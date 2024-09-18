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Затримано неповнолітніх дівчат із Полтавщини, які підпалили придбаний волонтерами військовий автомобіль, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Полтавщини встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як повідомив начальник Полтавської обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками так званого "куратора", який обіцяв їм винагороду. 

Хотіли заробити "легкі" гроші

"Оперативники поліції з’ясували, що одна з дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових або швидкої допомоги, або поліції від хлопця, з яким познайомилася через месенджер", - розповів очільник поліції області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті невідомі підпалили автомобіль Червоного Хреста. ФОТО

Палійки авто військових
Палійки авто військовихПалійки авто військових

Як зазначається, для розкриття цього злочину залучили команду оперативників Управління карного розшуку та кримінального аналізу Головного управління поліції Полтавщини у співпраці з колегами з Кременчука. Правоохоронці швидко опрацювали великий обсяг інформації та встановили особи палійок.

Що палійкам загрожує?

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до восьми років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано чотирьох паліїв військових авто на Одещині. Серед них - троє неповнолітніх, - СБУ. ФОТОрепортаж

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що на Одещині затримали двох молодиків, які на замовлення підпалили поліцейське авто. Також було затримано двох 16-річних підлітків, які на замовлення РФ готували підпали автівок військових у Києві та Краматорську.

Раніше у Нацполіції зазначали, що спецслужби РФ пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує.

За даними Нацполіції, зафіксовано понад 200 фактів підпалів автомобілів військових, чверть з них скоїли неповнолітні. Також повідомлялося, що у Києві затримали 20-річного чоловіка, який підпалював поліцейські авто. Він очікував на $6 тис., але не отримав ні копійки.

Автор: 

авто (6176) підпал (676) Нацполіція (15190) Полтавська область (1117)


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Топ коментарі
+48
З цим потрібно щось робити, а оскільки зебілам це по чліну, потрібно провадити альтернативні методи: - розголошення ПІБ; -демонстративне побиття, якщо потрібно то й батьків... Це не підлітки, а вороги.
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18.09.2024 13:46
+41
Папа мама вся рідня повинна залишитись без майна а цих дуреп подаруйте кадирівцям щоб не знущались з тварин
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18.09.2024 13:47
+34
твари !!!
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18.09.2024 13:40
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твари !!!
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18.09.2024 13:40 Відповісти
А дівчатам воно *****? - замісь швидких грошеи заробили швидких ********
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Неповнолітні за цією статтею вже можуть присісти.
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18.09.2024 13:45 Відповісти
Вони може і не будуть "сидіть", а батьки - відшкодовувать збитки повинні!
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18.09.2024 14:05 Відповісти
Батьки мають відшкодувати в подвійному розмірі - за моральну шкоду суспільству.
АЛЕ! Про освітньо-виховний процес у школах варто замислитись! МОН що робить? Літератури не треба, історії України не треба - це з якою метою? Щоб школа випускала одебілених.
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23.09.2024 15:06 Відповісти
З цим потрібно щось робити, а оскільки зебілам це по чліну, потрібно провадити альтернативні методи: - розголошення ПІБ; -демонстративне побиття, якщо потрібно то й батьків... Це не підлітки, а вороги.
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18.09.2024 13:46 Відповісти
Так з цим і роблять. Да, і ще побиття всіх друзів і знайомих
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18.09.2024 13:57 Відповісти
як мінімум це повинна кваліфікуватися як диверсія та зрада України, і за законом військового часу цих малолітніх прокацаплених повій на "гіляку" з показом по усіх каналах тв, батьки, бабусі, дідусі, інші найближчі родичі мають відшкодувати завдані збитки у 10 кратному розмірі і потім з 2 чемоданами по 10 кг., депортовані на паРашу !!!
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18.09.2024 14:23 Відповісти
Який "закон військового часу" ? Яка "зрада" ? На кого авто зареєстроване? Які "побиття"? Діду, СРСР давно розвалився. Є Кримінальний Кодекс України і він дає чіткі визначення таким діям
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18.09.2024 15:22 Відповісти
кк зараз до одного місця, https://youtu.be/LWLDchefRPo?t=69 зі запроданцями та колоборантами треба тільки так як поступали наші діди Герої з ОУН УПА !!!
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18.09.2024 15:28 Відповісти
Добре, добре
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18.09.2024 15:29 Відповісти
Это слишком жестоко, мне кажется. Чемоданы можно разрешить по 15 кг
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18.09.2024 15:39 Відповісти
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18.09.2024 15:58 Відповісти
а без чемоданов слабо?
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19.09.2024 20:04 Відповісти
А сусідів в радіусі 2 км? Вони бачили хто росте біля них.
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18.09.2024 14:52 Відповісти
І всіх друзів в Фізбуці
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18.09.2024 15:20 Відповісти
Драно все придумано, що робить: Зою Космодемьянскую, на центральной площади, с показом по телевидению и обязательным просмотром во всех школах и пту, или как оно теперь называется.
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18.09.2024 15:38 Відповісти
Папа мама вся рідня повинна залишитись без майна а цих дуреп подаруйте кадирівцям щоб не знущались з тварин
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18.09.2024 13:47 Відповісти
Боюсь, що дівчат...
Як завжди використали...

Просто гомоніли на лавці...

Підійшли двоє...

Дали трохи гроші...

Сказали, що треба робити...

А ті захотіли... мерзавці...
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18.09.2024 13:47 Відповісти
проституток саме так і використовують - підійшли, дали грошей...
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18.09.2024 14:14 Відповісти
Дивна поведінка для неповнолітніх дівчат. Завдання рівня диверсантів, це ж ще треба зуміти спалити ту машину. Хоча, якщо мозок відсутній, то могли і вляпатися.
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18.09.2024 13:48 Відповісти
В освітніх закладах всіх рівнів України "Птенцы гнезда Д Табачника"( путінського cocksucker,) із міністерства освіти розіслали маляву по освітніх закладах "Освітні заклади поза політикою", що призвело до такої ситуації. Виховання приколістів, пофігістів, сепаратистів і дебілів. Директор київського!!!!! коледжу на початку повномаштабного вторгнення зливала підорашникам позиції ЗСУ в Києві. Спіймана на місці злочину співробітниками СБУ була за вказівкою ОП відпущена під домашній арешт і через пару днів перебралась в мокшанські ібеня. ПС. Які ще потрібні докази про злочинні дії ФСБшних підорків в ОП термосагідранта янелохамне42годіка?
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19.09.2024 10:18 Відповісти
Яке ти *******…
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18.09.2024 13:56 Відповісти
Ти такий самий ********* як і ці шльондри неповнолітні.
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18.09.2024 14:03 Відповісти
Бодя,а ти часом не цапориле створіння!А шльондри уже бачивші всякі розміри і куди хоч,їх треба разом з батьками відправляти на довічне.
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18.09.2024 14:05 Відповісти
Мстити кадирівцяв , у них вийде ефективніше .
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18.09.2024 14:08 Відповісти
Богдан, хто путін? Та чий Крим?
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18.09.2024 14:25 Відповісти
Богдан не відповість. Значить з боліт.
Таких ботів можна тільки перевірками виявити
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18.09.2024 14:32 Відповісти
Ти не бот, ти кацапський х*єсос. Запам'ятай, час розплати прийде
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18.09.2024 15:09 Відповісти
Як казав зеВовік: "Я не магу мисліть стратєгіческі."
Де молодіжна політика, патріотичне виховання, де міністри, 5-7 менеджирів, що працюють на державу?
Немає ніфіга і ніде, чогось адекватного у виконані найЗеленішого, який всіх призначає і веде "потттужну" роботу.
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18.09.2024 13:59 Відповісти
молодіжна політика якраз дуже файно проводиться, діточки до 25 рочків то головний електорат зелених гнид.
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18.09.2024 14:03 Відповісти
Як на мене, ноги в першу чергу ростуть з розуміння " какая разніца какая мова, какая разніца, что слушать, шо смотреть". Розуміння життєвих цінностей підлітки отримують в інтернеті , В вуличних і дворових напівкримінальних тусовках, а якщо до цього ще добавити вплив " сімейних цінностей", то і маємо те що маємо
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18.09.2024 14:02 Відповісти
У цих двох ноги з ***** ростуть.
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18.09.2024 14:07 Відповісти
Хотілося б з вами не погодитися , але в переважній більшості опублікованих випадків скоріше всього так і є
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18.09.2024 14:17 Відповісти
Глубже копать нужно. Ищите первопричины.
8-го апреля было полное солнечное затмение. Это явление спровоцировало зверства ТЦК. В ответ на это (мобилизацию папиков) мокрощелки начали жечь бусики. В итоге расширится ареал распространения кузнечиков.
Все со всем связано
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18.09.2024 14:43 Відповісти
Забыл таблетки выпить, Сирожа?
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19.09.2024 10:40 Відповісти
дві дурні, тупі курки..., це недостатня освіта, зниження здатності мислити та аналізувати..., русня правильно розраховує на підлітків, це майже стовідсоткове попадання...
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18.09.2024 14:12 Відповісти
наркоманки на ширку
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18.09.2024 14:16 Відповісти
Ноу, ноу. Главный полициянт сказал. Кацапы денег никому не платят
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18.09.2024 14:44 Відповісти
Ось результати "реформ" чМОНь з їх нушами та срушами, коли в школах анархія, дитиноцентризм та вседозволеність. Лише права, але жодних обов'язків, вчителі і пікнути не можуть- винні завжди. Лісовий- це не твій провал?
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18.09.2024 14:16 Відповісти
Краще б своїм вареником приторговували на онліфансі)))
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18.09.2024 14:18 Відповісти
Невже 8 років коштує 1000$ ?
Просіть в кацапів 7000$ авансу, ідіоти!
Тоді можна і машину спалити, і іншу придбати на ЗСУ, і собі 1000 залишити.
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18.09.2024 14:24 Відповісти
все кто палил авто никто не получил деньги
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18.09.2024 14:29 Відповісти
тому що нарколиги і дебіли
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18.09.2024 14:30 Відповісти
Безкоштовні поради для зрадників краіни тут зайві 🙁
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18.09.2024 14:54 Відповісти
То е херня. Призвісько, фото, адреса, хто батьки, котрі виховали ото лайно, вчителя, друзі. Все інше то е пустяки.
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18.09.2024 14:32 Відповісти
Сбушніки самі палять автівки, а потім роблять фотки, що не ведуть до результату
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18.09.2024 14:59 Відповісти
Не удивлюсь, если вы - уже на учете в СБУ.
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19.09.2024 20:09 Відповісти
Запіномонтажити сцикух щоб не розмножалися.
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18.09.2024 14:35 Відповісти
Як би хотіли - вже давно зупинили б цю фігню ... спецслужби вміють діяти на випередження - коли захочуть
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18.09.2024 14:41 Відповісти
"свинарки і пастух"...
усі легкодоступні хвойди-дурепи бажають бути схожими на "успішну"-безпринципну депутану Безуглу - улюбленицю недалекого бариги Зєлєнскага-Підєрмачнага..
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18.09.2024 14:48 Відповісти
в спам за флуд
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18.09.2024 15:15 Відповісти
...розберися спочатку з термінами чи з головою.. хоча, якщо на зряплаті, то нема ніякого сенсу - як і в покріпаченому зебілами кабміні-раді-опі імені Зєлєнскага-Підєрмачного..
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18.09.2024 15:49 Відповісти
заділи трипла іхто закоханого у Безглузду геть...
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19.09.2024 13:35 Відповісти
телеграм - безмознлі- москвороті
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18.09.2024 14:50 Відповісти
Цих шльондр потрібно відправити в зону на пожиттєве ,
так як вони повернуться додому матьорими зечками в 24 роки 😡
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18.09.2024 14:52 Відповісти
Всех этих тварей в тюрьму, на каторгу..
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18.09.2024 14:53 Відповісти
Не вірю. Блюрять і шифрують цих "дівчат". СБУ заробляє собі авторитет. А бажаючих палити українські військові автівки не зменьшується.

Зєля продовжує брехати і гадити. Вибори
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18.09.2024 14:57 Відповісти
Не буде ніяких виборів ... заспокойтеся вже !
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18.09.2024 15:17 Відповісти
Коли вже припинется цей бардак ,таке враження що влада сама спровокувала цей хаос ,чи клепки не хватає заблокувати анонімні телеграм канали і коли буде публічний суд над цими злочинцями ?
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18.09.2024 15:14 Відповісти
Вже й дівки палять автомобілі. Се прогрес!
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18.09.2024 15:15 Відповісти
'До восьми'?! Это шутка такая? Космодемьянская им должна быть, а не 'до 8'.
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18.09.2024 15:32 Відповісти
Поки одні жирують на державних посадах, інші бідні як церковні миші... Злочинцями, громадян робить суспільство.
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18.09.2024 16:07 Відповісти
туж саму суміш на волосся і підпалити
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18.09.2024 17:13 Відповісти
брєжнєв --- ну ти садист
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20.09.2024 07:51 Відповісти
На зоні цих неповнолітніх миттю зроблять повнолітніми...
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18.09.2024 18:58 Відповісти
а можна на автівки одразу ставити турель зі ШІ, щоб він фіксував спробу підпалу і відкривав вогонь на ураження ?
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19.09.2024 14:28 Відповісти
Батьки несуть повну відповідальність за будь яку шкоду яку спричинили їх неповнолітні діти чужому майну. Пофіг що вони там скажуть про те як патріотично "виховували" свої дітей. Такі діти виростають в латентноантиукраїнських родинах. Якщо подумати то батьки мають сидіти як і їх діти-злочинці.
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20.09.2024 22:50 Відповісти
 
 