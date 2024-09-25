Розвідував геолокації штабів та укріпрайонів ЗСУ: СБУ затримала агента РФ у Покровську. ФОТО

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де тривають жорстокі бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання російського агента

Фігурантом виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.

Зазначається, що він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

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Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

"Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але під час таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах", - розповіли в пресслужбі.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись "заплутати сліди", він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі РФ.

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Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило задокументувати злочини фігуранта, затримати його і запобігти "зливанню" рашистам актуальної інформації про оборону Покровська.

Що загрожує зраднику?

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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