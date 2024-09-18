"Сливал" врагу координаты боевых позиций ВСУ под Покровском: задержан агент ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта - Покровском.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага были опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, которая держит оборону в районе фронтового города.
Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.
ФСБ обещала агенту 1 миллион рублей
В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного "вознаграждения", российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.
Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокации передовых позиций ВСУ.
На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором - оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена.
Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российского спецслужбиста агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.
Подозрение о государственной измене
Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Расследование продолжается. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І щоб трохи позаймався насадженням дерев. Лопату - і ямку копать.
А потім у ямку треба вкинуть гною.
вз ЗСУ!!
Чому ніхто не питає про відповідальність ексміністра оборони? https://patrioty.org.ua/blogs/chomu-nikhto-ne-pytaie-pro-vidpovidalnist-eksministra-oborony-vidsutnist-mavic-koshtuvala-desiatkiv-tysiach-zhyttiv--volonterka-528663.html Відсутність Mavic коштувала десятків тисяч життів.