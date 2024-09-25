Разведывал геолокации штабов и укрепрайонов ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Покровске. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента военной разведки РФ. Злоумышленник шпионил за Силами обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском, где продолжаются жестокие бои.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задача российского агента

Фигурантом оказался работник местного горного предприятия, которого в июле этого года дистанционно завербовала российская спецслужба.

Отмечается, что он разведывал геолокации штабов и укрепрайонов украинских войск, которые привлечены к защите райцентра.

Агент обращал особое внимание на огневые позиции тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

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Также он пытался выявить пункты базирования подразделений СБУ, которые проводят в этом районе контрдиверсионные мероприятия и выполняют другие специальные и боевые задачи.

"Во время разведывательных вылазок агент вел себя как рядовой житель прифронтовой громады, который ездил на работу на местную шахту. Но во время таких поездок он скрыто фиксировал расположение украинских войск и обозначал соответствующие координаты на гугл-картах", - рассказали в пресс-службе.

Для связи с российской спецслужбой фигурант сначала использовал анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, надеясь "запутать следы", он перешел на коммуникацию со своим российским куратором через запрещенные соцсети РФ.

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Контрразведчики СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности. Это позволило задокументировать преступления фигуранта, задержать его и предотвратить "слив" рашистам актуальной информации об обороне Покровска.

Что грозит предателю?

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он периодически менял для конспирации связи с оккупантами.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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