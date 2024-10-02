Преподавательница вуза корректировала удары РФ по Харькову, - СБУ
В Харькове задержана преподавательница университета, которая корректировала ракетные удары РФ по городу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Спецслужба РФ дистанционно привлекла женщину к сотрудничеству летом 2024 года.
Она обходила Харьков и прилегающие территории города, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.
"Особое внимание она обращала на места самого большого сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В "отчете" женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание", - говорится в сообщении.
СБУ задержала женщину в собственном доме, во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.
Так, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Абсолютно впевнений.
Треба пару раз взяти таких зрадників і демонстративно посадити на кіл. І викласти в інтернет.
Щоб боялися гниди.
- Хлопці! Тут людина сильно хотіла в "русский мир". Бігла, впала та забилася... Викличте "Швидку"..."
Знаю не з чиїх там слів, а з свого життєвого досвіду, бо сам звідти.
А ще у Харкові мусив проходити з'їзд, де Янукович повинен був офіціально наголосити боротьбу проти "бандерівців" та запрохати путіна ввести війська. Але Гепе подзвонив ненавидимий сьогодні Коломойський та "зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися". І все - Харків не дав ані майданчика, ані масовки, ідея вмерла, Янукович втік до Ростова, а Харків знов таки залишився українським.
Розумію, що з тих пор багато чого змінилося і багато хто змінився, але не треба забувати тих, хто вчасно, хоч і тимчасово, ставав на бік добра. ІМХО.
Але він не скацапщений, а просто подонок по-життю.
Скацапщені і личинки кацапів - там їх тьма і вони майже не відрізняються менталітетом від москалів - зависливі, жадібні, ліниві і тупо не хочуть нічого чути про державу та її інтереси. Зараз їх там добре "навчають" ті ж кацапи своїми бомбами і ракетами. Але їх там ще дохєра і "ждунів" там мінімум половина.
Важливе інше - дякуючи цим тимчасовим попутчикам Харьків все ще український. І Дніпро українське. А могло б бути все зовсім навпаки, і все до того йшло.
Тому, які б ми не мали почуття для цих істот, але в цій гамі має бути і подяка. Хоча б за те, що в найчорніші дні їхні інтереси на короткий час співпали з інтересами України. І цей короткий час допоміг Україні залишитися на мапі. Ось я про що...
Тоді вже й Гітлера треба дякувати за...гарні автобани та "видатний устрій" державних інституцій - якби не він, то може б і цього не було б в Німеччині. Так?
Нас завжди губила оця половинчастість, вона і зараз нас згубить - не можна прощати подонка тільки за те, що він щось колись зробив таке(заради своїх інтересів), що співпало з державними інтересами.
Моя остання спроба нормального діалогу: Зе, менти, влада - то все було потім. За участю "мудрого наріду", но зараз про інше! Бо для того, щоб взагалі було то "ПОТІМ", потрібні були БТР, заправлені Беніним бензином, потрібно було, щоб велетенська Харківська область не стала ХНР, щоб взагалі Янукович здриснув, а не легітимізувався и не став "Лукашенко-0", а Україна не стала Білоруссю-0. Бо якби не менти Авакова, що стали на бік Майдана (хоч би і тільки у Харкові, але не тільки), і не Беня, що напіддав Янеку, то ми б у 2014-му мали справу з військом путіна, яке було б не "їхтамнетами" та "заблукальцями", а офіційно залученими до допомоги офіційним президентом України, та ніякого Зе, ніякої зневіри и т.п. просто б не було!!! Бо ще тоді не було б України!!!
Автобани Гітлера та "видатний устрій" - то все було зручне, їм досі користується Німеччина. ******* Німеччина! Але зручні прилади не врятували Німеччину від божевілля, а світ - від Німеччини. А ось своєчасне втручання Авакова та Бені Україну врятувало у 2014 році!
І так: подяка! За 8 років можливости все зрозуміти, підготуватися, нарастити та зміцнішати! Не змогли? Так! Аваков і Беня в тому винні? Частково теж так, навіть не сперечаюся! Але я пам'ятаю ці страшні дні у березні 2014-го, коли Харків був на волосинці від поглинання його "Оплотом"! І як аплодували "мєнтам Авакова", коли ці накачані орки ваялися пиками у асфальт! І я пам'ятаю те захоплення зухвалим Бенею, що викатив прейскурант призів за ворожу техніку.
Беню я знала особисто, знала, яка він сволота, але у ці дні він був героєм!
А потім було "потім"...
..... поки що є харьков а в ньому нащадки нквдистів і гепи та кацапята- ждуни.
Чому не 888 років тюрми?