регіоні.

Зловмисники вчинили перший підпал, а на другий - залучили свого знайомого безробітного чернівчанина.

Як свідчать матеріали провадження, всі наступні підпали вони планували здійснювати втрьох.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російського диверсанта, який підпалював електропідстанції

Затримання диверсантів

Утім, СБУ і Національна поліція запобігли подальшим підпалам і затримали зловмисників "по гарячих слідах".

Також повідомляється, що під час обшуків у їхніх помешканнях вилучено мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Що їм загрожує?

Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську.

Як зазначали у Нацполіції, російські спецслужби пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але насправді їх ніхто не отримує.

За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.

Автор: 

підпал (674) СБУ (12826) Укрзалізниця (6852) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+9
Таке враження, що газет чуваки не читають, тільки телеграм.
За дозу йшли на довічне, де дозу ще поки отримаєш..
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17.09.2024 13:27
+9
Скільки ж ще такої продажної мерзоти в стікаючої кров'ю країни
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17.09.2024 13:28
+6
Нарікі не люди.
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17.09.2024 13:21
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Нарікі не люди.
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17.09.2024 13:21 Відповісти
Може шось з головою?
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17.09.2024 13:23 Відповісти
Таке враження, що газет чуваки не читають, тільки телеграм.
За дозу йшли на довічне, де дозу ще поки отримаєш..
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17.09.2024 13:27 Відповісти
у тюрмі все дорожче на порядок
так шо тільки сракой торгувати
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17.09.2024 13:46 Відповісти
Скільки ж ще такої продажної мерзоти в стікаючої кров'ю країни
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17.09.2024 13:28 Відповісти
Ага, наводив та корегував ракети - 15 років. Підпалив релейну шафу - довічне.дивео якось.
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17.09.2024 13:37 Відповісти
Наведіть приклади, будь-ласка.
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17.09.2024 14:42 Відповісти
В камеру їх з активними зеками-***********. Щоб пізнали справжнє жіноче щастя!
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17.09.2024 13:47 Відповісти
Скоти кінчені !!!!
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17.09.2024 13:56 Відповісти
Судячи з фото - електорат, на який орієнтуються узєлєнскі - молоді нероби, які ******* гроші і не хочуть на фронт.
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17.09.2024 14:11 Відповісти
Уу, твари, надо их посадить в эти релейные шкафы и тоже поджечь, а их недвижимость распродать и на эти деньги приобрести новые шкафы..
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17.09.2024 14:44 Відповісти
... на шахти відправити
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17.09.2024 16:27 Відповісти
Це мразь , а не громадянани України 😡
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18.09.2024 12:29 Відповісти
 
 