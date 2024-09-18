"Зливав" ворогу координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом: затримано агента ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді.

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ФСБ обіцяла агенту 1 мільйон рублів

В обмін на співпрацю ФСБ "гарантувала" своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової "винагороди", російська спецслужба використовувала вийнятково для вербування зрадника.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.





На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено.

Крім того, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

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Підозра про державну зраду

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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