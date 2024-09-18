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"Зливав" ворогу координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом: затримано агента ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ. Він готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними військової контррозвідки СБУ, під прицілом ворога були опорні та командні пункти однієї з бригад ЗСУ, яка тримає оборону в районі фронтового міста.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували українського військовослужбовця, який служить у цій самій бригаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано трьох диверсантів, які на замовлення РФ палили релейні шафи "Укрзалізниці" на Буковині, - СБУ. ФОТО

ФСБ обіцяла агенту 1 мільйон рублів

В обмін на співпрацю ФСБ "гарантувала" своєму агенту 1 млн рублів. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової "винагороди", російська спецслужба використовувала вийнятково для вербування зрадника.

Співробітники Служби безпеки завчасно викрили агента і затримали його, коли він фіксував для агресора геолокації передових позицій ЗСУ.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині
СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором – оперативним співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено.

Крім того, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав "злити" ФСБ організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де проходив службу.

Читайте також: Викрито агентурну групу воєнної розвідки РФ, яка шпигувала за підрозділами ЗСУ на Запоріжжі, - СБУ. ФОТО

Підозра про державну зраду

Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ РФ на Донеччині

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: СБУ затримала російського агента. ФОТО

Автор: 

СБУ (12837) Донецька область (8522)


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Топ коментарі
+6
Таких треба виводити на вигул у посадки.
І щоб трохи позаймався насадженням дерев. Лопату - і ямку копать.
А потім у ямку треба вкинуть гною.
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18.09.2024 10:24
+4
Не зовсім воно дурне, воно заганжоване "какая разница" і "русским миром".
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18.09.2024 10:36
+2
чергове дуже дурне дурко...
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18.09.2024 10:25
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Таких треба виводити на вигул у посадки.
І щоб трохи позаймався насадженням дерев. Лопату - і ямку копать.
А потім у ямку треба вкинуть гною.
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18.09.2024 10:24 Відповісти
чергове дуже дурне дурко...
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18.09.2024 10:25 Відповісти
Не зовсім воно дурне, воно заганжоване "какая разница" і "русским миром".
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18.09.2024 10:36 Відповісти
ну так саме тому і дурне...
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18.09.2024 10:37 Відповісти
Це чмо по ходу військовий
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18.09.2024 10:25 Відповісти
Узкаізычныє тоже ваюют в з ЗСУ!!
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18.09.2024 10:28 Відповісти
Д'єрмак ще більше зливає! І йому за це ''як з гуся вода''.
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18.09.2024 10:29 Відповісти
Ну добре, цього упіймали. А що інші?
Чому ніхто не питає про відповідальність ексміністра оборони? https://patrioty.org.ua/blogs/chomu-nikhto-ne-pytaie-pro-vidpovidalnist-eksministra-oborony-vidsutnist-mavic-koshtuvala-desiatkiv-tysiach-zhyttiv--volonterka-528663.html Відсутність Mavic коштувала десятків тисяч життів.
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18.09.2024 10:41 Відповісти
Ось вам до чого приводить Бусіфікація
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18.09.2024 10:52 Відповісти
Та ти шо.... І бусіфікація тут ні дочого? Мабуть просто мотивації не було? Таких випадків буде більше в рази. Ібо ***** влаштовувати сафарі на тих, хто н має жодного бажання йти воювати. Звістно, для хрипатої істоти це дешевше ніж нормальнй рекритинг та гарні плюшки для тих хто піде доброввльно.
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18.09.2024 11:04 Відповісти
Отрежьте пожалуйста ему яйца и засуньте ему же в рот.
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18.09.2024 12:57 Відповісти
 
 