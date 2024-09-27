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Відстежував переміщення підрозділів Сил оборони: На Вінниччині затримано агента РФ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у Вінницькій області. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

За даними слідства, російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар.

СБУ затримала на Вінниччині російського шпигуна

Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

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За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні.

СБУ затримала на Вінниччині російського шпигуна

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. До цього було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ – Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер Лохматий) з Донецька.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Вінницька область (1017) СБУ (12847) шпигунство (997)


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Чергова мерзенна гнида...
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27.09.2024 10:18 Відповісти
Послуги комерційних супутників?
Камери з рос/кит софтом?
Трекери?
Це лише виправдовування непотрібних коменданських заходів та людей в тилу. На яких чималий ресурс та бюджет, в якому дірка 500млрд.
Тепер МВС ще публічні камери монополізує, хоча це не запобігає скоєння злочинів. Це омана.
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27.09.2024 10:41 Відповісти
Тепер ця паскуда і здохне в тюрязі ,а коли ворог масово почав вербувати виродків ? саме тоді коли президент себе відчув "найвеличнішим" коли була зірвана мобілізація ,коли непідписувались по 10 місяців необхідні закони як про зменшення призовного віку з 27 до25 ,як звільнення заради піару всіх воєнкомів що тільки посилило хаос ,а також звільнення вищого військового керівництва під час війни та інше. Завдання ворога насамперед створити хаос.
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27.09.2024 10:55 Відповісти
 
 