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Задержаны три поджигателя военных авто в Черкассах и Тернополе, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Трех мужчин, которые поджигали автомобили Сил обороны, задержали в Черкассах и Тернополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Больше всего их интересовали авто, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

Также читайте: В Одесской области задержали двух молодых людей, которые на заказ подожгли полицейское авто. ФОТОрепортаж

Поджог в Черкассах

Так, в Черкассах задержали 18-летнего студента местного колледжа. По заказу РФ он поджег военный внедорожник с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Поджог он снял на видео и отправил российскому куратору. Обещанных денег он так и не получил. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

У Черкасах та Тернополі затримали паліїв військових авто

Он находится под стражей. Студенту грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите: Задержаны несовершеннолетние девушки из Полтавщины, которые подожгли приобретенный волонтерами военный автомобиль, - Нацполиция. ФОТО

Поджог в Тернополе

Еще двух мужчин задержали в Тернополе. Они искали быстрого заработка в Телеграмм-каналах, где на них вышел представитель российских спецслужб.

"Для дестабилизации общественно-политической обстановки в западном регионе враг пообещал поджигателям деньги в обмен на серию поджогов. Впрочем обещанных денег они не дождались, поскольку правоохранители задержали обоих злоумышленников "по горячим следам" после первого поджога. У них изъяты мобильные телефоны, которые они использовали в подрывной деятельности в пользу РФ", - говорится в сообщении.

Обоим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Им также грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 260 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров зафиксировано с начала года, - Офис Генпрокурора

У Черкасах та Тернополі затримали паліїв військових авто
У Черкасах та Тернополі затримали паліїв військових авто
У Черкасах та Тернополі затримали паліїв військових авто

Автор: 

поджог (1073) СБУ (19914) Тернополь (769) Черкассы (839)


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Топ комментарии
+21
Саме краще зробили військові у Ніжині. Піймали двох виродків-паліїв, не били, не калічили... На передок на три місяці, безоплатно, як рабів. У ту частину, автомобіль якої хотіли спалити.
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23.09.2024 14:33
+15
Які бл нх до 8??? Застосовуйте поправку про воєнний стан!! До довічного з
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23.09.2024 14:24
+12
На розмінування істот!
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23.09.2024 14:40
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Правила форума Совет форумчан
Які бл нх до 8??? Застосовуйте поправку про воєнний стан!! До довічного з
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23.09.2024 14:24 Ответить
конфіскацією!!*
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23.09.2024 14:25 Ответить
Зелена шобла не хоче сильно нажахати російських диверсантів. Бо й самі є російськими диверсантами.
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23.09.2024 14:44 Ответить
Знаєте, от вже суддів тих начасі люструвати..
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23.09.2024 14:51 Ответить
Саме краще зробили військові у Ніжині. Піймали двох виродків-паліїв, не били, не калічили... На передок на три місяці, безоплатно, як рабів. У ту частину, автомобіль якої хотіли спалити.
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23.09.2024 14:33 Ответить
Можна й на довічно. Хоча б окопи рити.
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23.09.2024 14:52 Ответить
Розголос усіх особистих палія і його близьких - найкращий запобіжник від такого "заробітку"
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23.09.2024 15:07 Ответить
Може, вони і спалюють ті авто бо їх вважають рабами.
То чи не спонукають ваші приклади до відчайдушних кроків.
Коли одні люди вважають доцільним робити інших людей рабами?
Це не перевиховання, це демонстрація наявної сили в полі безправних відносин.
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23.09.2024 15:33 Ответить
Вони спалюють ті авто бо русня обіцяє їм за то гроші, двбйб ти
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23.09.2024 15:44 Ответить
А я вам обіцяю гроші, що ви будете більш культурним (не допоможе).
То чого ви злидні і прийняття рішень(зраду) вважаєте заслугою вербувальників ворожої сторони?
Чи відомі вам небанківські організації, які легально існують на ринку країни і роблять людей потенційними боржниками? А потім їх і вербують.
Людина свідомо іде на злочин, а ви про обіцянки мені кажете.
Огов, зробіть зусилля над своєю доказовою базою і прийміть той факт що люди настільки в злиднях/в бруді що їм по хер які вчинки їх зроблять зрадниками чи злочинцями.
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23.09.2024 15:56 Ответить
Я ж кажу, ти шо хочеш придумаєш.. і корупціонерів і трудноє дєтство і погану владу аби відмазати своїх виродків яких впймали на гарячому... Якщо ти гнида без совісті і моралі то залишаєшся гнидою без усіляких небанківських організацій, та інших умов і застережень. Це 17-18 річні виродки потенційні боржники небанківських організацій? Будуть сидіти, та щей майно конфіскують для сплати збитків.
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23.09.2024 16:21 Ответить
Яке майно, вам аналітика не снилась.
Ошен плазу не можуть відібрать.
Не, ви приземиста людина.
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23.09.2024 17:16 Ответить
На розмінування істот!
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23.09.2024 14:40 Ответить
і батьків їхніх - в окопи!
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23.09.2024 15:55 Ответить
Відрубувати пальці.
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23.09.2024 14:41 Ответить
По саму шию...
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23.09.2024 14:46 Ответить
На розминирование, без суда и следствия.
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23.09.2024 14:49 Ответить
У нас військові чи свинопаси? Цивільні по завданню фсб палять військові машини ЗСУ? (читай майно Армії). І це - підчас війни! Це що завтра палитимуть БМП, БТР, танки, військові склади, казарми.... це напад на Армію! А-агов, вояки! Як організована і забезпечена охорона і збереження військової техніки і майна? Що це у нас за Армія така? Де дисципліна і відповідальність?
Якось підчас служби (у Чехословаччині) цивільний кинув к. Молотова у військовий УАЗ СА на вулиці. Упіймали і посадили. А водія з прапорщиком... перевели, здається, на Нову Землю (там де "тепліше") А містечко місяць "стояло на вухах": блокпости, перевірки,шмон.
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23.09.2024 14:54 Ответить
Справа в тому, що військова техніка повинна зберігатися на території військових частин, або на майданчиках під охороною.
Але це не військова техніка!! Так, так не військова.
Вона не знаходиться на балансі МО і придбана коштами волонтерів і людей або затрофеєна військовими.
Вона взагалі ніде не обліковується. І кошти на її утримання держава не виділяє. Тому її утримують (ремонтують і заправляють) самі військові. Держава примушує так робити. Хоча, і військовим непогано, тому що вовтузитись з маршрутними листами, списувати пальне і т.д. не треба. І відповідати за втрату не треба.
Тобто це майно (юридично) нікому не належить.
Просто знищення майна суспільно небезпечним способом (підпал) є самостійним злочином.
Тому і натягують слідчі сову на глобус як можуть.
Ні, не подумайте що я виправдовую цих виродків. Я просто пишу про те що є.
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23.09.2024 17:08 Ответить
Браво!Це чомусь нихто слухати не бажає.В таких умовах і вироків не буде важких.Армія це питання ігнорує,сотні героів ТЦК курсують на волонтерских авто.Треба шось робити з цим бардаком,а не розпалювати емоції,бо так легше.
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23.09.2024 19:06 Ответить
https://biz.censor.net/n3510988
11чоловік завдали шкоди на 300млн державі. Несплата податків на Чернівецькій митниці протягом 2х років.
Ніхто не сів. Угоду зробили і все.
А ціх, будут людям очі мусолить -гнів розряджати.
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23.09.2024 15:02 Ответить
Ч.оня, яким боком дятли з митниці до пітушар, які палять військову техніку. Як в твоїй безтолковці ці теми взагалі перетинаються7
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23.09.2024 15:27 Ответить
Для мене пітушня як раз ті 11 ть горе бізнесменів які роблять суспільство амаральним. Бо обікрали і далі собі плюндрують економічні можливості.
А бикотня та зрадники як раз в такому полі розгалужених понять і з'являються.
Це ланцюжки одної деградації. Вам проще роздати всім позначки, ніж впливати на суспільну деградацію.
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23.09.2024 15:40 Ответить
От ти і є деградант бо відмазуєш одних під тухлим пердлогом, що інші роблять ще гірше... Ти чув про таке поняття як "особиста відповідальність за скоєний злочин?. Є чуйка що твої діти чи близькі родичі вляпалися по - серйозному і ти шукаєш їм відмазку у вигляді тпої шняги про те що винна корупція і зрадники.
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23.09.2024 15:53 Ответить
Я не суддя. Думаю, що ви теж.
Не має у вас чуйки.
Вас нічого крім поверхневого лайна не бачу.
Якщо я щось шукаю, я знаходжу.
Тут, лише думки.
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23.09.2024 17:02 Ответить
Тобто для покидьків яких спіймали на гарячому при вчинені злочину ти придумав чергову відмазку що ти " не суддя"? бачиш як ти мдило далеко зайшов? Що ти ще придумаєш щоб відмазати цих покидьків? Ахметав не сидить?
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23.09.2024 21:44 Ответить
Я думаю, не придумаю як вам довести що після двох років війни казати людям покидські ярлики - дивитись в гарячі новини і вважати що ви царь рішень.
Такий собі еталон прямої відповіді. Вам треба в Лондоні бути серед екземплярів де борзометри висять і хрінометри протерти.
Ви настільки вилучено недорозвинуті що готові всертись від невизначеності що ці покидьки части цього теперешього суспільства. І ніякі відмазки продажі чи зради не змінять того. Вам легше робити монети односторонні, бо інша сторона вже муляє ваші принципи.
І так це плоди суспільства, не ворожої пропаганди, не тормознутість ненавчиного люду.
Це дійсність - після двох років в середині держави є люди які палять авто, а є ті що крадуть стільки що ці авто можна по два в день спалювати і ще внукам залишиться.
І на гарячому чи на холодному це вирок не тим заблюреним ноунеймам, це вирок суспільству яке і через ще два роки будуть ловити на гарячому і зі всією тупою ненавистю жбурляти каміння правидника.
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24.09.2024 00:37 Ответить
Не треба блюрити їхні мармизи і підпали припиняться
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23.09.2024 15:03 Ответить
а какие именно машины? просто ВСУ, на которые сбрасывались все гражданские с волонтёрами и бабушками, или под шумок отжатые у ВСУ тцкашниками и для собственных нуждающихся в тцк? Граждане на такое не вписывались, не так ли?
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23.09.2024 15:04 Ответить
"Найбільше їх цікавили авто, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на передовій"
Их что, где попало после СТО бросают? Значит где попало оставляют или используют в личных целях
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23.09.2024 15:12 Ответить
Військові машини використовуються військовими при поїздках в тил як у справах служби, так і у відпустку. Авто бувають не тільки частини, а й передані волонтерами конкретному військовому. Авто бувають куплені самими військовими і використовуються для потреб військової служби. Такі машини ремонтуються самими військовими і зберігаються не під наглядом варти. Випадків, коли приганяють авто для ремонту в тил безліч. І їх біля СТО озброєна охорона не чатує.
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23.09.2024 15:26 Ответить
херня и ******!
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23.09.2024 16:27 Ответить
Чудово,ви наговорили на нецільове ...Ще і варта охороняє приватне майно.
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23.09.2024 19:11 Ответить
Бабок в державі значит дохрена, Укрэнєрго ноет надо тариф поднять, все ноют что бюджету нема, а Управління державної охорони накупило нових елітних позашляховиків Toyota по 4 мільйони гривень за штуку Джерело: https://biz.censor.net/n3511323
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23.09.2024 15:17 Ответить
і яким боком це виправдовує півнів. що палять військові авто? Видно в тебе теж гребінь
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23.09.2024 15:29 Ответить
Агов, "владо"!!! Якщо ви - влада, то чому це відбувається й досі?!
Якщо не можите це припинити самі, то може Народ України допоможе, але потім не нарікайте!!
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23.09.2024 15:35 Ответить
Файне місто Тернопіль... Патріотичне! Після Львова і Франківська на третьому місті по патріотизму.
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23.09.2024 15:37 Ответить
А що заважає правоохоронним органам самим створити канали з пропозицією заробітку і відловлювати дебілів ще на стадії підготовки до злочину?
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23.09.2024 15:39 Ответить
Закон заважає.
П. С. Згоден, треба міняти але поки заважає.
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23.09.2024 16:52 Ответить
Мразі, на передову, на першу лінію оборони!!!
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23.09.2024 15:44 Ответить
Та вони за це тільки подякують і через 10 хвилин будуть на тій стороні, та ще і інформацію передадуть ворогу!
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23.09.2024 18:44 Ответить
Не треба садити. конфіскація всього що є у батьків... до шкарпеток. Залишити лише в тому що одягнуто і мило з зубною щіткою. І нехай бомжують на смітниках.
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23.09.2024 15:56 Ответить
а нахрена им зубна паста и щитка?
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23.09.2024 16:29 Ответить
Всіх зрадників на гиляку , бо вони очевидні вбивці😡
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23.09.2024 16:22 Ответить
На риття окопів та бландажів ******* цих треба відправляти, до закінчення війни!!!
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23.09.2024 16:50 Ответить
Зачем заблюрили Притулу ?))
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23.09.2024 16:56 Ответить
На кіл мразот!
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23.09.2024 18:03 Ответить
Місця під шконкою і решта прикладів виховання на зоні цим мальвінам.
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23.09.2024 19:38 Ответить
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24.09.2024 14:32 Ответить
 
 