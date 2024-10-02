Преподавательница вуза корректировала удары РФ по Харькову, - СБУ

В Харькове задержана преподавательница университета, которая корректировала ракетные удары РФ по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Спецслужба РФ дистанционно привлекла женщину к сотрудничеству летом 2024 года.

Она обходила Харьков и прилегающие территории города, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.

"Особое внимание она обращала на места самого большого сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В "отчете" женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание", - говорится в сообщении.

Также читайте: Шпионили за ПВО и поджигали объекты "Укрзализныци": В Днепре задержаны супруги агентов ФСБ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала женщину в собственном доме, во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Так, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырех поджигателей военных автомобилей задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж