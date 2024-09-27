Отслеживал перемещение подразделений Сил обороны: В Винницкой области задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который работал на РФ в Винницкой области. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "выбрали" из-за его прокремлевской активности в Телеграм-каналах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разведывал геолокации штабов и укрепрайонов ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Покровске. ФОТО

По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер Лохматый) из Донецка.

Читайте также: Задержан 17-летний агент ФСБ, который пытался сжечь здание ТЦК в Винницкой области, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.