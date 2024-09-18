Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО
Поліція Полтавщини встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як повідомив начальник Полтавської обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками так званого "куратора", який обіцяв їм винагороду.
Хотіли заробити "легкі" гроші
"Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер", - розповів очільник поліції області.
Як зазначається, для розкриття цього злочину залучили команду оперативників Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління поліції Полтавщини у співпраці з колегами з Кременчука. Правоохоронці швидко опрацювали великий обсяг інформації та встановили особи палійок.
Що палійкам загрожує?
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Одещині затримали двох молодиків, які на замовлення підпалили поліцейське авто. Також було затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську.
Раніше у Нацполіції зазначали, що спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує.
За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.
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АЛЕ! Про освітньо-виховний процес у школах варто замислитись! МОН що робить? Літератури не треба, історії України не треба - це з якою метою? Щоб школа випускала одебілених.
Як завжди використали...
Просто гомоніли на лавці...
Підійшли двоє...
Дали трохи гроші...
Сказали, що треба робити...
А ті захотіли... мерзавці...
Таких ботів можна тільки перевірками виявити
Де молодіжна політика, патріотичне виховання, де міністри, 5-7 менеджирів, що працюють на державу?
Немає ніфіга і ніде, чогось адекватного у виконані найЗеленішого, який всіх призначає і веде "потттужну" роботу.
8-го апреля было полное солнечное затмение. Это явление спровоцировало зверства ТЦК. В ответ на это (мобилизацию папиков) мокрощелки начали жечь бусики. В итоге расширится ареал распространения кузнечиков.
Все со всем связано
Просіть в кацапів 7000$ авансу, ідіоти!
Тоді можна і машину спалити, і іншу придбати на ЗСУ, і собі 1000 залишити.
усі легкодоступні хвойди-дурепи бажають бути схожими на "успішну"-безпринципну депутану Безуглу - улюбленицю недалекого бариги Зєлєнскага-Підєрмачнага..
так як вони повернуться додому матьорими зечками в 24 роки 😡
Зєля продовжує брехати і гадити. Вибори