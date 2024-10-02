РУС
Новости
7 647 41

Преподавательница вуза корректировала удары РФ по Харькову, - СБУ

СБУ затримала викладачку харківського вишу, яка коригувала ракетні удари РФ

В Харькове задержана преподавательница университета, которая корректировала ракетные удары РФ по городу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Спецслужба РФ дистанционно привлекла женщину к сотрудничеству летом 2024 года.

Она обходила Харьков и прилегающие территории города, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.

"Особое внимание она обращала на места самого большого сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ. Также информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В "отчете" женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание", - говорится в сообщении.

Также читайте: Шпионили за ПВО и поджигали объекты "Укрзализныци": В Днепре задержаны супруги агентов ФСБ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала женщину в собственном доме, во время обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Так, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Четырех поджигателей военных автомобилей задержали в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20313) Харьков (7718)
Топ комментарии
+18
ну звідки ж ця мразота береться!!! Це ж твоє місто!!! Бл..ть, ну не розумію((
02.10.2024 16:09 Ответить
+16
Стільки людей через неї загинуло і всього 8 років. Що за закони такі під час війни?
02.10.2024 16:34 Ответить
+12
Однокурсник колишній розказував колись - у них десь на прикордонні Харківщини, у 2014 році, "чорт" один вивісив на воротях у себе російський прапор та плакат: "Путин! Ждём!" Попередили раз..... Промовчав.. Попередили вдруге - вже категоричніше... "Послав нах.." На третій раз - поламали прапора, порвали плакат і почали *******... Підходить поліцейський патруль Побачили порваний прапор і стали "посилено" курить, розвернувшишь спинами... Через хвилин десять їх покликали:
- Хлопці! Тут людина сильно хотіла в "русский мир". Бігла, впала та забилася... Викличте "Швидку"..."
02.10.2024 16:47 Ответить
ну звідки ж ця мразота береться!!! Це ж твоє місто!!! Бл..ть, ну не розумію((
02.10.2024 16:09 Ответить
Угу. Це навіть не психіатрія. Щось інше. "Русскій мір" в тій кінцівці, якою їсть та бачить.
==========
Абсолютно впевнений.

Треба пару раз взяти таких зрадників і демонстративно посадити на кіл. І викласти в інтернет.

Щоб боялися гниди.
02.10.2024 16:15 Ответить
Однокурсник колишній розказував колись - у них десь на прикордонні Харківщини, у 2014 році, "чорт" один вивісив на воротях у себе російський прапор та плакат: "Путин! Ждём!" Попередили раз..... Промовчав.. Попередили вдруге - вже категоричніше... "Послав нах.." На третій раз - поламали прапора, порвали плакат і почали *******... Підходить поліцейський патруль Побачили порваний прапор і стали "посилено" курить, розвернувшишь спинами... Через хвилин десять їх покликали:
- Хлопці! Тут людина сильно хотіла в "русский мир". Бігла, впала та забилася... Викличте "Швидку"..."
02.10.2024 16:47 Ответить
А ми ще дивуємося з москалів....
02.10.2024 16:09 Ответить
так вона і є мацкалька.
02.10.2024 16:10 Ответить
Там личинки москалів ще з царських часів! А під час Голодомору, туди завезли туєву хучу отих малоймущих з Уралу, які взагалі НІКОЛИ нашу землю за "свою" навіть і не мали! Після розпаду совка там був самий великий оплот скацапщених і відверто про-рашенських сил і колаборантів. До речі, подивіться на всих отих авакових та "свободівців" з тих теренів - це ж були(та і за раз є!) самі люті пристосуванці, які мімікрували від про-рашистських організацій до про-українських після 2014-го, а потім, вже перед і після виборів 19-го вони всі мігрували під ЗЕ. Там українського дуже мало залишилось бо його цілеспрямовано викорінювали. Залишились тільки невеликі залишки в невеликих містах та селах.
Знаю не з чиїх там слів, а з свого життєвого досвіду, бо сам звідти.
02.10.2024 16:37 Ответить
SOS _________
показать весь комментарий
Ну, людоньки, ми ж не акваріумні рибки! Росіян, зросійщеної пошести та ждунів на Харьківщині завжди вистачало. У 2014-му, дивлячись новини, я вважала, що Харків раніше стане ХНР, аніж Донецьк та Луганськ, - стільки там було сволоти на мітингах. Але все ж таки треба віддати своє Авакову (хоча я не є його прихильницею аж ані разу), бо він приїхав з Київу зі своїми хлопцями, ті поклали увесь той "Оплот" пиками у асфальт, і Харків залишився українським.
А ще у Харкові мусив проходити з'їзд, де Янукович повинен був офіціально наголосити боротьбу проти "бандерівців" та запрохати путіна ввести війська. Але Гепе подзвонив ненавидимий сьогодні Коломойський та "зробив пропозицію, від якої неможливо відмовитися". І все - Харків не дав ані майданчика, ані масовки, ідея вмерла, Янукович втік до Ростова, а Харків знов таки залишився українським.
Розумію, що з тих пор багато чого змінилося і багато хто змінився, але не треба забувати тих, хто вчасно, хоч і тимчасово, ставав на бік добра. ІМХО.
02.10.2024 19:47 Ответить
Про авакова краще мовчіть! То його бізнесова вотчина і він там відстоював СВОЇ шкурні інтереси! Оце і весь його патріотизм. Він спочатку, коли було вигідно йому, став на сторону Майдана, але потім, коли йому перестало подобатись жити по закону, він пішов проти України і здав, натурально здав, владу і Порошенко в лапи ***** і його куклі - ЗЕбілу. І як на мене, то авакян - це перший колаборант. Просто він втік за кордон(в Італію, по слухам) і з баблом, що нацарював вже при ЗЕбуїні(йому дали 2 роки на це!) він зараз живе приспівуючи. Але треба розуміти, що таке явище, як аваков - страшніше за кацапа, бо б'є ззаду, в спину і готове зрадити в будь який час.
Але він не скацапщений, а просто подонок по-життю.
Скацапщені і личинки кацапів - там їх тьма і вони майже не відрізняються менталітетом від москалів - зависливі, жадібні, ліниві і тупо не хочуть нічого чути про державу та її інтереси. Зараз їх там добре "навчають" ті ж кацапи своїми бомбами і ракетами. Але їх там ще дохєра і "ждунів" там мінімум половина.
02.10.2024 22:59 Ответить
Так і Беня в той час відстоював свої шкурні інтереси, і ніхто навіть не вагається це признавати. І ціну обом ми добре знаємо.
Важливе інше - дякуючи цим тимчасовим попутчикам Харьків все ще український. І Дніпро українське. А могло б бути все зовсім навпаки, і все до того йшло.
Тому, які б ми не мали почуття для цих істот, але в цій гамі має бути і подяка. Хоча б за те, що в найчорніші дні їхні інтереси на короткий час співпали з інтересами України. І цей короткий час допоміг Україні залишитися на мапі. Ось я про що...
03.10.2024 00:17 Ответить
Подяка за що? За ЗЕ? За повернення мєнтів і витіснення поліції з МВС? Подяка за підрив довіри до влади і зневіру людей у правильності європейського шляху? За це ми їх повинні дякувати?
Тоді вже й Гітлера треба дякувати за...гарні автобани та "видатний устрій" державних інституцій - якби не він, то може б і цього не було б в Німеччині. Так?
Нас завжди губила оця половинчастість, вона і зараз нас згубить - не можна прощати подонка тільки за те, що він щось колись зробив таке(заради своїх інтересів), що співпало з державними інтересами.
03.10.2024 11:22 Ответить
Тяжко спілкуватись з тим, хто робить вигляд, що не розуміє, про що мова. Це, як з шулером "кулю" писати - з якої б карти не зайшов, а козира в рукаві та крапленого туза не переграти...

Моя остання спроба нормального діалогу: Зе, менти, влада - то все було потім. За участю "мудрого наріду", но зараз про інше! Бо для того, щоб взагалі було то "ПОТІМ", потрібні були БТР, заправлені Беніним бензином, потрібно було, щоб велетенська Харківська область не стала ХНР, щоб взагалі Янукович здриснув, а не легітимізувався и не став "Лукашенко-0", а Україна не стала Білоруссю-0. Бо якби не менти Авакова, що стали на бік Майдана (хоч би і тільки у Харкові, але не тільки), і не Беня, що напіддав Янеку, то ми б у 2014-му мали справу з військом путіна, яке було б не "їхтамнетами" та "заблукальцями", а офіційно залученими до допомоги офіційним президентом України, та ніякого Зе, ніякої зневіри и т.п. просто б не було!!! Бо ще тоді не було б України!!!

Автобани Гітлера та "видатний устрій" - то все було зручне, їм досі користується Німеччина. ******* Німеччина! Але зручні прилади не врятували Німеччину від божевілля, а світ - від Німеччини. А ось своєчасне втручання Авакова та Бені Україну врятувало у 2014 році!

І так: подяка! За 8 років можливости все зрозуміти, підготуватися, нарастити та зміцнішати! Не змогли? Так! Аваков і Беня в тому винні? Частково теж так, навіть не сперечаюся! Але я пам'ятаю ці страшні дні у березні 2014-го, коли Харків був на волосинці від поглинання його "Оплотом"! І як аплодували "мєнтам Авакова", коли ці накачані орки ваялися пиками у асфальт! І я пам'ятаю те захоплення зухвалим Бенею, що викатив прейскурант призів за ворожу техніку.
Беню я знала особисто, знала, яка він сволота, але у ці дні він був героєм!
А потім було "потім"...
03.10.2024 14:01 Ответить
Ну й самка собаки ж ти, коригиня!
02.10.2024 16:09 Ответить
👍
02.10.2024 16:42 Ответить
Підробіток на крові
02.10.2024 16:11 Ответить
02.10.2024 22:03 Ответить
До 8 -ми ? 😳 та пожиттєво таким с…м
02.10.2024 16:13 Ответить
👍
показать весь комментарий
Оце ж такі собаки все життя фальсифікували вибори,бо сиділи в комісіях, вчителя,а Зеленський їм по 4 к наобіцяв,а ці барани вуха розвісили
02.10.2024 16:15 Ответить
А як з тими хто злив цілу операцію наступу ЗСУ?! Чи така велика риба не по зубах, безпечніше різну дрібноту ловити.
02.10.2024 16:18 Ответить
треба ж так ненавидіти Україну і все, що пов'язане з нею!
02.10.2024 16:33 Ответить
Стільки людей через неї загинуло і всього 8 років. Що за закони такі під час війни?
02.10.2024 16:34 Ответить
Кожен виборець свинуковича - колаборант.
02.10.2024 16:38 Ответить
Это месть за обещанные 4000 долларов зарплаты
02.10.2024 16:39 Ответить
"Вкушений рускім миром» це реальний психологічний стан. Я в цьому переконався на власному досвіді тут в Америці від людей з України. Просто жах що в цих людей в головах! І продовжують сидячи в оплачених державою квартирах на повному державному забезпеченні
02.10.2024 16:42 Ответить
цікаве коло Вашого спілкування - люди сидять в оплачених державою квартирах на повному забезпеченні. не підкажете - вякому це місті чи штаті і як можна так влаштуватися (я - пенсіонер єслі шо).
02.10.2024 20:37 Ответить
Підстилка кацапська. Масова вбивця.
02.10.2024 16:54 Ответить
Завжди говорю. Треба цій жирній свиноматці засунути йорша в її жирну щєль. Зав'язати руки за спиною і пустити по мінному полю бігати.
02.10.2024 17:05 Ответить
А мені "подобається" інкримінована їй стаття -"несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ" - результати цього поширення до уваги кадрів СБУ, рекомендованих на посади Гарантом, не беруться - в них вже всі родичі, сусіди, однокласники ..., за кордоном. Це моя думка така невесела ! Стаття до 8 років, дадуть (може) 5, через 2-3 вийде, - це в найгіршому випадку.
02.10.2024 17:12 Ответить
Має бути Харків ,але на це треба воля і час....
..... поки що є харьков а в ньому нащадки нквдистів і гепи та кацапята- ждуни.
02.10.2024 17:42 Ответить
Пора вводити розтріл
02.10.2024 17:44 Ответить
Там і область сєпарська.
02.10.2024 17:50 Ответить
А подружки в неї є ?
02.10.2024 17:51 Ответить
Хай відсидить 7 років і 10 місяців. А потім раптово здохне від інсульту... Тіло видати родичам. Хай ховають своїм коштом.
02.10.2024 18:53 Ответить
"Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми "

Чому не 888 років тюрми?
02.10.2024 19:01 Ответить
До 8-ми років! Таких на сухій гілляці вішати треба...
02.10.2024 19:45 Ответить
Небось не ниже доцента. В Америке все русскоговорящие агенты гэбэшного влияния имеют статус не ниже профессорского. Сволота, одним словом.
02.10.2024 21:58 Ответить
 
 