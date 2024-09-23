Задержаны три поджигателя военных авто в Черкассах и Тернополе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трех мужчин, которые поджигали автомобили Сил обороны, задержали в Черкассах и Тернополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Больше всего их интересовали авто, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

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Поджог в Черкассах

Так, в Черкассах задержали 18-летнего студента местного колледжа. По заказу РФ он поджег военный внедорожник с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Поджог он снял на видео и отправил российскому куратору. Обещанных денег он так и не получил. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Он находится под стражей. Студенту грозит до 8 лет тюрьмы.

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Поджог в Тернополе

Еще двух мужчин задержали в Тернополе. Они искали быстрого заработка в Телеграмм-каналах, где на них вышел представитель российских спецслужб.

"Для дестабилизации общественно-политической обстановки в западном регионе враг пообещал поджигателям деньги в обмен на серию поджогов. Впрочем обещанных денег они не дождались, поскольку правоохранители задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" после первого поджога. У них изъяты мобильные телефоны, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу РФ", - говорится в сообщении.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им также грозит до 8 лет лишения свободы.

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