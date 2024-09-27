Відстежував переміщення підрозділів Сил оборони: На Вінниччині затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у Вінницькій області. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

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За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер Лохматий) з Донецька.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.