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"Сливал" врагу координаты боевых позиций ВСУ под Покровском: задержан агент ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны три диверсанта, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Буковине, - СБУ. ФОТО

ФСБ обещала агенту 1 миллион рублей

В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного "вознаграждения", российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокации передовых позиций ВСУ.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині
СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором - оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена.

Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разоблачена агентурная группа военной разведки РФ, которая шпионила за подразделениями ВСУ на Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Подозрение о государственной измене

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование продолжается. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: Шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра: СБУ задержала российского агента. ФОТО

Автор: 

СБУ (19905) Донецкая область (9665)


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Топ комментарии
+6
Таких треба виводити на вигул у посадки.
І щоб трохи позаймався насадженням дерев. Лопату - і ямку копать.
А потім у ямку треба вкинуть гною.
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18.09.2024 10:24
+4
Не зовсім воно дурне, воно заганжоване "какая разница" і "русским миром".
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18.09.2024 10:36
+2
чергове дуже дурне дурко...
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18.09.2024 10:25
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Таких треба виводити на вигул у посадки.
І щоб трохи позаймався насадженням дерев. Лопату - і ямку копать.
А потім у ямку треба вкинуть гною.
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18.09.2024 10:24 Ответить
чергове дуже дурне дурко...
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18.09.2024 10:25 Ответить
Не зовсім воно дурне, воно заганжоване "какая разница" і "русским миром".
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18.09.2024 10:36 Ответить
ну так саме тому і дурне...
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18.09.2024 10:37 Ответить
Це чмо по ходу військовий
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18.09.2024 10:25 Ответить
Узкаізычныє тоже ваюют в з ЗСУ!!
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18.09.2024 10:28 Ответить
Д'єрмак ще більше зливає! І йому за це ''як з гуся вода''.
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18.09.2024 10:29 Ответить
Ну добре, цього упіймали. А що інші?
Чому ніхто не питає про відповідальність ексміністра оборони? https://patrioty.org.ua/blogs/chomu-nikhto-ne-pytaie-pro-vidpovidalnist-eksministra-oborony-vidsutnist-mavic-koshtuvala-desiatkiv-tysiach-zhyttiv--volonterka-528663.html Відсутність Mavic коштувала десятків тисяч життів.
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18.09.2024 10:41 Ответить
Ось вам до чого приводить Бусіфікація
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18.09.2024 10:52 Ответить
Та ти шо.... І бусіфікація тут ні дочого? Мабуть просто мотивації не було? Таких випадків буде більше в рази. Ібо ***** влаштовувати сафарі на тих, хто н має жодного бажання йти воювати. Звістно, для хрипатої істоти це дешевше ніж нормальнй рекритинг та гарні плюшки для тих хто піде доброввльно.
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18.09.2024 11:04 Ответить
Отрежьте пожалуйста ему яйца и засуньте ему же в рот.
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18.09.2024 12:57 Ответить
 
 