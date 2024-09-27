Отслеживал перемещение подразделений Сил обороны: В Винницкой области задержан агент РФ, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, который работал на РФ в Винницкой области. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, которые двигались по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.
По данным следствия, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.
Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "выбрали" из-за его прокремлевской активности в Телеграм-каналах.
По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.
Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне.
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома. До этого были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.
На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со "связным" ФСБ - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер Лохматый) из Донецка.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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Камери з рос/кит софтом?
Трекери?
Це лише виправдовування непотрібних коменданських заходів та людей в тилу. На яких чималий ресурс та бюджет, в якому дірка 500млрд.
Тепер МВС ще публічні камери монополізує, хоча це не запобігає скоєння злочинів. Це омана.