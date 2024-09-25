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Новини
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Розвідував геолокації штабів та укріпрайонів ЗСУ: СБУ затримала агента РФ у Покровську. ФОТО

Російський агент затриманий у Покровську

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де тривають жорстокі бої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання російського агента

Фігурантом виявився працівник місцевого гірничого підприємства, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.

Зазначається, що він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру.

Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано херсонця, який допомагав рашистам катувати українських патріотів під час окупації міста, - СБУ. ФОТО 

СБУ затримала російського агента у Покровську

Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

"Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але під час таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах", - розповіли в пресслужбі. 

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, сподіваючись "заплутати сліди", він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі РФ.

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Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило задокументувати злочини фігуранта, затримати його і запобігти "зливанню" рашистам актуальної інформації про оборону Покровська.

Що загрожує зраднику?

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: "Зливав" ворогу координати бойових позицій ЗСУ під Покровськом: затримано агента ФСБ РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12842) шпигунство (996) Донецька область (8529) Покровськ (632)


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Топ коментарі
+12
Огромный лось. На разминирование.
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25.09.2024 10:24
+9
Чергова мерзенна мерзота...
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25.09.2024 10:15
+8
Що загрожує зраднику? Та ніх...я з нашими законами...
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25.09.2024 10:18
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Чергова мерзенна мерзота...
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25.09.2024 10:15 Відповісти
.. і знову харю якого бояться показать..
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25.09.2024 12:32 Відповісти
Що загрожує зраднику? Та ніх...я з нашими законами...
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25.09.2024 10:18 Відповісти
Огромный лось. На разминирование.
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25.09.2024 10:24 Відповісти
може закрити якусь площу
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25.09.2024 10:50 Відповісти
СБУ, ОПешними кротами займіться! А то тільки дрібних ''шісток'' ловите.
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25.09.2024 10:25 Відповісти
Єрмак - це святе. Татаров не дасть збрехати
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25.09.2024 11:03 Відповісти
Там, крім клумб нічого фоткати)
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25.09.2024 10:27 Відповісти
а чому відразу не пристрелити російського героя? Бо зелені покидьки дадут умовно, а потім ще дадуть державну нагороду і зарплатню. Може зроблять депутатом або помічником.
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25.09.2024 10:41 Відповісти
Знову СБУ блюрить мармизу диверсанта... І я повинен їм вірити, що це не постанова?
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25.09.2024 11:01 Відповісти
А чому цей бугай не на фронті ? значить на розмінування його.
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25.09.2024 11:01 Відповісти
Бугая на гиляку 👹
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25.09.2024 11:05 Відповісти
Дебеле падло. Шанці копати на передовій. Або пустити на мінні поля розміновувати власними ногами.
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25.09.2024 11:11 Відповісти
Та прикопайте його десь.. годувати цього кабана 20років..нах треба...
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25.09.2024 11:23 Відповісти
Ніхера собі бичок! Дивно шо ТЦКівці його не помічали...
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25.09.2024 11:38 Відповісти
Зовсім недавно привезли з ОПи.
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25.09.2024 14:58 Відповісти
 
 