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Отслеживал перемещение подразделений Сил обороны: В Винницкой области задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который работал на РФ в Винницкой области. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

СБУ затримала на Вінниччині російського шпигуна

Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "выбрали" из-за его прокремлевской активности в Телеграм-каналах.

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По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.

СБУ затримала на Вінниччині російського шпигуна

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер Лохматый) из Донецка.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Винницкая область (1036) СБУ (19924) шпионаж (1392)


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Чергова мерзенна гнида...
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27.09.2024 10:18 Ответить
Послуги комерційних супутників?
Камери з рос/кит софтом?
Трекери?
Це лише виправдовування непотрібних коменданських заходів та людей в тилу. На яких чималий ресурс та бюджет, в якому дірка 500млрд.
Тепер МВС ще публічні камери монополізує, хоча це не запобігає скоєння злочинів. Це омана.
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27.09.2024 10:41 Ответить
Тепер ця паскуда і здохне в тюрязі ,а коли ворог масово почав вербувати виродків ? саме тоді коли президент себе відчув "найвеличнішим" коли була зірвана мобілізація ,коли непідписувались по 10 місяців необхідні закони як про зменшення призовного віку з 27 до25 ,як звільнення заради піару всіх воєнкомів що тільки посилило хаос ,а також звільнення вищого військового керівництва під час війни та інше. Завдання ворога насамперед створити хаос.
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27.09.2024 10:55 Ответить
 
 