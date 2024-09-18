"Сливал" врагу координаты боевых позиций ВСУ под Покровском: задержан агент ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны три диверсанта, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Буковине, - СБУ. ФОТО

ФСБ обещала агенту 1 миллион рублей

В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного "вознаграждения", российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокации передовых позиций ВСУ.





На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором - оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена.

Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разоблачена агентурная группа военной разведки РФ, которая шпионила за подразделениями ВСУ на Запорожской области, - СБУ. ФОТО

Подозрение о государственной измене

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование продолжается. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также читайте: Шпионил за артиллерией ВСУ возле Часового Яра: СБУ задержала российского агента. ФОТО