Задержаны три поджигателя военных авто в Черкассах и Тернополе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Трех мужчин, которые поджигали автомобили Сил обороны, задержали в Черкассах и Тернополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Больше всего их интересовали авто, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.
Поджог в Черкассах
Так, в Черкассах задержали 18-летнего студента местного колледжа. По заказу РФ он поджег военный внедорожник с помощью легковоспламеняющейся смеси.
Поджог он снял на видео и отправил российскому куратору. Обещанных денег он так и не получил. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Он находится под стражей. Студенту грозит до 8 лет тюрьмы.
Поджог в Тернополе
Еще двух мужчин задержали в Тернополе. Они искали быстрого заработка в Телеграмм-каналах, где на них вышел представитель российских спецслужб.
"Для дестабилизации общественно-политической обстановки в западном регионе враг пообещал поджигателям деньги в обмен на серию поджогов. Впрочем обещанных денег они не дождались, поскольку правоохранители задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" после первого поджога. У них изъяты мобильные телефоны, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу РФ", - говорится в сообщении.
Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Им также грозит до 8 лет лишения свободы.
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То чи не спонукають ваші приклади до відчайдушних кроків.
Коли одні люди вважають доцільним робити інших людей рабами?
Це не перевиховання, це демонстрація наявної сили в полі безправних відносин.
То чого ви злидні і прийняття рішень(зраду) вважаєте заслугою вербувальників ворожої сторони?
Чи відомі вам небанківські організації, які легально існують на ринку країни і роблять людей потенційними боржниками? А потім їх і вербують.
Людина свідомо іде на злочин, а ви про обіцянки мені кажете.
Огов, зробіть зусилля над своєю доказовою базою і прийміть той факт що люди настільки в злиднях/в бруді що їм по хер які вчинки їх зроблять зрадниками чи злочинцями.
Ошен плазу не можуть відібрать.
Не, ви приземиста людина.
Якось підчас служби (у Чехословаччині) цивільний кинув к. Молотова у військовий УАЗ СА на вулиці. Упіймали і посадили. А водія з прапорщиком... перевели, здається, на Нову Землю (там де "тепліше") А містечко місяць "стояло на вухах": блокпости, перевірки,шмон.
Але це не військова техніка!! Так, так не військова.
Вона не знаходиться на балансі МО і придбана коштами волонтерів і людей або затрофеєна військовими.
Вона взагалі ніде не обліковується. І кошти на її утримання держава не виділяє. Тому її утримують (ремонтують і заправляють) самі військові. Держава примушує так робити. Хоча, і військовим непогано, тому що вовтузитись з маршрутними листами, списувати пальне і т.д. не треба. І відповідати за втрату не треба.
Тобто це майно (юридично) нікому не належить.
Просто знищення майна суспільно небезпечним способом (підпал) є самостійним злочином.
Тому і натягують слідчі сову на глобус як можуть.
Ні, не подумайте що я виправдовую цих виродків. Я просто пишу про те що є.
11чоловік завдали шкоди на 300млн державі. Несплата податків на Чернівецькій митниці протягом 2х років.
Ніхто не сів. Угоду зробили і все.
А ціх, будут людям очі мусолить -гнів розряджати.
А бикотня та зрадники як раз в такому полі розгалужених понять і з'являються.
Це ланцюжки одної деградації. Вам проще роздати всім позначки, ніж впливати на суспільну деградацію.
Не має у вас чуйки.
Вас нічого крім поверхневого лайна не бачу.
Якщо я щось шукаю, я знаходжу.
Тут, лише думки.
Такий собі еталон прямої відповіді. Вам треба в Лондоні бути серед екземплярів де борзометри висять і хрінометри протерти.
Ви настільки вилучено недорозвинуті що готові всертись від невизначеності що ці покидьки части цього теперешього суспільства. І ніякі відмазки продажі чи зради не змінять того. Вам легше робити монети односторонні, бо інша сторона вже муляє ваші принципи.
І так це плоди суспільства, не ворожої пропаганди, не тормознутість ненавчиного люду.
Це дійсність - після двох років в середині держави є люди які палять авто, а є ті що крадуть стільки що ці авто можна по два в день спалювати і ще внукам залишиться.
І на гарячому чи на холодному це вирок не тим заблюреним ноунеймам, це вирок суспільству яке і через ще два роки будуть ловити на гарячому і зі всією тупою ненавистю жбурляти каміння правидника.
Их что, где попало после СТО бросают? Значит где попало оставляют или используют в личных целях
Якщо не можите це припинити самі, то може Народ України допоможе, але потім не нарікайте!!
П. С. Згоден, треба міняти але поки заважає.