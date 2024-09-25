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Разведывал геолокации штабов и укрепрайонов ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Покровске. ФОТО

Російський агент затриманий у Покровську

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки РФ. Злоумышленник шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском, где продолжаются жестокие бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача российского агента

Фигурантом оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба.

Отмечается, что он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, которые привлечены к защите райцентра.

Агент обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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СБУ затримала російського агента у Покровську

Также он пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи.

"Во время разведывательных вылазок агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, который ездил на работу на местную шахту. Но во время таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на гугл-картах", - рассказали в пресс-службе.

Для связи с российской спецслужбой фигурант сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь "запутать следы", он перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети РФ.

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Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Это позволило задокументировать преступления фигуранта, задержать его и предотвратить "слив" рашистам актуальной информации об обороне Покровска.

Что грозит предателю?

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: "Сливал" врагу координаты боевых позиций ВСУ под Покровском: задержан агент ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19920) шпионаж (1391) Донецкая область (9718) Покровск (601)


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Топ комментарии
+12
Огромный лось. На разминирование.
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25.09.2024 10:24
+9
Чергова мерзенна мерзота...
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25.09.2024 10:15
+8
Що загрожує зраднику? Та ніх...я з нашими законами...
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25.09.2024 10:18
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Чергова мерзенна мерзота...
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25.09.2024 10:15 Ответить
.. і знову харю якого бояться показать..
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25.09.2024 12:32 Ответить
Що загрожує зраднику? Та ніх...я з нашими законами...
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25.09.2024 10:18 Ответить
Огромный лось. На разминирование.
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25.09.2024 10:24 Ответить
може закрити якусь площу
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25.09.2024 10:50 Ответить
СБУ, ОПешними кротами займіться! А то тільки дрібних ''шісток'' ловите.
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25.09.2024 10:25 Ответить
Єрмак - це святе. Татаров не дасть збрехати
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25.09.2024 11:03 Ответить
Там, крім клумб нічого фоткати)
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25.09.2024 10:27 Ответить
а чому відразу не пристрелити російського героя? Бо зелені покидьки дадут умовно, а потім ще дадуть державну нагороду і зарплатню. Може зроблять депутатом або помічником.
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25.09.2024 10:41 Ответить
Знову СБУ блюрить мармизу диверсанта... І я повинен їм вірити, що це не постанова?
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25.09.2024 11:01 Ответить
А чому цей бугай не на фронті ? значить на розмінування його.
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25.09.2024 11:01 Ответить
Бугая на гиляку 👹
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25.09.2024 11:05 Ответить
Дебеле падло. Шанці копати на передовій. Або пустити на мінні поля розміновувати власними ногами.
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25.09.2024 11:11 Ответить
Та прикопайте його десь.. годувати цього кабана 20років..нах треба...
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25.09.2024 11:23 Ответить
Ніхера собі бичок! Дивно шо ТЦКівці його не помічали...
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25.09.2024 11:38 Ответить
Зовсім недавно привезли з ОПи.
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25.09.2024 14:58 Ответить
 
 